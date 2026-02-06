A napot 378 körül a forint az euróval szemben és 320,9 körül az dollárral szemben.
Két éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben
Több mint két éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben. Hogy jutottunk ide? Érdemes időben visszamenni 2025 elejére, amikor nemzetközi fronton a legtöbben túl optimisták voltak a dollárral szemben.
Donald Trump amerikai elnöksége azonban olyan bizonytalanságot okozott a világgazdaságban, amelynek hatására a befektetők egy része óvatosabb lett a zöldhasúval szemben. Ebből pedig sok feltörekvő ország mellett Magyarország is profitálni tudott.
Ez azonban önmagában nem magyarázza a teljes történetet. A forint erősödéséhez kellett a magas hazai kamatkörnyezet is. Míg az euróövezetben 2%-ra csökkent az alapkamat, addig nálunk 2024 szeptembere óta 6,5%-on áll. Ráadásul az idei év első hónapjaiban nagyot csökkenhet az infláció.
Ezek együttesen pedig folyamatosan a forint malmára hajtják a vizet.
Ennek egyik megtestesítője a mostani kétéves csúcs a forintban, de az is, hogy turbulens piaci időkben sem látunk nagy kilengéseket a forint árfolyamában.
Tovább erősödik a forint, karnyújtásnyira a 2 éves mélypont
Már 378,5 közelében a forint az euróval szemben.
Gyengül a jen a nagy nap előtt
Hétvégén választásokat tartanak Japánban, ami a kötvénypiacok és a japán jen alakulása szempontjából is kritikus lesz. Az elmúlt napokban tovább folytatódott a japán jen gyengülése.
Sprintbe kezdett a forint
Begyorsult a reggeli forinterősödés és már lassan 379 alatt a magyar fizetőeszköz árfolyma az euróval szemben. Sőt 378 környékén 2 éves mélypontokról beszélhetünk, ami szintén karnyújtásnyira van.
Erősödik a forint
Erősödik a forint az euróval szemben, már 379,5 körül az árfolyam.
Éppen szétesnek a piacok - mit csinál a forint?
Nagyon jó formában van a héten a forint.
Erősödni tudott egy olyan helyzetben, amikor a nemzetközi piaci környezet egyre nehezebb.
Erősödik a dollár, esnek a részvényindexek, miközben a globális kötvénypiacon is magasak a feszültségek.
A befektetők aggodalmát a romló likviditási környezet és a Warsh Fed elnökéségvel kapcsolatos várakozások okozzák elsősorban, makrogazdasági oldalról.
Ráadásul Japánban a hétvégén választások lesznek, ahol kiderül, hogy megerősítést kap-e a nagy fiskális költekezésben gondolkozó jelenlegi elnök. Ha a válasz igaz, az ismét turbulenciát okozhat a devizapiacokon.
Magyar fronton a legfotnosabb fejlemény, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújából kiderült, hogy még jövőre is 5%-os lehet a költségvetési hiány. Korábban ez 4% volt.
A forint jelenleg 380,1 körül áll az euróval szemen és 322,3 körül a dollárral szemben.
A mai nap a délutáni Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe érkezik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány
Szerintem a magyar gazdaság tavaly is, idén is és jövőre is 5% körüli költségvetési hiánnyal számolhat - mondta péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök szavai alapján az eddig tervezett 4%-nál magasabban alakulhat a 2027-es deficitcél.
Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon
Az elmúlt 15 évben a dolgozók számának az emelkedése volt az egyik legfontosabb motorja a magyar gazdaság növekedésének. Mostanra azonban már egyértelműen látszik, hogy a foglalkoztatás emelkedésén alapuló modellnek vége. A demográfiai helyzet - ahogy vártuk - ennek az évtizednek a közepére olyan erős korlátot állított, amivel már nagyon nehéz megbirkózni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél
Amerika az első, de nem tudjuk, hogy kik, miben és mennyire.
A világ egyenlőbb, mint gondolnánk
A gazdagok és a szegények költései közelednek egymáshoz.
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Kiadták a végső figyelmeztetést.
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak
Ez minden autóst érint.
Elképesztő égi jelenség zajlik, alaposan megbolygatja a februári időjárást
Hihetetlen ok van a háttérben.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Katonai célok a háttérben: váratlanul belenyúltak a hazai szélerőművek szabályozásába
Magyar Honvédségnél a végszó.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?