Több mint két éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben. Hogy jutottunk ide? Érdemes időben visszamenni 2025 elejére, amikor nemzetközi fronton a legtöbben túl optimisták voltak a dollárral szemben.

Donald Trump amerikai elnöksége azonban olyan bizonytalanságot okozott a világgazdaságban, amelynek hatására a befektetők egy része óvatosabb lett a zöldhasúval szemben. Ebből pedig sok feltörekvő ország mellett Magyarország is profitálni tudott.

Ez azonban önmagában nem magyarázza a teljes történetet. A forint erősödéséhez kellett a magas hazai kamatkörnyezet is. Míg az euróövezetben 2%-ra csökkent az alapkamat, addig nálunk 2024 szeptembere óta 6,5%-on áll. Ráadásul az idei év első hónapjaiban nagyot csökkenhet az infláció.

Ezek együttesen pedig folyamatosan a forint malmára hajtják a vizet.

Ennek egyik megtestesítője a mostani kétéves csúcs a forintban, de az is, hogy turbulens piaci időkben sem látunk nagy kilengéseket a forint árfolyamában.