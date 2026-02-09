  • Megjelenítés
23 hónapos csúcson is járt a forint
23 hónapos csúcson is járt a forint

Portfolio
A forint a múlt héten a nemzetközi piaci bizonytalanság ellenére is meglepően stabil maradt, sőt két éves csúcsra erősödött. Hétfő délelőtt az euró árfolyama 377 közelébe süllyedt, bár azóta kicsit korrigált az árfolyam. Januárban 32,3 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint az adó- és járulékbevételek meggyőző mértékben bővültek úgy, hogy közben tovább nőtt a családi adókedvezmény mértéke, valamint szja-mentességet kaptak januártól a 2 gyerekes anyák is. Az év első hónapjában a kiadási oldalt terhelte meg a fegyverpénz kifizetése is.
23 hónapos csúcson járt forint

A forint hétfőn 26 havi csúcsra erősödött, miközben a többi közép-európai deviza is jól teljesített. A gyengülő dollár élénkíti a befektetők kockázatvállalási kedvét a feltörekvő piaci eszközök iránt - írja a Reuters.

A magyar fizetőeszköz 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, a kora reggeli kereskedésben pedig elérte a 377 forintos szintet, ami 2023 novembere óta a legerősebb árfolyam.

A dollár gyengülése támogatja a régiós devizákat, a magas hazai kamatszint pedig továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára, még akkor is, ha a piac kamatcsökkentésre számít.

Lengyelországban a zloty 0,1 százalékkal erősödött, amit az elemzők szintén a javuló nemzetközi kockázatvállalási étvágyhoz kötnek. A hét második felében a lengyel makrogazdasági mutatók kerülnek a figyelem középpontjába: csütörtökön a negyedik negyedéves GDP-adat, pénteken pedig az inflációs előrejelzés érkezik.

A cseh korona kissé gyengült az euróval szemben, miután a korábbi kereskedésben január eleje óta nem látott csúcsra erősödött. A cseh jegybank múlt csütörtöki ülésén ugyan napirenden volt a kamatcsökkentés lehetősége, végül azonban hatodik alkalommal is változatlanul hagyták az irányadó rátát.

Többlettel indította az évet a költségvetés

Januárban 32,3 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint az adó- és járulékbevételek meggyőző mértékben bővültek úgy, hogy közben tovább nőtt a családi adókedvezmény mértéke, valamint szja-mentességet kaptak januártól a 2 gyerekes anyák is. Az év első hónapjában a kiadási oldalt terhelte meg a fegyverpénz kifizetése is.

Többlettel indította az évet a költségvetés
Kicsit korrigált az euró

Kicsit korrigált az euró, de az árfolyam még mindig közel van a 377-hez.

Két egységet gyengült már a dollár a forinttal szemben

A dollár két egységgel gyengült a forinttal szemben, 317,7-nél jár az árfolyama.

A forint az elmúlt időszakban január 27-én volt a legerősebb a dollárral szemben, amikor 314,5-ig ment az árfolyam.

Szárnyal a forint

Az euró árfolyama 377 környékén jár, utoljára 2023 végén láttunk ilyen szintet.

A piac figyeli najd Orbán Viktor értékelőjét

Az ING elemzői szerint a piac figyeli majd Orbán Viktor hétvégi évértékelőjét, ugyanis jöhetnek olyan bejelentések, amelyek hatnak majd a magyar fiskális politikára.

Az szakértők felhívják a figyelmet a forint fokozatos erősödésére a választások közeledtével.

318 körül a dollár

318 körül jár a dollár, már 1,6 egységet gyengül a forinttal szemben.

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,186-nál jár.

Gyengül az euró

Az euró délelőtt kis mértékben gyengülni kezdett a forinttal szemben, egyelőre ez csak 0,5 egységet jelent: 377,5-ös árfolyamot.

Rossz hírek érkeztek Oroszországból

Oroszországban tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző évhez képest, miközben emelkedett a munkanélküliség decemberben novemberrel összevetve a statisztikai hivatal adatai szerint.

Rossz hírek érkeztek Oroszországból
Kína döntött, gyengül a dollár

A múlt héten kifejezetten turbulens nemzetközi környezetben tudta megtartani erejét a magyar deviza, amelynek

árfolyama két éves csúcsot is megdöntött.

Hétfő reggel az euró 378 forint környékén jár,

míg a dollár árfolyama 319 körül alakul. Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szemben közel egy egységet gyengült, bár a kora reggeli órákban még alacsony a forgalom a devizapiacon.

Az amerikai fizetőeszköz arra a hírre gyengül, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy fogják vissza amerikai államkötvény-vásárlásaikat. Azoknak az intézményeknek pedig, amelyek már most is jelentős kitettséggel rendelkeznek, a meglévő pozíciók csökkentését írták elő.

A hét elején a hazai események kerülnek előtérbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét. Ez lesz az első idei komolyabb visszajelzés a befektetők számára arról, mennyire tartható a költségvetési fegyelem, illetve az éves hiánycél.

Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

A kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy korlátozzák amerikai államkötvény-vásárlásaikat, a magas kitettséggel rendelkező intézményeknek pedig csökkenteniük kell meglévő pozícióikat – értesült több forrásból a Bloomberg.

Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

