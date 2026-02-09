Hatalmas zuhanásban a dollár, a forint meg szárnyal tovább

A forint hétfőn 26 havi csúcsra erősödött, miközben a többi közép-európai deviza is jól teljesített. A gyengülő dollár élénkíti a befektetők kockázatvállalási kedvét a feltörekvő piaci eszközök iránt - írja a Reuters.

A magyar fizetőeszköz 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, a kora reggeli kereskedésben pedig elérte a 377 forintos szintet, ami 2023 novembere óta a legerősebb árfolyam.

A dollár gyengülése támogatja a régiós devizákat, a magas hazai kamatszint pedig továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára, még akkor is, ha a piac kamatcsökkentésre számít.

Lengyelországban a zloty 0,1 százalékkal erősödött, amit az elemzők szintén a javuló nemzetközi kockázatvállalási étvágyhoz kötnek. A hét második felében a lengyel makrogazdasági mutatók kerülnek a figyelem középpontjába: csütörtökön a negyedik negyedéves GDP-adat, pénteken pedig az inflációs előrejelzés érkezik.

A cseh korona kissé gyengült az euróval szemben, miután a korábbi kereskedésben január eleje óta nem látott csúcsra erősödött. A cseh jegybank múlt csütörtöki ülésén ugyan napirenden volt a kamatcsökkentés lehetősége, végül azonban hatodik alkalommal is változatlanul hagyták az irányadó rátát.