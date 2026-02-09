Hatalmas zuhanásban a dollár, a forint meg szárnyal tovább

A régiós devizák is együtt mogoznak a forinttal
A régiós devizák is együtt mozognak a forinttal a turbulens nemzetközi környezetben:
- A lengyel zloty minimálisan gyengült a forinttal szemben, árfolyama 89,5,
- a cseh korona 0,25 százalékkal gyengült, egészen 15,6-ig.
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Nem szabad túlértékelni a dollár elmúlt egy évben tapasztalt gyengülését: az amerikai fizetőeszköz szerinte belátható időn belül megőrzi vezető szerepét a világgazdaságban – állítja Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója.
Megállíthatatlan a dollár zuhanása
A dollár már 0,75 százalékot gyengült az euróval szemben, megállíthatatlan a zuhanás.
A keresztárfolyam 1,19 felett jár.
Durván gyengül a dollár
A dollár az euróval szemben 0,65 százalékkal gyengült ma, a keresztárfolyam 1,19 felett jár.
A forinttal szemben több mint 3 egységet (1 százalék) gyengült az amerikai fizetőeszköz.
A nemzetközi hangulatot javította a japán választások eredménye, amelyet a befektetők stabilitási jelzésként értelmeztek, ez pedig a jen erősödésén és a dollár további gyengülésén keresztül a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is kedvezett. A dollárt közben továbbra is nyomás alatt tartja az amerikai politikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint az a piaci újraértékelés, amely a Warsh-féle Fed-elnökség lehetséges következményeit próbálja árazni, miközben a hazai oldalon változatlanul támogató tényező a magas kamatkörnyezetre épülő befektetői stratégia.
317 alatt a dollár
A dollár 316,8-ig gyengült a forinttal szemben, amely közel 3 egységet (0,9 százalék) jelent.
377 alatt az euró
Az euró 376,8-ig gyengült a forinttal szemben délután.
Gyengül a dollár
A dollár árfolyama 317,5 körül jár, amely több mint két egységnyi (0,7 százalékos) forinterősödés.
377 felett a forint
Továbbra is a 377 feletti szinteken mozog a forint. Ez az előző kereskedés nap végéhez képest 0,8 egységnyi (0,2 százalék) erősödést jelent.
23 hónapos csúcson járt forint
A forint hétfőn 26 havi csúcsra erősödött, miközben a többi közép-európai deviza is jól teljesített. A gyengülő dollár élénkíti a befektetők kockázatvállalási kedvét a feltörekvő piaci eszközök iránt - írja a Reuters.
A magyar fizetőeszköz 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, a kora reggeli kereskedésben pedig elérte a 377 forintos szintet, ami 2023 novembere óta a legerősebb árfolyam.
A dollár gyengülése támogatja a régiós devizákat, a magas hazai kamatszint pedig továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára, még akkor is, ha a piac kamatcsökkentésre számít.
Lengyelországban a zloty 0,1 százalékkal erősödött, amit az elemzők szintén a javuló nemzetközi kockázatvállalási étvágyhoz kötnek. A hét második felében a lengyel makrogazdasági mutatók kerülnek a figyelem középpontjába: csütörtökön a negyedik negyedéves GDP-adat, pénteken pedig az inflációs előrejelzés érkezik.
A cseh korona kissé gyengült az euróval szemben, miután a korábbi kereskedésben január eleje óta nem látott csúcsra erősödött. A cseh jegybank múlt csütörtöki ülésén ugyan napirenden volt a kamatcsökkentés lehetősége, végül azonban hatodik alkalommal is változatlanul hagyták az irányadó rátát.
Többlettel indította az évet a költségvetés
Januárban 32,3 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint az adó- és járulékbevételek meggyőző mértékben bővültek úgy, hogy közben tovább nőtt a családi adókedvezmény mértéke, valamint szja-mentességet kaptak januártól a 2 gyerekes anyák is. Az év első hónapjában a kiadási oldalt terhelte meg a fegyverpénz kifizetése is.
Kicsit korrigált az euró
Kicsit korrigált az euró, de az árfolyam még mindig közel van a 377-hez.
Két egységet gyengült már a dollár a forinttal szemben
A dollár két egységgel gyengült a forinttal szemben, 317,7-nél jár az árfolyama.
A forint az elmúlt időszakban január 27-én volt a legerősebb a dollárral szemben, amikor 314,5-ig ment az árfolyam.
Szárnyal a forint
Az euró árfolyama 377 környékén jár, utoljára 2023 végén láttunk ilyen szintet.
A piac figyeli najd Orbán Viktor értékelőjét
Az ING elemzői szerint a piac figyeli majd Orbán Viktor hétvégi évértékelőjét, ugyanis jöhetnek olyan bejelentések, amelyek hatnak majd a magyar fiskális politikára.
Az szakértők felhívják a figyelmet a forint fokozatos erősödésére a választások közeledtével.
318 körül a dollár
318 körül jár a dollár, már 1,6 egységet gyengül a forinttal szemben.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,186-nál jár.
Gyengül az euró
Az euró délelőtt kis mértékben gyengülni kezdett a forinttal szemben, egyelőre ez csak 0,5 egységet jelent: 377,5-ös árfolyamot.
Rossz hírek érkeztek Oroszországból
Oroszországban tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző évhez képest, miközben emelkedett a munkanélküliség decemberben novemberrel összevetve a statisztikai hivatal adatai szerint.
Kína döntött, gyengül a dollár
A múlt héten kifejezetten turbulens nemzetközi környezetben tudta megtartani erejét a magyar deviza, amelynek
árfolyama két éves csúcsot is megdöntött.
Hétfő reggel az euró 378 forint környékén jár,
míg a dollár árfolyama 319 körül alakul. Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szemben közel egy egységet gyengült, bár a kora reggeli órákban még alacsony a forgalom a devizapiacon.
Az amerikai fizetőeszköz arra a hírre gyengül, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy fogják vissza amerikai államkötvény-vásárlásaikat. Azoknak az intézményeknek pedig, amelyek már most is jelentős kitettséggel rendelkeznek, a meglévő pozíciók csökkentését írták elő.
A hét elején a hazai események kerülnek előtérbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét. Ez lesz az első idei komolyabb visszajelzés a befektetők számára arról, mennyire tartható a költségvetési fegyelem, illetve az éves hiánycél.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
A kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy korlátozzák amerikai államkötvény-vásárlásaikat, a magas kitettséggel rendelkező intézményeknek pedig csökkenteniük kell meglévő pozícióikat – értesült több forrásból a Bloomberg.
