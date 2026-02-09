  • Megjelenítés
FONTOS Fokozódik a feszültség: újabb vasfüggöny ereszkedett Európára, csak most karbonból van
Sorra dönti a csúcsokat a forint
Sorra dönti a csúcsokat a forint

A forint a múlt héten a nemzetközi piaci bizonytalanság ellenére is meglepően stabil maradt, sőt két éves csúcsra erősödött. Hétfő délelőtt az euró árfolyama 377 közelébe süllyedt.
Két egységet gyengült már a dollár a forinttal szemben

A dollár két egységgel gyengült a forinttal szemben, 317,7-nél jár az árfolyama.

A forint az elmúlt időszakban január 27-én volt a legerősebb a dollárral szemben, amikor 314,5-ig ment az árfolyam.

Szárnyal a forint

Az euró árfolyama 377 környékén jár, utoljára 2023 végén láttunk ilyen szintet.

A piac figyeli najd Orbán Viktor értékelőjét

Az ING elemzői szerint a piac figyeli majd Orbán Viktor hétvégi évértékelőjét, ugyanis jöhetnek olyan bejelentések, amelyek hatnak majd a magyar fiskális politikára.

Az szakértők felhívják a figyelmet a forint fokozatos erősödésére a választások közeledtével.

318 körül a dollár

318 körül jár a dollár, már 1,6 egységet gyengül a forinttal szemben.

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,186-nál jár.

Gyengül az euró

Az euró délelőtt kis mértékben gyengülni kezdett a forinttal szemben, egyelőre ez csak 0,5 egységet jelent: 377,5-ös árfolyamot.

Rossz hírek érkeztek Oroszországból

Oroszországban tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző évhez képest, miközben emelkedett a munkanélküliség decemberben novemberrel összevetve a statisztikai hivatal adatai szerint.

Tovább a cikkhez
Rossz hírek érkeztek Oroszországból
Kína döntött, gyengül a dollár

A múlt héten kifejezetten turbulens nemzetközi környezetben tudta megtartani erejét a magyar deviza, amelynek

árfolyama két éves csúcsot is megdöntött.

Hétfő reggel az euró 378 forint környékén jár,

míg a dollár árfolyama 319 körül alakul. Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szemben közel egy egységet gyengült, bár a kora reggeli órákban még alacsony a forgalom a devizapiacon.

Az amerikai fizetőeszköz arra a hírre gyengül, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy fogják vissza amerikai államkötvény-vásárlásaikat. Azoknak az intézményeknek pedig, amelyek már most is jelentős kitettséggel rendelkeznek, a meglévő pozíciók csökkentését írták elő.

A hét elején a hazai események kerülnek előtérbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét. Ez lesz az első idei komolyabb visszajelzés a befektetők számára arról, mennyire tartható a költségvetési fegyelem, illetve az éves hiánycél.

Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

A kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy korlátozzák amerikai államkötvény-vásárlásaikat, a magas kitettséggel rendelkező intézményeknek pedig csökkenteniük kell meglévő pozícióikat – értesült több forrásból a Bloomberg.

Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait

