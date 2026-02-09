Sorra dönti a csúcsokat a forint

Két egységet gyengült már a dollár a forinttal szemben
A dollár két egységgel gyengült a forinttal szemben, 317,7-nél jár az árfolyama.
A forint az elmúlt időszakban január 27-én volt a legerősebb a dollárral szemben, amikor 314,5-ig ment az árfolyam.
Szárnyal a forint
Az euró árfolyama 377 környékén jár, utoljára 2023 végén láttunk ilyen szintet.
A piac figyeli najd Orbán Viktor értékelőjét
Az ING elemzői szerint a piac figyeli majd Orbán Viktor hétvégi évértékelőjét, ugyanis jöhetnek olyan bejelentések, amelyek hatnak majd a magyar fiskális politikára.
Az szakértők felhívják a figyelmet a forint fokozatos erősödésére a választások közeledtével.
318 körül a dollár
318 körül jár a dollár, már 1,6 egységet gyengül a forinttal szemben.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,186-nál jár.
Gyengül az euró
Az euró délelőtt kis mértékben gyengülni kezdett a forinttal szemben, egyelőre ez csak 0,5 egységet jelent: 377,5-ös árfolyamot.
Rossz hírek érkeztek Oroszországból
Oroszországban tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző évhez képest, miközben emelkedett a munkanélküliség decemberben novemberrel összevetve a statisztikai hivatal adatai szerint.
Kína döntött, gyengül a dollár
A múlt héten kifejezetten turbulens nemzetközi környezetben tudta megtartani erejét a magyar deviza, amelynek
árfolyama két éves csúcsot is megdöntött.
Hétfő reggel az euró 378 forint környékén jár,
míg a dollár árfolyama 319 körül alakul. Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szemben közel egy egységet gyengült, bár a kora reggeli órákban még alacsony a forgalom a devizapiacon.
Az amerikai fizetőeszköz arra a hírre gyengül, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy fogják vissza amerikai államkötvény-vásárlásaikat. Azoknak az intézményeknek pedig, amelyek már most is jelentős kitettséggel rendelkeznek, a meglévő pozíciók csökkentését írták elő.
A hét elején a hazai események kerülnek előtérbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét. Ez lesz az első idei komolyabb visszajelzés a befektetők számára arról, mennyire tartható a költségvetési fegyelem, illetve az éves hiánycél.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
A kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy korlátozzák amerikai államkötvény-vásárlásaikat, a magas kitettséggel rendelkező intézményeknek pedig csökkenteniük kell meglévő pozícióikat – értesült több forrásból a Bloomberg.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
300 új otthon startos lakás épül Újpesten
A Rezideo projektje.
Az AI alapjaiban alakítja át a fizetéseket, ez lesz a következő nagy durranás
Márkus Gergellyel beszélgettünk.
Csattogtatják az ostort a németek – Merz masszív lazításokhoz köti a közös fellépést
„Konkrét, merész és egyes esetekben kényelmetlen lépések” várhatók.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam
A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek.
Egyre nagyobb kockázatnak látják Európában, hogy amerikai kártyatársaságok uralják a piacot
Viszont a digitális euró csak Trump elnöksége után érkezhet meg.
Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac
A vevői lakáshitelek szakaszos folyósításával a beruházók is kisebb kamatot fizethetnek.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?