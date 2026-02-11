  • Megjelenítés
Eldöntötte a forint az irányát, célkeresztbe vette a 380-as szintet az árfolyam
Deviza

Eldöntötte a forint az irányát, célkeresztbe vette a 380-as szintet az árfolyam

Portfolio
A keddi gyengülést követően próbál magára találni a forint az euróval és a dollárral szemben, ám a szerda délelőtti kereskedés alapján, ezt nem sok sikerrel teszi. Ma délután fontos, piacmozgató adatok érkeznek az Egyesült Államokból.
Gyengülésben a forint, célkeresztben a 380

Reggel óta 1,5 egységet gyengült a forint, az euró-forint árfolyamkereszt a 379-es szintig emelkedett, ami múlt péntek óta a leggyengébb szintje a hazai fizetőeszköznek.

Az elmúlt napok nagy meneteléseit adja most vissza tehát a forint. Az is látványos, hogy a lengyel zloty ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, vagyis most is érvényesül, hogy a legérzékenyebb a kilengésekre a forint árfolyama.

Távolabb a kétéves csúcs

A hétfői, euróval szembeni kétéves csúcs után kedden gyengült a forint árfolyama. Eddig ma inkább a gyengülés folytatását láthatjuk. Igaz, az elmozdulás nem drámai mértékű.

Ezzel szemben a dollárnál enyhe erősödést láthatunk.

Megszólal ma Varga Mihály

Az innováció és a gazdasági együttműködés erősítéséről rendez ma konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Innováció, ami összeköt címmel.

Beszédet mond majd

  • Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
  • Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,
  • valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A januári inflációs adatok holnap érkeznek majd.

Fontos adatra vár a forint – folytatódik a menetelés?

A forint a kedvező a költségvetési adatok hatására hétfőn még nagyot erősödött:

az euróval szemben több mint kétéves csúcson, 376-nál is járt a jegyzés.

Ezt követően azonban kedden ismét visszatért 378 fölé az EUR/HUF. Jelenleg is ezen szint körül billeg az árfolyam:

Kép (15)
Kép (14)

Eközben a dollárral szemben a január vége óta nem látott 316-os szinten is állt már a forint. Az euróhoz hasonlóan azonban a gyengülésről (korrekcióról) szólt a keddi nap, és egészen 318-ig emelkedett az USD/HUF.

Kép (13)

A zöldhasú az euróval szemben is kisebb gyengülésben van most, és épp az elmúlt napokban kialakult 1,192-es ellenállási zónát teszteli a kurzus. A délutáni órák azonban hozhatnak nagy kilengéseket, hiszen fontos munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból.

Kép (11)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Trader

Fórum

