Megjött a figyelmeztetés, túlszaladt a forint - Most indulhat be a fordulat az árfolyamban
A forint a közelmúltban produkált látványos felértékelődése nyomán nagyon közel került a túlértékeltnek mondható állapotához - állapította meg friss elemzésében Tatha Ghose, a Commerzbank közgazdásza.

A Reuters által idézett elemzés szerint a forint közelmúltbeli erősödését részben az hajtotta, hogy a magyar jegybank ellenállt a kormányzati nyomásnak, ami a kamatcsökkentést erőltette, valamint az az optimizmus vezérli, hogy az EU-kapcsolatok javulhatnak, ha az ellenzéki Tisza Párt megnyeri az áprilisi választásokat.

Az elemző kitér arra is, hogy a Tisza Párt vezeti a közvélemény-kutatásokat, és ígérete szerint várhatóan felszabadítja az uniós forrásokat, valamint megfékezi a költségvetési hiányt. A forint tovább erősödhet a választások előtt, azonban a nemzetközi nagybank közgazdásza arra figyelmeztet, hogy

"szélesebb piaci szempontból túlértékeltté válik" a deviza, és később sebezhető lesz a gyengüléssel szemben.

A Reuters által idézett piaci kommentár szerint a forint erősödhet még az áprilisi parlamenti választások előtt, hasonlóan ahogyan az látható volt a lengyel zloty ellenében, mikor 2023-ban újraválasztották Donald Tuskot. Megemlítik ugyanakkor, hogy a zloty esetében is korrekció következett be, mikor a túlvettség után érzékenyebbé vált a lengyel fizetőeszköz.

A szerdai kereskedésben óvatos negatív fordulat bontakozott ki a forint piacán, miután az elmúlt napokban sorra döntötte a csúcsokat a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni forintárfolyam a 379-es szinthez került közel.

