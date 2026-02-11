Megszólalt a dollárról az elemző, akinek a legutóbbi írása botrányt váltott ki

George Saravelos mostani elemzésében azt vizsgálta, hogyan viselkedik a hagyományosan menedékeszköznek tekintett dollár az amerikai részvénypiacok esése idején. Rámutatott, hogy a dollár és az amerikai részvénypiacok közötti korreláció történelmileg a nulla közelében mozgott,
ez a kapcsolat azonban az elmúlt évben jelentősen megváltozott.
Saravelos január 18-án megjelent, Grönlanddal foglalkozó elemzésében felvetette, hogy az európai befektetők eladhatják amerikai eszközeiket, ha Donald Trump elnök valóra váltja vámfenyegetéseit azokkal az európai országokkal szemben, amelyek ellenezték Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit. Néhány nappal később, Davosban Scott Bessent elmondta, hogy Christian Sewing, a Deutsche Bank vezérigazgatója felhívta őt, és elhatárolódott az elemzéstől. A bank szóvivője ugyanakkor közölte, hogy az elemzési részleg függetlenül működik.
Saravelos mostani elemzésében kifejtette, hogy dollárral kapcsolatos pesszimizmusa a kedvező globális növekedési környezeten alapul, amely szerinte megkérdőjelezi az amerikai gazdaság kivételes helyzetéről szóló narratívát.
Eddig azokat a devizákat részesítettük előnyben, amelyek a legérzékenyebbek a kedvező globális növekedési dinamikára, például az ausztrál dollárt, a skandináv és a feltörekvő piaci devizákat
– írta az elemző, hozzátéve, hogy amíg ez a környezet fennáll, a dollár medvepiaca folytatódhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
