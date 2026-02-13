  • Megjelenítés
Kamatvágási láz és választási spekuláció tartotta sakkban a forintot
Kamatvágási láz és választási spekuláció tartotta sakkban a forintot

Portfolio
Ez a hét inkább a gyengülésről szólt a forint számára: bár hétfőn még tartotta magát az árfolyam, a később beérkező adatok alaposan átrendezték a kamatvágási várakozásokat. Mára az is eldőlt, hogy a magyar deviza korrekciója határozta meg az elmúlt napokat – mutatjuk, hogyan zárt a forint!
Sűrű héten vagyunk túl

A forint viszonylag stabilan zárhatja a napot a főbb devizákkal szemben. Az EUR/HUF jegyzése a nap végén 379,2 körül, az USD/HUF árfolyam pedig 319,3 közelében alakul.

A nap főbb eseményei és hatásai:

  • Amerikai inflációs adat: a vártnál kedvezőbb (alacsonyabb) amerikai inflációs statisztika hatására a piacokon megerősödtek a kamatvágási várakozások, ami átmeneti forinterősödést hozott.

  • Hazai várakozások: a magyar devizát a tegnapi, meglepően alacsony inflációs adat tartja nyomás alatt, ami nagyobb esélyt ad arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank a február végi ülésén kamatot fog vágni.

  • Politikai spekuláció: a piacon megjelent egyfajta „euró-spekuláció” is a választásokkal összefüggésben; egyes befektetők a Tisza Párt esetleges győzelméhez kötik az euróbevezetési program esélyét, ami pozitív várakozásként hathat a forintra.

  • Régiós kitekintés: miközben nálunk a lazítás az irány, Lengyelországban a vártnál magasabb infláció miatt távolabb került a kamatvágás esélye, ami közvetve csökkentheti a magyar kamatelőnyt.

Annak ellenére, hogy az MNB kamatvágása a láthatáron van, az elemzők szerint a piac ezt már beárazta,

így rövid távon nem várható drasztikus forintgyengülés.

Így állunk estére

  • Az EUR/HUF jegyzése a nap végéhez közeledve 379,1 környékén,
  • míg az USD/HUF árfolyam 319,3 közelében zárhat.

A nap folyamán mindkét devizapárnál látható volt egy jelentősebb délelőtti erősödési hullám, ahol az euró ára 378,12-ig, a dolláré pedig 318,85-ig süllyedt,

ám a délutáni órákban a forint visszagyengült a korábbi szintekre.

09jPNvMC
NRrwXciR
Alaposan felforgatta a kamatvágási várakozásokat a mai nap

Reggel óta két kamatvágás is távolabb került, egy pedig közelebb:

  1. Az USA-ban a vártnál jobb inflációs adat miatt már 50 százalék esélyt adnak annak, hogy még egy harmadik kamatvágásra is sor kerül idén,
  2. a lengyeleknél ezzel szemben a vártnál rosszabb inflációs adat miatt távolabbra úszhatott a sokak által márciusra várt lazítás esélye.
  3. Végül a cseh jegybank is arról tett közzé nyilatkozatot, hogy a maginfláció szintje óvatos monetáris politikára int – hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Miközben a régiós jegybankoknál kérdésessé váltak a lazítások, nálunk éppen a tegnapi inflációs adatközlés után dőlt el, hogy szinte biztosan vágni fog az MNB. Ez nem jó hír a forint számára, azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy tavaly év eleje óta a lengyel jegybank 175 bázisponttal, a cseh pedig 50 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, miközben az MNB kitartott a 6,5% mellett. Vagyis egy-két 25 bázispontos lazítással sem veszítene jelentősen kamatelőnyéből a magyar valuta: ez magyarázhatja, hogy nem sokat moccant ma a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Amerikában úgy esik az infláció, hogy a profik majdnem három vágást áraznak

A mai vártnál jobb inflációs adat után a kötvényhozamok esésnek indultak és a kereskedők idénre már 63 bázispontos, azaz nagyjából két és fél kamatvágást áraznak a Bloomberg szerint.

Tovább a cikkhez
Amerikában úgy esik az infláció, hogy a profik majdnem három vágást áraznak
Putyin szólt, a jegybank engedelmeskedett: meglepő fordulat jött az orosz gazdaságpolitikában

Az orosz jegybank pénteken 50 bázisponttal, 15,5 százalékra csökkentette az irányadó kamatot. Egyúttal jelezte, hogy a jövőben további monetáris lazításokra lehet számítani. A döntés célja a lassuló, háborús nehézségekkel küzdő gazdaság megtámogatása, amelyet súlyosan terhelnek a magas hitelköltségek – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Putyin szólt, a jegybank engedelmeskedett: meglepő fordulat jött az orosz gazdaságpolitikában
Mintha mi sem történt volna

A forintot nem különösebben hatotta meg, hogy nőtt a kamatvágás esélye az USA-ban: az árfolyam már vissza is tért a hír érkezése előtti szintre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Bloomberg szerint a piac egyébként már 50 százalékos esélyt ad neki, hogy még idén jön a harmadik kamatcsökkentés az USA-ban.

A vártnál alacsonyabb infláció felélesztette a kamatcsökkentési várakozásokat az USA-ban

Friss inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból: a vártnál alacsonyabb ütemű drágulás arra késztette a piacot, hogy nagyobb valószínűséget adjon egy kamatvágásnak a következő Fed ülésen. A hírre felszúrt az euró-dollár árfolyam:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

És a forint is erősödött a dollárral szemben:

És a forint is erősödött a dollárral szemben:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagyon nagy meglepetés az amerikai inflációban

A várakozásnál is nagyobb mértékben csökkent az amerikai infláció és maginfláció. Az eheti munkaerőpiaci adatokkal együtt úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság igazi goldilock zónában van, ahol a növekedés jól néz ki az infláció pedig szépen közelíti a célt.

Tovább a cikkhez
Nagyon nagy meglepetés az amerikai inflációban
379-hez szegelték a forintot

A reggeli kilengést leszámítva kirívóan stabil az euró-forint árfolyam, feltűnően kis mozgásokat produkál csak a szint körül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A két kulcstényező, ami a forint árfolyamát alakítja

A forintban látható mozgásokat jelentős részben két tényező magyarázza: a kamatvágással és a választással kapcsolatos várakozások alakulása.

  • A tegnapi, meglepően alacsony inflációs adat nyomán egyre inkább arra számít a piac, hogy már a február végi kamatdöntő ülésen kamatvágás fog érkezni. Ez változás a december végi állapotokhoz képest, amikor a legtöbb elemző még inkább úgy kalkulált, hogy csak az év második felében érkezik majd lazítás. Az alapkamat csökkentése a forint gyengülésének irányába hat, noha ez a hatás nem valószínű, hogy drasztikus lesz – ahogy erről korábbi cikkünkben is értekeztünk.
  • A másik tényező a választásokkal kapcsolatos spekuláció. Az elmúlt hetekben egyre több helyről hallani, hogy az áprilisi választás előtt a piac lassan elhiszi, hogy reális esélye lehet a győzelemre a Tisza Pártnak. Az eddigi választási ígéretek (uniós források megszerzése, az euróbevezetés előkészítése) alapján pedig ez pozitív lenne piaci szempontból, az euróbevezetés belengetése önmagában jelentős hozamcsökkenést tudna okozni az államkötvények piacán. Egyes értékelések szerint az euró-spekuláció már most is dolgozik a piacon. Ha ugyanis a befektetők arra számítanak, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve euróbevezetési programot hirdet, akkor az a hosszú hozamok konvergenciájához vezetne. Ez egyelőre inkább csak egy megelőlegezett, spekulatív bizalom, amit egy esetleges kormányra kerülés után tudna validálni a Tisza, ha a piac szemében hiteles csatlakozási programot mutatna be.
Hirtelen beleszerettek Magyarországba a befektetők – Mi történik?

Eljött a várt fordulat, Varga Mihály meglépheti azt, amire már régóta sokan vártak

Rossz hír érkezett a forint számára

A vártnál lassabban csökkent a lengyel infláció januárban a pénteken megjelent adatok szerint. Ez bizonytalanságot keltett a jegybanki kamatvágások várható ütemezésével kapcsolatban, mivel a befektetők korábban már márciusban lazításra számítottak – adta hírül a Bloomberg. A hír nem jelent jót a forintnak sem, hiszen az MNB a legvalószínűbb forgatókönyv szerint már következő ülésén csökkentheti az alapkamatot. Ha a lengyelek késlekednek, akkor a kamatelőnyünk mértéke csökkenhet – igaz, ennek önmagában nem valószínű, hogy nagy hatása lesz a hazai fizetőeszközre.

Tovább a cikkhez
Rossz hír érkezett a forint számára
Vissza a startra

9 óra környékén az euró és a dollár árfolyamában is leszúrást láthattunk, mostanra azonban a jegyzés visszatért gyakorlatilag a nyitás szintjére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Mély recesszióba került Románia a durva állami megszorítások miatt

Technikai recesszióba süllyedt a román gazdaság, miután tavaly az utolsó negyedévben közel két százalékkal esett vissza a bruttó hazai termék (GDP). Így az éves növekedés messze elmaradt a kormány eredeti, év eleji várakozásaitól, miközben Bukarest februártól – az államháztartási hiány féken tartása érdekében – drasztikusan szigorította a betegszabadságok kifizetésének szabályait. A piacok és a befektetők most a Fitch Ratings péntek esti hitelminősítői döntésére várnak - tudósított a Világgazdaság.

Tovább a cikkhez
Mély recesszióba került Románia a durva állami megszorítások miatt
Felfestette az ördögöt a falra az IMF: kényszerpályára kerül Európa nagyhatalma

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentése szerint Németországnak 2035-ig mintegy 220 milliárd eurónyi kiigazításra – megtakarításra vagy többletbevételre – van szüksége az államadósság stabilizálásához, amit elsősorban a nyugdíjrendszer átalakításával, támogatások csökkentésével és célzott adóemelésekkel tartanak elérhetőnek - tudósított a Handelsblatt.

Tovább a cikkhez
Felfestette az ördögöt a falra az IMF: kényszerpályára kerül Európa nagyhatalma
Az ING nem számít nagy kilengésekre a forintban rövid távon, a választásokon lehet a fókusz

Az ING napi kommentárjában a forint tegnapi és jövőben várható mozgásairól így írt:

Az EUR/HUF emelkedése a tegnapi gyengébb inflációs adatok után gyorsan elhalványult, és úgy véljük, hogy ez a tendencia a választásokig megmarad, amikor is a piac minden lehetőséget megragad, hogy új forint long pozíciókat nyisson. Két hét múlva az MNB kamatcsökkentése próbára teheti a piacot, de az eleve lazítást árazó piac miatt nem várunk jelentős nyomást a forintra.

EKB jegybankár: az euró nem azért erősödött, mert az eurózóna gazdasága erősödött volna

Az Európai Központi Bank (EKB) egyelőre kivár, és azt figyeli, milyen mértékben fékezi a gazdaságot az euró tavaly kezdődött, jelentős felértékelődése. Martins Kazaks, az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint a devizapiaci mozgások késleltetett hatása miatt azokat csak az elkövetkező hónapokban láthatjuk - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Egy hete gyengül a forint – folytatódik a lejtmenet?

Hétfőn még az euróval szemben kétéves csúcsra jutott a hazai fizetőeszköz, kedden innen korrigált némileg az árfolyam. Szerdán az erős USA munkaerőpiaci adat kérdőjelezte meg az amerikai kamatvágás szükségességét és hozott magával enyhe forintgyengülést, majd

csütörtökön a reggeli, meglepően alacsony inflációs statisztika tette szinte biztossá a jegybanki lazítást már a következő ülésen.

 Az euró árfolyama így 376,5 körüli mélypontjáról 379,1-re emelkedett mostanra.

Óriási meglepetés az amerikai munkaerőpiacon

Egyre távolabb az első kamatcsökkentés Amerikában, egyes elemzők már inkább emelést jósolnak

Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!

Eljött a várt fordulat, Varga Mihály meglépheti azt, amire már régóta sokan vártak

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárárfolyam ezen időszak alatt a 315,9 körüli hétfői mélypontjáról 319,5-re szökött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma amerikai inflációs és uniós GDP-statisztikák megjelenése hathat majd a piacokra.

