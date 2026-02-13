Kamatvágási láz és választási spekuláció tartotta sakkban a forintot

A forint viszonylag stabilan zárhatja a napot a főbb devizákkal szemben. Az EUR/HUF jegyzése a nap végén 379,2 körül, az USD/HUF árfolyam pedig 319,3 közelében alakul.

A nap főbb eseményei és hatásai:

Amerikai inflációs adat: a vártnál kedvezőbb (alacsonyabb) amerikai inflációs statisztika hatására a piacokon megerősödtek a kamatvágási várakozások, ami átmeneti forinterősödést hozott.

Hazai várakozások: a magyar devizát a tegnapi, meglepően alacsony inflációs adat tartja nyomás alatt, ami nagyobb esélyt ad arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank a február végi ülésén kamatot fog vágni.

Politikai spekuláció: a piacon megjelent egyfajta „euró-spekuláció” is a választásokkal összefüggésben; egyes befektetők a Tisza Párt esetleges győzelméhez kötik az euróbevezetési program esélyét, ami pozitív várakozásként hathat a forintra.

Régiós kitekintés: miközben nálunk a lazítás az irány, Lengyelországban a vártnál magasabb infláció miatt távolabb került a kamatvágás esélye, ami közvetve csökkentheti a magyar kamatelőnyt.

Annak ellenére, hogy az MNB kamatvágása a láthatáron van, az elemzők szerint a piac ezt már beárazta,

így rövid távon nem várható drasztikus forintgyengülés.