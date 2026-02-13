Választások és kamatvágás: erre figyel most a forint

A két kulcstényező, ami a forint árfolyamát alakítja
A forintban látható mozgásokat jelentős részben két tényező magyarázza: a kamatvágással és a választással kapcsolatos várakozások alakulása.
- A tegnapi, meglepően alacsony inflációs adat nyomán egyre inkább arra számít a piac, hogy már a február végi kamatdöntő ülésen kamatvágás fog érkezni. Ez változás a december végi állapotokhoz képest, amikor a legtöbb elemző még inkább úgy kalkulált, hogy csak az év második felében érkezik majd lazítás. Az alapkamat csökkentése a forint gyengülésének irányába hat, noha ez a hatás nem valószínű, hogy drasztikus lesz – ahogy erről korábbi cikkünkben is értekeztünk.
- A másik tényező a választásokkal kapcsolatos spekuláció. Az elmúlt hetekben egyre több helyről hallani, hogy az áprilisi választás előtt a piac lassan elhiszi, hogy reális esélye lehet a győzelemre a Tisza Pártnak. Az eddigi választási ígéretek (uniós források megszerzése, az euróbevezetés előkészítése) alapján pedig ez pozitív lenne piaci szempontból, az euróbevezetés belengetése önmagában jelentős hozamcsökkenést tudna okozni az államkötvények piacán. Egyes értékelések szerint az euró-spekuláció már most is dolgozik a piacon. Ha ugyanis a befektetők arra számítanak, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve euróbevezetési programot hirdet, akkor az a hosszú hozamok konvergenciájához vezetne. Ez egyelőre inkább csak egy megelőlegezett, spekulatív bizalom, amit egy esetleges kormányra kerülés után tudna validálni a Tisza, ha a piac szemében hiteles csatlakozási programot mutatna be.
Rossz hír érkezett a forint számára
A vártnál lassabban csökkent a lengyel infláció januárban a pénteken megjelent adatok szerint. Ez bizonytalanságot keltett a jegybanki kamatvágások várható ütemezésével kapcsolatban, mivel a befektetők korábban már márciusban lazításra számítottak – adta hírül a Bloomberg. A hír nem jelent jót a forintnak sem, hiszen az MNB a legvalószínűbb forgatókönyv szerint már következő ülésén csökkentheti az alapkamatot. Ha a lengyelek késlekednek, akkor a kamatelőnyünk mértéke csökkenhet – igaz, ennek önmagában nem valószínű, hogy nagy hatása lesz a hazai fizetőeszközre.
Vissza a startra
9 óra környékén az euró és a dollár árfolyamában is leszúrást láthattunk, mostanra azonban a jegyzés visszatért gyakorlatilag a nyitás szintjére.
Mély recesszióba került Románia a durva állami megszorítások miatt
Technikai recesszióba süllyedt a román gazdaság, miután tavaly az utolsó negyedévben közel két százalékkal esett vissza a bruttó hazai termék (GDP). Így az éves növekedés messze elmaradt a kormány eredeti, év eleji várakozásaitól, miközben Bukarest februártól – az államháztartási hiány féken tartása érdekében – drasztikusan szigorította a betegszabadságok kifizetésének szabályait. A piacok és a befektetők most a Fitch Ratings péntek esti hitelminősítői döntésére várnak - tudósított a Világgazdaság.
Felfestette az ördögöt a falra az IMF: kényszerpályára kerül Európa nagyhatalma
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentése szerint Németországnak 2035-ig mintegy 220 milliárd eurónyi kiigazításra – megtakarításra vagy többletbevételre – van szüksége az államadósság stabilizálásához, amit elsősorban a nyugdíjrendszer átalakításával, támogatások csökkentésével és célzott adóemelésekkel tartanak elérhetőnek - tudósított a Handelsblatt.
Az ING nem számít nagy kilengésekre a forintban rövid távon, a választásokon lehet a fókusz
Az ING napi kommentárjában a forint tegnapi és jövőben várható mozgásairól így írt:
Az EUR/HUF emelkedése a tegnapi gyengébb inflációs adatok után gyorsan elhalványult, és úgy véljük, hogy ez a tendencia a választásokig megmarad, amikor is a piac minden lehetőséget megragad, hogy új forint long pozíciókat nyisson. Két hét múlva az MNB kamatcsökkentése próbára teheti a piacot, de az eleve lazítást árazó piac miatt nem várunk jelentős nyomást a forintra.
EKB jegybankár: az euró nem azért erősödött, mert az eurózóna gazdasága erősödött volna
Az Európai Központi Bank (EKB) egyelőre kivár, és azt figyeli, milyen mértékben fékezi a gazdaságot az euró tavaly kezdődött, jelentős felértékelődése. Martins Kazaks, az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint a devizapiaci mozgások késleltetett hatása miatt azokat csak az elkövetkező hónapokban láthatjuk - írta meg a Bloomberg.
Egy hete gyengül a forint – folytatódik a lejtmenet?
Hétfőn még az euróval szemben kétéves csúcsra jutott a hazai fizetőeszköz, kedden innen korrigált némileg az árfolyam. Szerdán az erős USA munkaerőpiaci adat kérdőjelezte meg az amerikai kamatvágás szükségességét és hozott magával enyhe forintgyengülést, majd
csütörtökön a reggeli, meglepően alacsony inflációs statisztika tette szinte biztossá a jegybanki lazítást már a következő ülésen.
Az euró árfolyama így 376,5 körüli mélypontjáról 379,1-re emelkedett mostanra.
A dollárárfolyam ezen időszak alatt a 315,9 körüli hétfői mélypontjáról 319,5-re szökött.
Ma amerikai inflációs és uniós GDP-statisztikák megjelenése hathat majd a piacokra.
