Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik

Az alapkezelők több mint egy évtizede nem látott mértékben váltak dollárpesszimistává, miután a kiszámíthatatlan amerikai gazdaságpolitika egyre jobban kikezdi a deviza megítélését.
A dollár idén eddig 1,3 százalékot esett egy főbb devizákból álló kosárral szemben (amelyben az euró és a font is szerepel), a 2025-ös, közel 9 százalékos gyengülés után. A kurzus közben egy négyéves mélypont közelében mozog.
A Bank of America pénteken közzétett felmérése szerint a portfóliómenedzserek dollárkitettsége a tavaly áprilisi mélypont alá csúszott, amikor Donald Trump elnök széles körű vámintézkedésekkel sokkolta a piacokat. A felmérés alapján a menedzserek dollárpozicionáltsága legalább 2012 óta a legnegatívabb, ennél korábbi adatuk nincs. Ez pontosan az, amit már tavaly ilyenkor, de legutoljára idén év elején megjósoltunk:
A hangulatromlás hátterében az áll, hogy Trump kemény geopolitikai lépései, valamint az olyan intézményekre helyezett nyomás, mint a Federal Reserve, felerősítették a félelmeket az Egyesült Államok tőkebevonzó képességével és menedék-szerepével kapcsolatban.
A CME Group adatai szerint idén eddig a dollár ellen felvett tétek összességében meghaladták a dollárerősödésre játszó pozíciókat, ami éles fordulat a 2025 negyedik negyedévében látott képhez képest.
Nagy vagyonkezelők szerint a dollár gyengülése részben annak a jele, hogy a hosszú távú, “real money” befektetők (például nyugdíjalapok) vagy fedezik a további gyengülés kockázatát, vagy egyszerűen csökkentik a dolláreszközök arányát a portfólióban.
Az euróval szembeni további dollárgyengülésre utaló opciós árazások (a kockázati reverzálok) olyan szintekre emelkedtek, amelyeket az elmúlt évtizedben lényegében csak a Covid-időszakban, illetve Trump tavaly áprilisi vámbejelentései után láthattunk.
“A tavalyi volatilitás egy része miatt a befektetők elkezdték újragondolni, hogy mennyire alacsonyan tartották historikusan a dollárfedezeti arányokat az amerikai eszközeiken”
mondta Roger Hallam, a Vanguard globális kamatcsapatának vezetője. Szerinte a fedezési és allokációs döntések felülvizsgálata kulcsszerepet játszott a dollár közelmúltbeli esésében.
A JPMorgan Asset Management nemzetközi befektetési igazgatója, Iain Stealey úgy fogalmazott: továbbra is olyan környezetet látnak, amelyben a dollár innen is tud gyengülni, ezért az elmúlt hetekben ők is növelték a dollár elleni fogadásukat.
Bár az amerikai kamatszint még mindig magasabb, mint több nagy gazdaságban, például az eurózónában vagy Japánban, a piac azt várja, hogy ez az előny szűkülni fog. A kereskedők szerint a Fed idén kétszer is vághat kamatot.
Stealey a carry trade kapcsán megjegyezte:
eddig a magasabb amerikai hozamok miatt a dollár kifejezetten vonzó volt, de ez az előny idővel “leolvad”, ha a Fed folytatja a kamatcsökkentéseket.
Kevin Warsh Fed-elnöki jelölése kezdetben sok befektetőt megnyugtatott, mivel őt inkább ortodox jelöltnek tartják, aki csillapíthatja a jegybank függetlensége körüli aggodalmakat. Ugyanakkor Trump már most nyomást helyez rá: a hónapban az NBC Newsnak azt mondta, Warsh “nem kapta volna meg a pozíciót”, ha a kamatemelések mellett állt volna.
Itt egy kicsit mélyebb kitekintés olvasható a témában:
A BofA elemzői szerint Warsh jelölése “nem hozott érdemi plusz dollárkeresletet, és nem támasztotta alá újra az amerikai eszközökkel kapcsolatos optimizmust” sem.
A piacok januárban ismét elkezdtek komolyabban számolni azzal, hogy globális befektetők akár csökkenthetik az amerikai kitettségüket, miután a “greenlandi válság” idején Trump katonai lépéseket és további vámokat is kilátásba helyezett Nato-szövetségesek ellen. Bár Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter később bírálta azt a narratívát, hogy az európaiak tömegesen adnák el az amerikai eszközöket, több alapkezelő szerint már láthatóak bizonyos kiáramlások.
“Megugrottak a hazautalási, hazarepatriálási flow-k, ahogy a külföldi dollártulajdonosok tőkét mozgatnak vissza a saját devizájukba”
mondta Caroline Houdril, a Schroders több eszközosztályt kezelő portfóliómenedzsere.
Az is erősítette a gyanút egy lehetséges, dollárgyengítésre irányuló amerikai szándékról, hogy Washington tavaly lépéseket tett az argentin peso támogatására a dollárral szemben, illetve a múlt hónapban egy úgynevezett “rate check” keretében rákérdezett bankoknál a jen-dollár árjegyzésekre.
A bizonytalanságot fokozta Trump januári megjegyzése is, miszerint a dollár gyengülése “nagyszerű”. Ezután Bessent hangsúlyozta: az adminisztráció továbbra is a hagyományos “erős dollár” politikát követi, és nem tervez devizapiaci intervenciót.
“Az adminisztráció környékén bőven vannak olyanok, akik szerint egy gyengébb dollár segítené az exportot és a reiparosítást”
mondta Xavier Meyer, az Aberdeen Group befektetési vezetője. Szerinte ez is közrejátszott abban, hogy a piacok miért vették ennyire komolyan egy esetleges amerikai-japán devizapiaci beavatkozás lehetőségét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elkerülhetetlen pályára állította az EU-t a vészhelyzet, hat ország menetelése kilökheti a fősodorból Magyarországot
A legerősebb tagállamok megelégelték a kockázatos széthúzást.
Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!
Március 3-án Digital Compliance 2026 konferencia.
Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney
Lépéseket tesz a gyártó a jogvédelem érdekében.
Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika
Orbán Viktor bejelentést tett.
Szigorít az OTP az önerőelvárásain, a többi bank is követheti a lakáshitelezésben
Sok lakásvásárlót érhet kellemetlen meglepetés.
Több ezer négyzetméteren újul majd meg a főváros repülőterének kritikus infrastruktúrája
Átfogó rekonstrukción esik át a gurulóút-hálózat.
Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből
Semmi jóra nem számít Armin Papperger.
Kiderült, valójában mekkora is a súlya a szerb olajfinomítónak
Elképesztő számok.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!