  • Megjelenítés
Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik
Deviza

Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik

Portfolio
A dollár idén is gyengélkedik a főbb devizákkal szemben, miközben a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik az Egyesült Államok menedékdeviza-szerepét. Egy friss Bank of America felmérés szerint a portfóliómenedzserek dollárkitettsége a 2012 óta mért legalacsonyabb szintre esett, a “real money” szereplők pedig láthatóan fedeznek és csökkentik a dolláreszközök súlyát.

Az alapkezelők több mint egy évtizede nem látott mértékben váltak dollárpesszimistává, miután a kiszámíthatatlan amerikai gazdaságpolitika egyre jobban kikezdi a deviza megítélését.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár idén eddig 1,3 százalékot esett egy főbb devizákból álló kosárral szemben (amelyben az euró és a font is szerepel), a 2025-ös, közel 9 százalékos gyengülés után. A kurzus közben egy négyéves mélypont közelében mozog.

A Bank of America pénteken közzétett felmérése szerint a portfóliómenedzserek dollárkitettsége a tavaly áprilisi mélypont alá csúszott, amikor Donald Trump elnök széles körű vámintézkedésekkel sokkolta a piacokat. A felmérés alapján a menedzserek dollárpozicionáltsága legalább 2012 óta a legnegatívabb, ennél korábbi adatuk nincs. Ez pontosan az, amit már tavaly ilyenkor, de legutoljára idén év elején megjósoltunk:

Kapcsolódó cikkünk

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

A legnagyobb sztori, amiről senki nem beszél: a történelem rossz oldalára állhattak a profik

A hangulatromlás hátterében az áll, hogy Trump kemény geopolitikai lépései, valamint az olyan intézményekre helyezett nyomás, mint a Federal Reserve, felerősítették a félelmeket az Egyesült Államok tőkebevonzó képességével és menedék-szerepével kapcsolatban.

Még több Deviza

Pályát váltott a forint – közel az egyhetes csúcs

Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!

Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők

A CME Group adatai szerint idén eddig a dollár ellen felvett tétek összességében meghaladták a dollárerősödésre játszó pozíciókat, ami éles fordulat a 2025 negyedik negyedévében látott képhez képest.

Nagy vagyonkezelők szerint a dollár gyengülése részben annak a jele, hogy a hosszú távú, “real money” befektetők (például nyugdíjalapok) vagy fedezik a további gyengülés kockázatát, vagy egyszerűen csökkentik a dolláreszközök arányát a portfólióban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szembeni további dollárgyengülésre utaló opciós árazások (a kockázati reverzálok) olyan szintekre emelkedtek, amelyeket az elmúlt évtizedben lényegében csak a Covid-időszakban, illetve Trump tavaly áprilisi vámbejelentései után láthattunk.

“A tavalyi volatilitás egy része miatt a befektetők elkezdték újragondolni, hogy mennyire alacsonyan tartották historikusan a dollárfedezeti arányokat az amerikai eszközeiken”

mondta Roger Hallam, a Vanguard globális kamatcsapatának vezetője. Szerinte a fedezési és allokációs döntések felülvizsgálata kulcsszerepet játszott a dollár közelmúltbeli esésében.

A JPMorgan Asset Management nemzetközi befektetési igazgatója, Iain Stealey úgy fogalmazott: továbbra is olyan környezetet látnak, amelyben a dollár innen is tud gyengülni, ezért az elmúlt hetekben ők is növelték a dollár elleni fogadásukat.

Bár az amerikai kamatszint még mindig magasabb, mint több nagy gazdaságban, például az eurózónában vagy Japánban, a piac azt várja, hogy ez az előny szűkülni fog. A kereskedők szerint a Fed idén kétszer is vághat kamatot.

Stealey a carry trade kapcsán megjegyezte:

eddig a magasabb amerikai hozamok miatt a dollár kifejezetten vonzó volt, de ez az előny idővel “leolvad”, ha a Fed folytatja a kamatcsökkentéseket.

Kevin Warsh Fed-elnöki jelölése kezdetben sok befektetőt megnyugtatott, mivel őt inkább ortodox jelöltnek tartják, aki csillapíthatja a jegybank függetlensége körüli aggodalmakat. Ugyanakkor Trump már most nyomást helyez rá: a hónapban az NBC Newsnak azt mondta, Warsh “nem kapta volna meg a pozíciót”, ha a kamatemelések mellett állt volna.

Itt egy kicsit mélyebb kitekintés olvasható a témában:

Kapcsolódó cikkünk

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

A BofA elemzői szerint Warsh jelölése “nem hozott érdemi plusz dollárkeresletet, és nem támasztotta alá újra az amerikai eszközökkel kapcsolatos optimizmust” sem.

A piacok januárban ismét elkezdtek komolyabban számolni azzal, hogy globális befektetők akár csökkenthetik az amerikai kitettségüket, miután a “greenlandi válság” idején Trump katonai lépéseket és további vámokat is kilátásba helyezett Nato-szövetségesek ellen. Bár Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter később bírálta azt a narratívát, hogy az európaiak tömegesen adnák el az amerikai eszközöket, több alapkezelő szerint már láthatóak bizonyos kiáramlások.

“Megugrottak a hazautalási, hazarepatriálási flow-k, ahogy a külföldi dollártulajdonosok tőkét mozgatnak vissza a saját devizájukba”

mondta Caroline Houdril, a Schroders több eszközosztályt kezelő portfóliómenedzsere.

Az is erősítette a gyanút egy lehetséges, dollárgyengítésre irányuló amerikai szándékról, hogy Washington tavaly lépéseket tett az argentin peso támogatására a dollárral szemben, illetve a múlt hónapban egy úgynevezett “rate check” keretében rákérdezett bankoknál a jen-dollár árjegyzésekre.

A bizonytalanságot fokozta Trump januári megjegyzése is, miszerint a dollár gyengülése “nagyszerű”. Ezután Bessent hangsúlyozta: az adminisztráció továbbra is a hagyományos “erős dollár” politikát követi, és nem tervez devizapiaci intervenciót.

“Az adminisztráció környékén bőven vannak olyanok, akik szerint egy gyengébb dollár segítené az exportot és a reiparosítást”

mondta Xavier Meyer, az Aberdeen Group befektetési vezetője. Szerinte ez is közrejátszott abban, hogy a piacok miért vették ennyire komolyan egy esetleges amerikai-japán devizapiaci beavatkozás lehetőségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Pályát váltott a forint – közel az egyhetes csúcs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility