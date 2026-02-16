Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik

A dollár idén is gyengélkedik a főbb devizákkal szemben, miközben a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik az Egyesült Államok menedékdeviza-szerepét. Egy friss Bank of America felmérés szerint a portfóliómenedzserek dollárkitettsége a 2012 óta mért legalacsonyabb szintre esett, a “real money” szereplők pedig láthatóan fedeznek és csökkentik a dolláreszközök súlyát.

Az alapkezelők több mint egy évtizede nem látott mértékben váltak dollárpesszimistává, miután a kiszámíthatatlan amerikai gazdaságpolitika egyre jobban kikezdi a deviza megítélését.

A dollár idén eddig 1,3 százalékot esett egy főbb devizákból álló kosárral szemben (amelyben az euró és a font is szerepel), a 2025-ös, közel 9 százalékos gyengülés után. A kurzus közben egy négyéves mélypont közelében mozog.

A Bank of America pénteken közzétett felmérése szerint a portfóliómenedzserek dollárkitettsége a tavaly áprilisi mélypont alá csúszott, amikor Donald Trump elnök széles körű vámintézkedésekkel sokkolta a piacokat. A felmérés alapján a menedzserek dollárpozicionáltsága legalább 2012 óta a legnegatívabb, ennél korábbi adatuk nincs. Ez pontosan az, amit már tavaly ilyenkor, de legutoljára idén év elején megjósoltunk:

A hangulatromlás hátterében az áll, hogy Trump kemény geopolitikai lépései, valamint az olyan intézményekre helyezett nyomás, mint a Federal Reserve, felerősítették a félelmeket az Egyesült Államok tőkebevonzó képességével és menedék-szerepével kapcsolatban.

A CME Group adatai szerint idén eddig a dollár ellen felvett tétek összességében meghaladták a dollárerősödésre játszó pozíciókat, ami éles fordulat a 2025 negyedik negyedévében látott képhez képest.

Nagy vagyonkezelők szerint a dollár gyengülése részben annak a jele, hogy a hosszú távú, “real money” befektetők (például nyugdíjalapok) vagy fedezik a további gyengülés kockázatát, vagy egyszerűen csökkentik a dolláreszközök arányát a portfólióban.

Az euróval szembeni további dollárgyengülésre utaló opciós árazások (a kockázati reverzálok) olyan szintekre emelkedtek, amelyeket az elmúlt évtizedben lényegében csak a Covid-időszakban, illetve Trump tavaly áprilisi vámbejelentései után láthattunk.

“A tavalyi volatilitás egy része miatt a befektetők elkezdték újragondolni, hogy mennyire alacsonyan tartották historikusan a dollárfedezeti arányokat az amerikai eszközeiken”

mondta Roger Hallam, a Vanguard globális kamatcsapatának vezetője. Szerinte a fedezési és allokációs döntések felülvizsgálata kulcsszerepet játszott a dollár közelmúltbeli esésében.

A JPMorgan Asset Management nemzetközi befektetési igazgatója, Iain Stealey úgy fogalmazott: továbbra is olyan környezetet látnak, amelyben a dollár innen is tud gyengülni, ezért az elmúlt hetekben ők is növelték a dollár elleni fogadásukat.

Bár az amerikai kamatszint még mindig magasabb, mint több nagy gazdaságban, például az eurózónában vagy Japánban, a piac azt várja, hogy ez az előny szűkülni fog. A kereskedők szerint a Fed idén kétszer is vághat kamatot.

Stealey a carry trade kapcsán megjegyezte:

eddig a magasabb amerikai hozamok miatt a dollár kifejezetten vonzó volt, de ez az előny idővel “leolvad”, ha a Fed folytatja a kamatcsökkentéseket.

Kevin Warsh Fed-elnöki jelölése kezdetben sok befektetőt megnyugtatott, mivel őt inkább ortodox jelöltnek tartják, aki csillapíthatja a jegybank függetlensége körüli aggodalmakat. Ugyanakkor Trump már most nyomást helyez rá: a hónapban az NBC Newsnak azt mondta, Warsh “nem kapta volna meg a pozíciót”, ha a kamatemelések mellett állt volna.

Itt egy kicsit mélyebb kitekintés olvasható a témában:

A BofA elemzői szerint Warsh jelölése “nem hozott érdemi plusz dollárkeresletet, és nem támasztotta alá újra az amerikai eszközökkel kapcsolatos optimizmust” sem.

A piacok januárban ismét elkezdtek komolyabban számolni azzal, hogy globális befektetők akár csökkenthetik az amerikai kitettségüket, miután a “greenlandi válság” idején Trump katonai lépéseket és további vámokat is kilátásba helyezett Nato-szövetségesek ellen. Bár Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter később bírálta azt a narratívát, hogy az európaiak tömegesen adnák el az amerikai eszközöket, több alapkezelő szerint már láthatóak bizonyos kiáramlások.

“Megugrottak a hazautalási, hazarepatriálási flow-k, ahogy a külföldi dollártulajdonosok tőkét mozgatnak vissza a saját devizájukba”

mondta Caroline Houdril, a Schroders több eszközosztályt kezelő portfóliómenedzsere.

Az is erősítette a gyanút egy lehetséges, dollárgyengítésre irányuló amerikai szándékról, hogy Washington tavaly lépéseket tett az argentin peso támogatására a dollárral szemben, illetve a múlt hónapban egy úgynevezett “rate check” keretében rákérdezett bankoknál a jen-dollár árjegyzésekre.

A bizonytalanságot fokozta Trump januári megjegyzése is, miszerint a dollár gyengülése “nagyszerű”. Ezután Bessent hangsúlyozta: az adminisztráció továbbra is a hagyományos “erős dollár” politikát követi, és nem tervez devizapiaci intervenciót.

“Az adminisztráció környékén bőven vannak olyanok, akik szerint egy gyengébb dollár segítené az exportot és a reiparosítást”

mondta Xavier Meyer, az Aberdeen Group befektetési vezetője. Szerinte ez is közrejátszott abban, hogy a piacok miért vették ennyire komolyan egy esetleges amerikai-japán devizapiaci beavatkozás lehetőségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

