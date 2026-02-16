Magyar-amerikai bejelentések lőhetik ki, vagy akaszthatják meg a forintot

Az elmúlt hét végén a 319,5-ös szintnél oldalazott az USD/HUF, hétfő reggel egyelőre erősödéssel kezd a forint az amerikai devizával szemben, az árfolyam 319 alá is benézett, már 318,7 körül jár.

Az euró esetében is jól kezdi a napot a magyar valuta, míg múlt pénteken a 379 körüli sávnál akadt meg az árfolyam, hétfőn hajnalban lejött a kurzus 378,1 környékére.

A japán jen a hét elején gyengüléssel indított, miután az előző héten közel 3%-ot erősödött az amerikai dollárral szemben. Hétfőn kora reggel 0,2%-kal 153,07 jen/dollárig gyengült, miközben a dollár stabil maradt. A forgalom várhatóan alacsony, mivel az Egyesült Államokban, Kínában, Tajvanon és Dél-Koreában is ünnepnap van.

A jen múlt heti erősödése – a legnagyobb heti ugrás mintegy 15 hónapja – Szanae Takacsi miniszterelnök földcsuszamlásszerű választási győzelméhez és a költségvetési aggodalmak enyhüléséhez kapcsolódott. Ugyanakkor a friss makroadatok rávilágítottak a japán gazdaság gyengeségeire: az október–decemberi negyedévben évesített alapon mindössze 0,2%-os növekedést ért el.

Ez a gyenge teljesítmény megnehezítheti a monetáris szigorítás útját a Bank of Japan számára. A jegybank márciusi ülésén a piacok mindössze 20% esélyt adnak egy kamatemelésnek, miközben az elemzők szerint a jen rövid távon ismét gyengülő pályára állhat.

Az Egyesült Államokban a januári infláció a vártnál kisebb mértékben emelkedett, ami erősítette a kamatcsökkentési várakozásokat, de nem teremt azonnali nyomást a Fed számára.

Az euró gyakorlatilag változatlanul 1,186 dolláron állt, a font enyhén 1,364 dollárra gyengült. A dollárindex 96,96 ponton stabilizálódott, miután az előző héten 0,8%-ot esett. A svájci frank is kissé gyengült 0,7685 frank/dollárig, annak ellenére, hogy a múlt héten több mint 1%-ot erősödött; a befektetők egyre inkább tartanak a Svájci Nemzeti Bank esetleges beavatkozásától a frank túlzott erősödésének fékezésére.

A mai nap nem számítunk különösebb piacbefolyásoló adatközlésre, azonban az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása okozhat váratlan mozgásokat a forint árfolyamban.

Az előzetes értesülések szerint Marco Rubio 11 óra tájékán fog közös sajtótájékoztatót tartani a magyar miniszterelnökkel.

