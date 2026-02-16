  • Megjelenítés
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Portfolio
Hosszabb útkeresés után az erősödés irányába lépett a forint, azonban az este előtt úgy látszik, már az egy egységnyi távolságot is elvesztette az egy héttel ezelőtti csúcsához képest.
Elmaradni látszik a csúcstámadás

Ugyan a mai magyar-maerikai sajtótájékoztató megerősítő üzenetei adhattak némi muníciót a forint erősödéséhez, a 377,1-es szint alá is benézett az euróval szemben, a délutáni órákra visszaszorul a 377,4-377,6-os sávba.

Jelenleg a dollárral szemben is gyengülni látszik a magyar deviza, konzekvensen távolodik a reggeli 318-as napi csúcshoz képest, és jelenleg 318,5 körül jár.

Euróerősítés: a start előtt torpanhatnak meg a franciák

Alig startolt el az unió hat legerősebb országát tömörítő kezdeményezés, a franciák máris visszakozásukat jelzik az euró erősebb pályára helyezésével szemben. Ugyan az erre irányuló ambíciók a most elstartoló E6-os formátum második legfontosabb prioritásaként szerepelnek, a döntéshozók attól tartanak, hogy a folyamat nem várt mellékhatásokkal járhat, különösen az exportőrök szempontjából.

Tovább a cikkhez
Euróerősítés: a start előtt torpanhatnak meg a franciák
Erősödésnek indult a forint

Némi útkeresés után erősödésnek indult a forint az euróval szemben, így most már a 377,1 közelében mozgolódik, ahonnan már megközelítheti az egy héttel ezelőtti 376,4-es csúcsot is.

A dollárral szemben is erősödni kezdett a magyar deviza, ahol ismét benézett 318,1 alá, bár a törésponttól jelenleg távolabb van, mint a 9 órát követő időszakban.

A bejelentések egyelőre nem billentették ki a forintot

Marco Rubio több ízben hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közötti kapcsolat fontosságát, és azt, hogy annak konkrét előnyei között szerepel az is, hogy egy nehéz financiális helyzetben készek lennének kisegíteni Magyarországot.

A pozitív megerősítés ellenére – talán a sajtótájékoztató részletszegénysége miatt is – egyelőre nem látható érdemi mozgás a forintban, amely a dollárral szemben a 318,5–318-as sávban mozgott a délelőtt folyamán, és mostanra a két értek között látszik megállapodni.

Nagyjából megegyező a helyzet az euróval szemben is, ahol a reggeli 378,9-es szinthez képesti erősödés óta többnyire a 377,6 körüli, plusz-mínusz 0,3 egységes sávban mozog a forint.

Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika

Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az esemény középpontjában egy új nukleáris együttműködési megállapodás állt, de azt is megtudhattuk, hogy kőolaj és földgáz is előkerült a megbeszéléseken. Az energetikai témák mellett szó volt Trump Magyarországra látogatásának lehetőségéről, valamint az Amerika és Irán között húzódó konfliktusról.

Tovább a cikkhez
Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika
Izgatottan várja a forint a friss bejelentéseket

Kicsit gyengülni látszik a forint a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter Marco Rubio sajtótájékoztatója előtt. A dollárral szemben 318,5-re, az euróval szemben pedig közel 377,9-re gyengült a reggeli erősödéshez képest.

A sajtótájékoztató egyelőre csúszik, de leginkább atom- és más energiaüzletekről érkezhetnek részletek.

Tovább erősödik a forint az amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatója előtt

A reggeli erősödő kezdés után tovább erősítette pozícióját a magyar deviza, amely a dollárral szembe nemrég 318 alá is benézett a reggeli órákban.

Hasonló a tendencia az euróval szemben is, ahol a mai legerősebb pontján 377,35 alatt volt kicsivel.

Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!

2003-ban még népszavazáson utasították el az eurót, most újra napirenden a bevezetés Svédországban. A vitát ezúttal nem elsősorban gazdasági, hanem geopolitikai érvek fűtik. Az orosz fenyegetés, Kína térnyerése és Donald Trump "Amerika az első" külpolitikája rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a kisebb gazdaságok a nagyhatalmi vetélkedés korában. Ebben a környezetben a svédek egy része azt gondolja, hogy még inkább érdemes Európa magjához tartozni – tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!
Magyar-amerikai bejelentések lőhetik ki, vagy akaszthatják meg a forintot

Az elmúlt hét végén a 319,5-ös szintnél oldalazott az USD/HUF, hétfő reggel egyelőre erősödéssel kezd a forint az amerikai devizával szemben, az árfolyam 319 alá is benézett, már 318,7 körül jár.

Az euró esetében is jól kezdi a napot a magyar valuta, míg múlt pénteken a 379 körüli sávnál akadt meg az árfolyam, hétfőn hajnalban lejött a kurzus 378,1 környékére.

A japán jen a hét elején gyengüléssel indított, miután az előző héten közel 3%-ot erősödött az amerikai dollárral szemben. Hétfőn kora reggel 0,2%-kal 153,07 jen/dollárig gyengült, miközben a dollár stabil maradt. A forgalom várhatóan alacsony, mivel az Egyesült Államokban, Kínában, Tajvanon és Dél-Koreában is ünnepnap van.

A jen múlt heti erősödése – a legnagyobb heti ugrás mintegy 15 hónapja – Szanae Takacsi miniszterelnök földcsuszamlásszerű választási győzelméhez és a költségvetési aggodalmak enyhüléséhez kapcsolódott. Ugyanakkor a friss makroadatok rávilágítottak a japán gazdaság gyengeségeire: az október–decemberi negyedévben évesített alapon mindössze 0,2%-os növekedést ért el.

Ez a gyenge teljesítmény megnehezítheti a monetáris szigorítás útját a Bank of Japan számára. A jegybank márciusi ülésén a piacok mindössze 20% esélyt adnak egy kamatemelésnek, miközben az elemzők szerint a jen rövid távon ismét gyengülő pályára állhat.

Az Egyesült Államokban a januári infláció a vártnál kisebb mértékben emelkedett, ami erősítette a kamatcsökkentési várakozásokat, de nem teremt azonnali nyomást a Fed számára.

Az euró gyakorlatilag változatlanul 1,186 dolláron állt, a font enyhén 1,364 dollárra gyengült. A dollárindex 96,96 ponton stabilizálódott, miután az előző héten 0,8%-ot esett. A svájci frank is kissé gyengült 0,7685 frank/dollárig, annak ellenére, hogy a múlt héten több mint 1%-ot erősödött; a befektetők egyre inkább tartanak a Svájci Nemzeti Bank esetleges beavatkozásától a frank túlzott erősödésének fékezésére.

A mai nap nem számítunk különösebb piacbefolyásoló adatközlésre, azonban az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása okozhat váratlan mozgásokat a forint árfolyamban.

Az előzetes értesülések szerint Marco Rubio 11 óra tájékán fog közös sajtótájékoztatót tartani a magyar miniszterelnökkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

