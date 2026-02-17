Gyorsan megállt a forint gyengülése

Erősödni próbál a forint
A délutáni órákig tartó forintgyengülés után változott az irány, és a hazai fizetőeszköz inkább az erősödésbe fordult. Az euróval szembeni árfolyama visszatért a 378-as szint alá.
Ez nem a forint napja
Az euró 378,4 körül jár kora este, a dollár pedig a 320,4-es szinten.
A dollár ma 0,4 százalékkal erősödött az euróval szemben és mintegy 2 egységet (0,6 százalék) a forinthoz képest.
Nagyot megy a dollár
Az euró 0,4 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,18.
320,5-nél is járt a dollár
A dollár majdnem 320,5-ig ment a délutáni kereskedésben, mely két egységnyi forintgyengülés.
Kapaszkodik a forint
Minimális forinterősödést tükröznek az elmúlt percek árfolyam-adatai: az euró jegyzése 378,2, a dolláré 319,9 forintig mérséklődött.
Oldalazik a forint
Nem változott érdemben a dollár-forint és az euró-forint árfolyam az elmúlt órában: a zöldhasú jegyzése továbbra is a 320 forintos (320,2), míg az euróé a 378,5-ös szint közelében mozog (378,4).
378 felett az euró
Az euró 0,8 egységet erősödött a forinthoz képest: 378,4 körül jár az árfolyam.
Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át
Irán kedden részlegesen lezárta a stratégiai szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost - írta a Cnbc.
320 felett a dollár
A dollár árfolyama átvitte a 320-as szintet is délután, ez 1,6 egységnyi forintgyengülés.
Majdnem egy egységgel erősödött az euró a forinttal szemben
Az euró már majdnem egy egységgel erősödött a forinttal szemben, az árfolyam 378,5 körül jár.
320 közelében a dollár
A dollárral szemben több mint egy egységet gyengült a forint kora délutánra, az árfolyama közelít a 320-as szinthez.
Figyelmeztet a befektető: politikai patthelyzet is jöhet a magyar választások után
Tovább csökkent a magyar állampapírok hozama, miután az Egyesült Államok újabb pénzügyi segítséget helyezett kilátásba Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az Aviva Investors vagyonkezelő szerint azonban a piaci rali fenntarthatósága egyre kérdésesebb - közölte a Bloomberg.
Keresi az irányt a forint
A forint az euróval szemben a tegnap esti szinten mozog, ami 377,7 körüli árfolyamot jelent.
A dollár 319 környékén jár, amely 0,5 egységnyi forintgyengülés eredménye.
Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak
Váratlanul csökkent a német befektetői bizalom februárban – derül ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből.
Gyengül a forint a régiós devizákkal szemben is
A forint kismértkben gyengül a régiós devizákkal szemben is.
- A lengyel zloty 89,6 forint körül jár,
- míg a cseh korona a 15,6-os szintnél.
Csapdában ragadt Németország
A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) idén 1 százalékos gazdasági növekedést vár Németországban. Ez ugyan valamivel jobb a korábbi előrejelzésnél, de a kamara szerint messze nem elegendő a fenntartható fellendüléshez, amihez mielőbb szerkezeti reformokra lenne szükség.
319 alatt a dollár
Egy kicsit korrigált a forint a dollárral szemben, de még mindig 0,4 egységgel gyengébb, mint tegnap este.
Mi lesz most a dollárral? Túlzók lehetnek a várakozások
A dollár két napja erősödik, annak ellenére, hogy a piac idén nagyjából három kamatcsökkentést áraz a Fed részéről. Elemzők szerint azonban ezek a várakozások túlzóak, ami teret nyithat a dollár további erősödésének - írta a Bloomberg.
319 környékén a dollár
A dollár 319 forintnál jár délelőtt, ez 0,5 egységnyi forintgyengülés a tegnap esti szinthez képest.
378 alatt az euró
Az euró árfolyama továbbra is 378 alatt jár, ez minimális, 0,3 egységnyi forintgyengülést jelent.
Megütötték a fontot, esik az árfolyam
Gyengül a font kedden, miután a friss munkaerőpiaci adatok a bérnövekedés vártnál nagyobb lassulását és a munkanélküliség emelkedését mutatták. Ez megerősítheti a Bank of England további kamatcsökkentése melletti érveket.
Gyengüléssel indít a forint
Hosszabb útkeresés után hétfőn az erősödés irányába lépett a forint, ám az esti órákra már látszott, hogy a lendület nem bizonyult tartósnak: a hazai deviza az egy héttel korábbi csúcsához képest már az egy egységnyi távolságot is elveszítette.
A keddi kereskedési napot az euró 377,7 forinton kezdte, ami minimális forintgyengülést jelent.
A dollár jegyzése 319 forintnál jár, ez 0,6 egységnyi gyengülés a magyar fizetőeszköz szempontjából.
Közben a nemzetközi devizapiacon az euró gyengül a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,184 körül alakul.
A makrogazdasági naptár kedden elsősorban külföldi adatokra fókuszál. Érkezik a német inflációs adat, ugyanakkor mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, várhatóan nem okoz majd érdemi piaci kilengéseket. A délelőtt publikált ZEW hangulatindex esetében sem számítanak jelentősebb mozgásokra a befektetők.
A nap második felében viszont a tengerentúlról érkező munkaerőpiaci adat kaphat nagyobb figyelmet, amely – a nemzetközi hangulaton keresztül – a forint árfolyamára is hatással lehet.
