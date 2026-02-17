Gyorsan megállt a forint gyengülése

Hosszabb útkeresés után hétfőn az erősödés irányába lépett a forint, ám az esti órákra már látszott, hogy a lendület nem bizonyult tartósnak: a hazai deviza az egy héttel korábbi csúcsához képest már az egy egységnyi távolságot is elveszítette.

A keddi kereskedési napot az euró 377,7 forinton kezdte, ami minimális forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 319 forintnál jár, ez 0,6 egységnyi gyengülés a magyar fizetőeszköz szempontjából.

Közben a nemzetközi devizapiacon az euró gyengül a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,184 körül alakul.

A makrogazdasági naptár kedden elsősorban külföldi adatokra fókuszál. Érkezik a német inflációs adat, ugyanakkor mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, várhatóan nem okoz majd érdemi piaci kilengéseket. A délelőtt publikált ZEW hangulatindex esetében sem számítanak jelentősebb mozgásokra a befektetők.

A nap második felében viszont a tengerentúlról érkező munkaerőpiaci adat kaphat nagyobb figyelmet, amely – a nemzetközi hangulaton keresztül – a forint árfolyamára is hatással lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images