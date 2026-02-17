Mi lesz most a dollárral? Túlzók lehetnek a várakozások

A Bloomberg dollárindexe 0,1 százalékkal emelkedett. Bár a jen 0,4 százalékkal erősödött, a kosárban lévő többi deviza gyengülése összességében emelkedő pályán tartotta a mutatót. Az opciós piacok jelzései alapján a dollárral szembeni rövid távú negatív hangulat mérséklődött.
Az úgynevezett rövid lejáratú kockázati megfordulás (risk reversal) mutatói közel egyhavi csúcsra emelkedtek.
A pénzpiacok továbbra is mintegy 64 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak az év végéig. Egyes stratégák szerint ez túlzás, mivel a makrogazdasági adatok nem feltétlenül indokolnak három vágást, ez pedig a dollár visszapattanásához vezethet.
Az amerikai piacok hétfői zárva tartása, valamint az adatpublikációk hiánya lehetőséget adott a befektetőknek a pozíciók átrendezésére az egyértelmű makrogazdasági impulzusok nélküli időszakban. A figyelem most a Fed jegyzőkönyvének szerdai közzétételére, illetve a pénteki PCE-inflációs (személyes kiadások árindexe) adatra irányul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
