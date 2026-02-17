  • Megjelenítés
Mi lesz most a dollárral? Túlzók lehetnek a várakozások
Deviza

Mi lesz most a dollárral? Túlzók lehetnek a várakozások

Portfolio
A dollár két napja erősödik, annak ellenére, hogy a piac idén nagyjából három kamatcsökkentést áraz a Fed részéről. Elemzők szerint azonban ezek a várakozások túlzóak, ami teret nyithat a dollár további erősödésének - írta a Bloomberg.

A Bloomberg dollárindexe 0,1 százalékkal emelkedett. Bár a jen 0,4 százalékkal erősödött, a kosárban lévő többi deviza gyengülése összességében emelkedő pályán tartotta a mutatót. Az opciós piacok jelzései alapján a dollárral szembeni rövid távú negatív hangulat mérséklődött.

Az úgynevezett rövid lejáratú kockázati megfordulás (risk reversal) mutatói közel egyhavi csúcsra emelkedtek.

A pénzpiacok továbbra is mintegy 64 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak az év végéig. Egyes stratégák szerint ez túlzás, mivel a makrogazdasági adatok nem feltétlenül indokolnak három vágást, ez pedig a dollár visszapattanásához vezethet.

Az amerikai piacok hétfői zárva tartása, valamint az adatpublikációk hiánya lehetőséget adott a befektetőknek a pozíciók átrendezésére az egyértelmű makrogazdasági impulzusok nélküli időszakban. A figyelem most a Fed jegyzőkönyvének szerdai közzétételére, illetve a pénteki PCE-inflációs (személyes kiadások árindexe) adatra irányul.

Még több Deviza

Megütötték a fontot, esik az árfolyam

Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility