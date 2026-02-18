Láthatatlan hazai erők hajtják a forintot, külföldről érkezhet a fordulat

2025 egyértelműen a forint éve volt, az elemzők többsége azonban úgy gondolta, hogy a magyar deviza szárnyalása a választások előtti hónapokban csillapodni fog. Egyelőre azonban erről szó sincsen, a magyar fizetőeszköz árfolyama többéves csúcsok közelében mozog az euró és a dollár ellenében is.

Bár a forint erejének legfontosabb támaszai a továbbra is magas kamatszint, valamint a rövid távú költségvetési kockázatok mérséklődése, a gyakran csak "Tisza-betként" hivatkozott befektetői spekuláció is egyre meghatározóbb oka lehet az árfolyammozgásnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 18. Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását

A forint erősödése egyelőre a mai napon is folytatódik. Az euró jegyzése 377,8, míg a dolláré 319,1 forintig mérséklődött az elmúlt percekben.