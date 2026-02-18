Láthatatlan hazai erők hajtják a forintot, külföldről érkezhet a fordulat

Ezért erősödhet a forint
2025 egyértelműen a forint éve volt, az elemzők többsége azonban úgy gondolta, hogy a magyar deviza szárnyalása a választások előtti hónapokban csillapodni fog. Egyelőre azonban erről szó sincsen, a magyar fizetőeszköz árfolyama többéves csúcsok közelében mozog az euró és a dollár ellenében is.
Bár a forint erejének legfontosabb támaszai a továbbra is magas kamatszint, valamint a rövid távú költségvetési kockázatok mérséklődése, a gyakran csak "Tisza-betként" hivatkozott befektetői spekuláció is egyre meghatározóbb oka lehet az árfolyammozgásnak.
A forint erősödése egyelőre a mai napon is folytatódik. Az euró jegyzése 377,8, míg a dolláré 319,1 forintig mérséklődött az elmúlt percekben.
Erősödéssel nyitotta a hetet a forint, a magyar deviza euróval szembeni árfolyama hétfő reggel a 377-es szintet is megközelítette. Ezután enyhén gyengülő pályára állt a forint árfolyama és jellemzően a 378,0 - 378,5-ös sávban mozgott. A kurzus ma reggel rövid időre kitört ebből a sávból, de enyhe kilengés után ismét 378 fölé mozdult az euró árfolyama (378,1).
A dollár jegyzésében ennél nagyobb mozgások történtek az elmúlt két napban: 318 és 320,5 között ingadozott a kurzus. A mai napot enyhe gyengüléssel kezdi a magyar deviza, az elmúlt percekben 319,3-ig emelkedett az árfolyam.
Előzetesen sokan azt gondolták, hogy 2026 elején a választások közeledtével megfordul, vagy minimum csillapodik majd a forint lendülete. A politikai bizonytalanság mellett ezt sugallta volna a költségvetés ingatag helyzete, a borítékolható választás előtti osztogatások. Eddig azonban a magyar deviza rácáfolt az ellendrukkerekre, megállíthatatlanul száguld, sőt egyre jobban eltávolodik a régiós versenytársaktól. Ez pedig arra utal, hogy egyre megalapozottabbak lehetnek azok a vélemények, melyek szerint a piac már a Tisza Párt esetleges választási győzelmét árazza. De miért örülnek ennek ennyire a befektetők?
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
