Politikai mestertervről suttognak: komoly manőver részeként lehet új vezetője Európa egyik legfontosabb gazdasági testületének

A Financial Times ma reggel arról számolt be, hogy Lagarde még a 2027 októberében lejáró mandátuma előtt lemondhat.
Ez lehetővé tenné Emmanuel Macron francia elnök számára, hogy még a következő francia választások előtt – amelyek akár a szélsőjobboldal hatalomra kerülését is eredményezhetik – részt vegyen az utód kiválasztásában.
Az EKB közleménye szerint Lagarde "teljes mértékben a feladatára összpontosít", és "nem hozott döntést mandátuma befejezéséről". Ez a megfogalmazás a Bloomberg elemzői szerint arra enged következtetni, hogy a bankelnök valóban mérlegeli a korai távozás lehetőségét.
A mandátum lejárta előtti távozás a két fő esélyesnek kedvezhet: Klaas Knotnak, a holland jegybank elnökének, valamint Pablo Hernández de Cosnak. Utóbbi jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankjánál (BIS) tölt be vezető tisztséget. Mindketten előnyben vannak a lobbizás terén az olyan jelöltekkel szemben, mint Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke, vagy Isabel Schnabel, az EKB igazgatósági tagja. Nick Kounis, az ABN Amro közgazdásza szerint Knot állhat a legjobb pozícióban, mivel ő – de Cosszal ellentétben – még nem kötelezte el magát más jelentős pozíció mellett.
Az utódlási folyamat informálisan már akkor kezdetét vette, amikor az elmúlt hónapban felmerült Lagarde helyettese, Luis de Guindos utódlásának kérdése is. Egy gyorsabb elnökváltás esetén az EKB-ban hamarosan megüresedő pozíciókat a tagállamok egy csomagban tölthetnék be. Spanyolország már korábban is jelezte ambícióit: Carlos Cuerpo gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy országa "vezető szerepet kíván játszani az igazgatóság megújításában".
Teljes egyetértés ugyanakkor nincs a kérdésben.
Az osztrák pénzügyminiszter a megszokott menetrend betartása mellett állt ki, és Lars Klingbeil, a német szociáldemokraták társelnöke is a szabályos időbeosztás mellett érvelt. A francia pénzügyminiszter kitért a válaszadás elől, François Villeroy de Galhau francia jegybankelnök pedig puszta pletykának minősítette az értesüléseket.
A piacok nem reagáltak érdemben a hírre. Andrzej Szczepaniak, a Nomura közgazdásza szerint
egy esetleges korai váltásnak csak "nagyon korlátozott" hatása lenne az EKB döntéshozatalára.
Ezt azzal indokolta, hogy az infláció a 2 százalékos cél közelében alakul, a gazdaság pedig stabil növekedést mutat. Véleménye szerint az EKB konszenzusra épülő monetáris politikáján Lagarde utódja sem változtatna érdemben. Az irányadó kamatláb idén várhatóan változatlan marad, függetlenül attól, ki tölti be az elnöki tisztséget.
Címlapkép forrása: EU
