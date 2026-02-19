Betonfalba szaladt a forint, visszapofozták az árfolyamot a startmezőre

A lenti grafikonok alapján mindkét devizapár esetében jól kirajzolódik, hogy a megjelölt február eleji (euró-forint) és január végi (dollár-forint) lokális mélypontok után

a forint fokozatos gyengülésbe váltott.

A 376 környéki mélypontot követően az euró-forint árfolyama gyengülő trendet mutat. A 376–377-es zónából induló felpattanás óta strukturált korrekciót láthatunk: a későbbi visszahúzódások már rendre magasabban álltak meg.

Ez klasszikus trendfordulós jelzés lehet.

A második grafikonon, a dollár-forint árfolyamában hasonló mintázat látható: a kijelölt aljról indulva fokozatosan épülő, lépcsőzetes emelkedés bontakozik ki, ami ebben az esetben a magyar debviza gyengülését jelenti.

A grafikon alapján rövid távon a forint gyengülő fázisban van.

Amíg nem változik az utóbbi napokban kialakult technikai kép, addig a momentum inkább az euró és dollár javára billen.