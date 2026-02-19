Erősen indít a forint korán reggel, rendesen belevettek a magyar devizába

Erős kezdés
A forint árjegyzése a héten figyelemre méltó stabilitást és mérsékelt erősödést mutatott, bár a hét közepén egy kisebb korrekció is megfigyelhető volt.
A hét folyamán az euró-forint árjegyzése a 377-380 közötti sávban mozog. Hétfőn még az egyhetes csúcsát ostromolta (377,1 alatt is járt), szerdára azonban visszatért a 378-as szint fölé.
A kora reggeli órákban 378,2-ig erősödött az euróval szemben.
A dollárral szemben a forint tartotta a 318-320 közötti tartományt. Bár volt próbálkozás a 316-os szint áttörésére, a dollár globális ereje végül 319-320 környékén stabilizálta a keresztárfolyamot.
Jelenleg 320,7 forintot kell adni egyetlen dollárért cserébe.
A piacon megjelentek olyan elemzői vélemények, amelyek szerint a forint meglepő ereje mögött a 2026-os választások közeledte állhat. A befektetők egy része már most egy esetleges gazdaságpolitikai fordulatot vagy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok oldódását próbálja beárazni, ami extra keresletet generál a magyar deviza iránt.
A vártnál kedvezőbb januári inflációs adatok (0,3%-os havi növekedés) felerősítették a piaci várakozásokat egy február végi MNB kamatcsökkentéssel kapcsolatban.
Egy 25 bázispontos vágás (6,25%-ra) elviekben gyengíthetné a forintot a kamatelőny olvadása miatt.
A jegybanki kommunikáció továbbra is óvatos, a stabilitást helyezi előtérbe.
