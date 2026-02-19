  • Megjelenítés
Erősen indít a forint korán reggel, rendesen belevettek a magyar devizába
Az elmúlt napokban a dollár erősödése határozta meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére régiós szinten is erősnek tűnik és évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 379,1, míg a dolláré a 321,5 forintos szint körül kezdi a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, amit már beárazott a piac is az előző heti inflációs adatok után, a mai nap még lesz pár fontosabb adat. Délelőtt érkezik az Eurozóna építőipari adatsora, amit délután az amerikai heti munkanélküli segélykérelmek és külkereskedelmi számok követnek.
Erős kezdés

A forint árjegyzése a héten figyelemre méltó stabilitást és mérsékelt erősödést mutatott, bár a hét közepén egy kisebb korrekció is megfigyelhető volt.

A hét folyamán az euró-forint árjegyzése a 377-380 közötti sávban mozog. Hétfőn még az egyhetes csúcsát ostromolta (377,1 alatt is járt), szerdára azonban visszatért a 378-as szint fölé.

A kora reggeli órákban 378,2-ig erősödött az euróval szemben.

A dollárral szemben a forint tartotta a 318-320 közötti tartományt. Bár volt próbálkozás a 316-os szint áttörésére, a dollár globális ereje végül 319-320 környékén stabilizálta a keresztárfolyamot.

Jelenleg 320,7 forintot kell adni egyetlen dollárért cserébe.

A piacon megjelentek olyan elemzői vélemények, amelyek szerint a forint meglepő ereje mögött a 2026-os választások közeledte állhat. A befektetők egy része már most egy esetleges gazdaságpolitikai fordulatot vagy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok oldódását próbálja beárazni, ami extra keresletet generál a magyar deviza iránt.

A vártnál kedvezőbb januári inflációs adatok (0,3%-os havi növekedés) felerősítették a piaci várakozásokat egy február végi MNB kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

  • Egy 25 bázispontos vágás (6,25%-ra) elviekben gyengíthetné a forintot a kamatelőny olvadása miatt.

  • A jegybanki kommunikáció továbbra is óvatos, a stabilitást helyezi előtérbe.

Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást

Egyre több uniós tagállam államadósság- és fiskális pályája romlik, és a kockázatoknak súlyosan kitett országok közé Magyarország is bekerült az Európai Bizottság friss jelentése szerint. Az EU átlagos adósságrátája már 83 százalék körül van, míg változatlan politika mellett 2036-ra a GDP 100 százaléka közelébe emelkedhet. A közepes adósságszintről induló országok közül több – köztük Magyarország – a jelenlegi pályán 100 százalék fölé csúszhat, ami tartós fiskális alkalmazkodási kényszert vetít előre.

Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást

