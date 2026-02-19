  • Megjelenítés
Gyengült a forint csütörtökön
Deviza

Gyengült a forint csütörtökön

Portfolio
Az elmúlt napokban a dollár erősödése határozta meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére régiós szinten is erősnek tűnik és évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése 379,3, míg a dolláré 322 forintos szint körül alakul napközben. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, amit már beárazott a piac is az előző heti inflációs adatok után, a mai nap még lesz pár fontosabb adat. Délelőtt érkezik az Eurozóna építőipari adatsora, amit délután az amerikai heti munkanélküli segélykérelmek és külkereskedelmi számok követnek.
Megosztás

Nem talált magára a forint

A dollár árfolyama 322,7-ig ment késő estére, amely 1,3 egységnyi forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró árfolyama kicsivel 380 alatt maradt, de a forint a közös európai pénzzel szemben is gyengült 0,9 egységet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengül a forint

A forint este gyengülni kezdett az euróval szemben, az árfolyam 379,6-ig ment, amely 0,8 egységnyi elmozdulás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

322 felett jár a dollár

A dollár 0,8 egységgel erősödött a forinttal szemben este, ez 322,2-es árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

378,8 körül jár az euró

Az euró 378,8 körül jár este, a tegnap nap végi szintjén.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Igazi hullámvasút

A nap végéhez közeledve nem találja az irányt a forint.

A kezdeti hirtelen erősödést gyengülés váltotta fel, de nem sokáig, hiszen a bejegyzésünk pillanatában újra erőre kapott a magyar deviza a dollárral és euróval szemben is.

bwZNoVbo
M9K7eGeL
Megosztás

Ennek még csúnya vége lehet

Délutánra tovább gyengült a forint:

  • A dollárral szemben már 323 forint felett is járt napközben, azóta egy kicsit korrigált, jelenleg 322,7 forinton áll.
  • Euró ellenében sem rózsás a helyzet, bár a gyengülés visszafogottabb: 379,4 forinton van az árjegyzés.
d5LB8wV1
QP7F8aQ9
Megosztás

Ismét erős amerikai adatok érkeztek

Javult az amerikai foglalkoztatottsági helyzet, erősödött az üzleti hangulat Philandelphiában és környékén. Viszont a külkereskedelmi hiány a vártnál nagyobb lett.

Tovább a cikkhez
Ismét erős amerikai adatok érkeztek
Megosztás

Klasszikus trendfordulós jelzés érkezett?

A lenti grafikonok alapján mindkét devizapár esetében jól kirajzolódik, hogy a megjelölt február eleji (euró-forint) és január végi (dollár-forint) lokális mélypontok után

a forint fokozatos gyengülésbe váltott.

A 376 környéki mélypontot követően az euró-forint árfolyama gyengülő trendet mutat. A 376–377-es zónából induló felpattanás óta strukturált korrekciót láthatunk: a későbbi visszahúzódások már rendre magasabban álltak meg.

Ez klasszikus trendfordulós jelzés lehet.

is77RDiL

A második grafikonon, a dollár-forint árfolyamában hasonló mintázat látható: a kijelölt aljról indulva fokozatosan épülő, lépcsőzetes emelkedés bontakozik ki, ami ebben az esetben a magyar debviza gyengülését jelenti.

joThxUv4

A grafikon alapján rövid távon a forint gyengülő fázisban van.

Amíg nem változik az utóbbi napokban kialakult technikai kép, addig a momentum inkább az euró és dollár javára billen.

Megosztás

Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő

Az amerikai jegybank, a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve (FOMC minutes) átmenetileg erősítette a dollárt, ám az elemzők szerint az amerikai deviza ralijának nincs hosszú távú alapja - írja az ING elemzésében. A piac továbbra is a dollárgyengülésre számít, miközben a jegybank idén várhatóan két alkalommal hajt végre kamatcsökkentést.

Tovább a cikkhez
Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő
Megosztás

Nem tud talpra állni a forint

Folytatódik a magyar deviza gyengülése: az euró jegyzése 379,3-ig, a dolláré 321,7-ig emelkedett az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

379 felett maradt az euró

A hajnali 379,2 forintos szintre gyengült vissza az euró-forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

379 fölött az euró jegyzése

379 forint fölé emelkedett az euró árfolyama az elmúlt percekben, miközben a dollár jegyzése is a 321 forintos szint felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengülni kezdett a forint az erős reggeli kezdés után

378,8-ig emelkedett az elmúlt percekben az euró árfolyama, ami már majdnem 1 egységgel magasabb a reggel 9 óra körül látott mélypontnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Szembemegy az árral az EU zászlóshajója és éppen ez szabadíthatja el a hónapok óta rettegett válságot

Franciaországban januárban mindössze 0,3 százalékra esett az infláció, ami a legalacsonyabb az euróövezetben. Bár a közbeszéd elsősorban az Európai Központi Bank (EKB) kamatpolitikájának túlzott szigorúságára összpontosít, a legnagyobb kockázatot az államadósság fenntarthatósága jelenti. Az alacsony áremelkedés ugyanis gyenge nominális növekedést eredményez, miközben a költségvetési hiány továbbra is az 5 százalék körüli szinten ragadt - áll az ING Bank friss elemzésében.

Tovább a cikkhez
Szembemegy az árral az EU zászlóshajója és éppen ez szabadíthatja el a hónapok óta rettegett válságot
Megosztás

Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot

A japán állampapírpiacon csütörtökön folytatódott a hozamgörbe laposodása: a szuperhosszú lejáratú kötvények hozamai tovább estek, miközben a rövidebb futamidejűeké kissé emelkedett. A húszéves államkötvény-aukció stabil keresletet vonzott, amelyet elsősorban külföldi befektetők generáltak.

Tovább a cikkhez
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
Megosztás

Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk

Váratlan beszédet mondott az Egyesült Államokkal való együttműködés felé sokáig elkötelezett német kancellár, Friedrich Merz. Pártrendezvényén arról beszélt, hogy a Donald Trump által vezetett USA most elköteleződött amellett, hogy a vámokat geopolitikai fegyvernek használja, és erre megvan a joguk, de németként ők úgy hiszik, hogy az otthon beszedett adók egészségesebbek, mint a nemzetközi kereskedelem megbénítását kockáztató sarcpolitika. Ennek jegyében rövidesen Kínába utazik, várhatóan azzal a céllal, hogy újra némi teret nyerjen a német autóexportnak.

Tovább a cikkhez
Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk
Megosztás

Erős kezdés

A forint árjegyzése a héten figyelemre méltó stabilitást és mérsékelt erősödést mutatott, bár a hét közepén egy kisebb korrekció is megfigyelhető volt.

A hét folyamán az euró-forint árjegyzése a 377-380 közötti sávban mozog. Hétfőn még az egyhetes csúcsát ostromolta (377,1 alatt is járt), szerdára azonban visszatért a 378-as szint fölé.

A kora reggeli órákban 378,2-ig erősödött az euróval szemben.

Y9yds0fL

A dollárral szemben a forint tartotta a 318-320 közötti tartományt. Bár volt próbálkozás a 316-os szint áttörésére, a dollár globális ereje végül 319-320 környékén stabilizálta a keresztárfolyamot.

Jelenleg 320,7 forintot kell adni egyetlen dollárért cserébe.

cx4F08ej

A piacon megjelentek olyan elemzői vélemények, amelyek szerint a forint meglepő ereje mögött a 2026-os választások közeledte állhat. A befektetők egy része már most egy esetleges gazdaságpolitikai fordulatot vagy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok oldódását próbálja beárazni, ami extra keresletet generál a magyar deviza iránt.

A vártnál kedvezőbb januári inflációs adatok (0,3%-os havi növekedés) felerősítették a piaci várakozásokat egy február végi MNB kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

  • Egy 25 bázispontos vágás (6,25%-ra) elviekben gyengíthetné a forintot a kamatelőny olvadása miatt.

  • A jegybanki kommunikáció továbbra is óvatos, a stabilitást helyezi előtérbe.

Megosztás

Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást

Egyre több uniós tagállam államadósság- és fiskális pályája romlik, és a kockázatoknak súlyosan kitett országok közé Magyarország is bekerült az Európai Bizottság friss jelentése szerint. Az EU átlagos adósságrátája már 83 százalék körül van, míg változatlan politika mellett 2036-ra a GDP 100 százaléka közelébe emelkedhet. A közepes adósságszintről induló országok közül több – köztük Magyarország – a jelenlegi pályán 100 százalék fölé csúszhat, ami tartós fiskális alkalmazkodási kényszert vetít előre.

Tovább a cikkhez
Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Megszólalt az ismert közgazdász: megszűnik az amerikai dollár "túlzott kiváltsága"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility