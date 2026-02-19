Megszólalt az ismert közgazdász: megszűnik az amerikai dollár "túlzott kiváltsága"

Orszag véleménye szerint az amerikai dollár "túlzott kiváltsága" – vagyis az a szerepe, hogy a világ elsődleges tartalékvalutájaként szolgál – lassan erodálódik. Még a geopolitikai feszültségek – például a Grönland körüli viták – idején is megfigyelhető volt a dollár gyengülése, miközben a végső menedékeszköz szerepét az arany vette át. A Lazard vagyonkezelési részlegének tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzetközi befektetők egyre tudatosabban diverzifikálják részvény- és kötvényportfólióikat.

Az amerikai kitettséggel rendelkezők pedig sokkal következetesebben fedezik pozícióikat a dollár további gyengülése ellen.

A vezérigazgató rámutatott, hogy az európai és amerikai vállalatok közötti teljesítménykülönbség jóval kisebb az általános vélekedésnél. A legjobb európai cégek sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) szinte megegyezik az élvonalbeli amerikai vállalatokéval. Orszag hangsúlyozta:

téved, aki azt állítja, hogy a vezető európai társaságok nem képesek felvenni a versenyt tengerentúli riválisaikkal.

Hozzátette, hogy számos európai nagyvállalat sikere sokkal inkább a kínai vagy amerikai fogyasztóktól függ, mintsem a hazai gazdasági környezettől.

Európa versenyképességének javítására Orszag Mark Carney, a Kanada miniszterelnökének ötletét tartja iránymutatónak. A javaslat szerint az EU-nak csatlakoznia kellene a Csendes-óceáni Partnerséghez (CPTPP), létrehozva ezzel egy új gazdasági pillért. Ahogy fogalmazott,

egy olyan világban, ahol a bizalom erodálódik és a globális rend töredezik, a függőségek szélesebb körű elosztása és a diverzifikáció kulcsfontosságú, még akkor is, ha ennek ára van.

Az Egyesült Államok belpolitikáját illetően Orszag éles kritikát fogalmazott meg. Előrejelzése szerint az amerikai költségvetési hiány idén meghaladhatja a GDP hét százalékát, ami felülmúlja az egyes recessziós időszakokban mért szinteket is. Amennyiben a dollár elveszíti menedékdeviza-státuszát, az államadósság finanszírozása drasztikusan megdrágulhat, mivel a befektetők magasabb hozamot várnának el az állampapírokért.

A Trump-kormányzat gazdaságpolitikáját a szakember "diszkrecionális államkapitalizmusnak" nevezte.

Ez azt jelenti, hogy a beavatkozások vállalatonként változnak, és inkább egyedi döntéseken, mintsem átfogó szabályrendszeren alapulnak, ami hosszú távon fokozott lobbitevékenységhez és a visszaélések kockázatához vezet.

A mesterséges intelligencia körüli piaci felhajtás kapcsán Orszag két végletes forgatókönyvet vázolt fel. Ha a nagy nyelvi modellek (LLM) fejlődése megreked – ahogy azt Yann LeCun jósolja –, akkor az adatközpontokban hatalmas túlberuházás alakulhat ki. Ha viszont a fejlődés a jelenlegi ütemben folytatódik, munkaerőpiaci válság fenyeget, mivel a piacok képtelenek ilyen sebességgel alkalmazkodni.

Orszag azonban egy harmadik, kiegyensúlyozottabb kimenetelben bízik. Úgy véli, ha a magántőke-befektetők (private equity) nagyobb volumenben kezdik értékesíteni portfóliócégeiket felvásárlásokon vagy tőzsdei bevezetéseken keresztül, akkor 2026 rekordév lehet a tranzakciók terén.

Ukrajna kapcsán a bankvezér úgy látja, hogy egy esetleges békemegállapodás valóságos befektetési rohamot indíthat el. Az ország nemcsak az infrastruktúra újjáépítése miatt válhat vonzóvá, hanem technológiai fejlesztései – különösen a dróntechnológia –, valamint a mezőgazdaság és a nyersanyagkincs révén is a legígéretesebb befektetési célpontok egyikévé léphet elő.

