Megszólalt az ismert közgazdász: megszűnik az amerikai dollár "túlzott kiváltsága"

Orszag véleménye szerint az amerikai dollár "túlzott kiváltsága" – vagyis az a szerepe, hogy a világ elsődleges tartalékvalutájaként szolgál – lassan erodálódik. Még a geopolitikai feszültségek – például a Grönland körüli viták – idején is megfigyelhető volt a dollár gyengülése, miközben a végső menedékeszköz szerepét az arany vette át. A Lazard vagyonkezelési részlegének tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzetközi befektetők egyre tudatosabban diverzifikálják részvény- és kötvényportfólióikat.
Az amerikai kitettséggel rendelkezők pedig sokkal következetesebben fedezik pozícióikat a dollár további gyengülése ellen.
A vezérigazgató rámutatott, hogy az európai és amerikai vállalatok közötti teljesítménykülönbség jóval kisebb az általános vélekedésnél. A legjobb európai cégek sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) szinte megegyezik az élvonalbeli amerikai vállalatokéval. Orszag hangsúlyozta:
téved, aki azt állítja, hogy a vezető európai társaságok nem képesek felvenni a versenyt tengerentúli riválisaikkal.
Hozzátette, hogy számos európai nagyvállalat sikere sokkal inkább a kínai vagy amerikai fogyasztóktól függ, mintsem a hazai gazdasági környezettől.
Európa versenyképességének javítására Orszag Mark Carney, a Kanada miniszterelnökének ötletét tartja iránymutatónak. A javaslat szerint az EU-nak csatlakoznia kellene a Csendes-óceáni Partnerséghez (CPTPP), létrehozva ezzel egy új gazdasági pillért. Ahogy fogalmazott,
egy olyan világban, ahol a bizalom erodálódik és a globális rend töredezik, a függőségek szélesebb körű elosztása és a diverzifikáció kulcsfontosságú, még akkor is, ha ennek ára van.
Az Egyesült Államok belpolitikáját illetően Orszag éles kritikát fogalmazott meg. Előrejelzése szerint az amerikai költségvetési hiány idén meghaladhatja a GDP hét százalékát, ami felülmúlja az egyes recessziós időszakokban mért szinteket is. Amennyiben a dollár elveszíti menedékdeviza-státuszát, az államadósság finanszírozása drasztikusan megdrágulhat, mivel a befektetők magasabb hozamot várnának el az állampapírokért.
A Trump-kormányzat gazdaságpolitikáját a szakember "diszkrecionális államkapitalizmusnak" nevezte.
Ez azt jelenti, hogy a beavatkozások vállalatonként változnak, és inkább egyedi döntéseken, mintsem átfogó szabályrendszeren alapulnak, ami hosszú távon fokozott lobbitevékenységhez és a visszaélések kockázatához vezet.
A mesterséges intelligencia körüli piaci felhajtás kapcsán Orszag két végletes forgatókönyvet vázolt fel. Ha a nagy nyelvi modellek (LLM) fejlődése megreked – ahogy azt Yann LeCun jósolja –, akkor az adatközpontokban hatalmas túlberuházás alakulhat ki. Ha viszont a fejlődés a jelenlegi ütemben folytatódik, munkaerőpiaci válság fenyeget, mivel a piacok képtelenek ilyen sebességgel alkalmazkodni.
Orszag azonban egy harmadik, kiegyensúlyozottabb kimenetelben bízik. Úgy véli, ha a magántőke-befektetők (private equity) nagyobb volumenben kezdik értékesíteni portfóliócégeiket felvásárlásokon vagy tőzsdei bevezetéseken keresztül, akkor 2026 rekordév lehet a tranzakciók terén.
Ukrajna kapcsán a bankvezér úgy látja, hogy egy esetleges békemegállapodás valóságos befektetési rohamot indíthat el. Az ország nemcsak az infrastruktúra újjáépítése miatt válhat vonzóvá, hanem technológiai fejlesztései – különösen a dróntechnológia –, valamint a mezőgazdaság és a nyersanyagkincs révén is a legígéretesebb befektetési célpontok egyikévé léphet elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagyobb bajban van Németország, mint a 2008-as válság idején
Durva leépítési hullám zajlik.
Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak
Ha valakinek most jutna eszébe, hogy Eurofightert rendeljen, az sajnos lecsúszott.
Hírszerzési jelentés: Oroszország legalább ezer embert besorozott "ágyútölteléknek", hiába laktak 5000 kilométerre a fronttól
Nagy részüket kényszerítéssel vették rá a harcra.
Súlyos fennakadások vannak a világ egyik legforgalmasabb repterén, rengeteg járattörlést jelentettek be
A heves havazás okoz bajt.
Rendkívüli jóslat érkezett a volt ukrán vezetőtől: nem lesz más választása Zelenszkijnek, mint lemondani?
Őt is utolérheti a köreit megrengető botrány?
Botrány a királyi családban: letartóztatták az egykori yorki herceget
Hivatali visszaélés gyanújával.
Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen
Kitart a választási öröm.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?