Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő

Az amerikai jegybank, a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvében leírt megjegyzések (FOMC minutes) átmenetileg erősítették a dollárt, ám az elemzők szerint az amerikai deviza ralijának nincs hosszú távú alapja - írják az ING szakértői. A piac továbbra is a dollárgyengülésre számít, miközben a jegybank idén várhatóan két alkalommal hajt végre kamatcsökkentést.

A szerdán nyilvánosságra hozott FOMC jegyzőkönyvében több résztvevő is jelezte:

szívesen látnának olyan megfogalmazást a Fed jövőbeli kamatszándékairól, amely mindkét irányt nyitva hagyja.

Ez azt jelenti, hogy a kamatemelést sem zárnának ki, amennyiben az infláció tartósan a cél felett ragadna. A dokumentum fő üzenete azonban az volt, hogy a munkaerőpiaci lefelé mutató kockázatok mérséklődtek, a gazdasági aktivitás erős maradt, az infláció várható lassulása pedig megalapozhatja az év későbbi részében esedékes további kamatcsökkentéseket.

Trump beiktatása óta lejtmenetben a dollár.

A pénzpiac jelenleg két kamatvágást áraz az idei évre, amire az elemzők szerint reális esély mutatkozik, feltéve, hogy a beérkező inflációs adatok igazolják a várakozásokat.

Az amerikai jegybank január 23-án „ráijesztett” a devizapiacra: az amerikai pénzügyminisztérium megbízásából közvetlen árjegyzést kért a bankoktól a 157-es szinten mozgó dollár/jen árfolyamra, ami a pénzügyi világban egy burkolt, de egyértelmű fenyegetés a spekulánsoknak. Ez a lépés azért rendkívüli, mert igazolja, hogy az USA aktívan együttműködik Japánnal a jen zuhanásának megállításában, és az árfolyam-ellenőrzéssel (rate check) jelezte: kész bármelyik pillanatban tényleges piaci beavatkozással (dolláreladással) letörni az árfolyamot.

Ez rendkívül ritka lépés a devizapiacon, amely a Fehér Ház aktívabb devizapolitikai fellépését jelzi.

Az üzenet egyértelmű: sem Washington, sem Tokió nem kívánja, hogy a dollár/jen árfolyam tartósan a 160-as szint fölé emelkedjen. Mivel a monetáris politika is ebbe az irányba mutat – a Fed lazít, míg a Japán Jegybank (BoJ) szigorít –, a vagyonkezelők várhatóan a 156–158-as sávban jelennek majd meg az eladói oldalon.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 26. Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ