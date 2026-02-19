  • Megjelenítés
Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő
Deviza

Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő

Portfolio
Az amerikai jegybank, a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvében leírt megjegyzések (FOMC minutes) átmenetileg erősítették a dollárt, ám az elemzők szerint az amerikai deviza ralijának nincs hosszú távú alapja - írják az ING szakértői. A piac továbbra is a dollárgyengülésre számít, miközben a jegybank idén várhatóan két alkalommal hajt végre kamatcsökkentést.

A szerdán nyilvánosságra hozott FOMC jegyzőkönyvében több résztvevő is jelezte:

szívesen látnának olyan megfogalmazást a Fed jövőbeli kamatszándékairól, amely mindkét irányt nyitva hagyja.

Ez azt jelenti, hogy a kamatemelést sem zárnának ki, amennyiben az infláció tartósan a cél felett ragadna. A dokumentum fő üzenete azonban az volt, hogy a munkaerőpiaci lefelé mutató kockázatok mérséklődtek, a gazdasági aktivitás erős maradt, az infláció várható lassulása pedig megalapozhatja az év későbbi részében esedékes további kamatcsökkentéseket.

uXBdR1TW
Trump beiktatása óta lejtmenetben a dollár.

A pénzpiac jelenleg két kamatvágást áraz az idei évre, amire az elemzők szerint reális esély mutatkozik, feltéve, hogy a beérkező inflációs adatok igazolják a várakozásokat.

Még több Deviza

Betonfalba szaladt a forint, visszapofozták az árfolyamot a startmezőre

Elkezdett gyengülni a forint

Politikai mestertervről suttognak: komoly manőver részeként lehet új vezetője Európa egyik legfontosabb gazdasági testületének

Az amerikai jegybank január 23-án „ráijesztett” a devizapiacra: az amerikai pénzügyminisztérium megbízásából közvetlen árjegyzést kért a bankoktól a 157-es szinten mozgó dollár/jen árfolyamra, ami a pénzügyi világban egy burkolt, de egyértelmű fenyegetés a spekulánsoknak. Ez a lépés azért rendkívüli, mert igazolja, hogy az USA aktívan együttműködik Japánnal a jen zuhanásának megállításában, és az árfolyam-ellenőrzéssel (rate check) jelezte: kész bármelyik pillanatban tényleges piaci beavatkozással (dolláreladással) letörni az árfolyamot.

Ez rendkívül ritka lépés a devizapiacon, amely a Fehér Ház aktívabb devizapolitikai fellépését jelzi.

Az üzenet egyértelmű: sem Washington, sem Tokió nem kívánja, hogy a dollár/jen árfolyam tartósan a 160-as szint fölé emelkedjen. Mivel a monetáris politika is ebbe az irányba mutat – a Fed lazít, míg a Japán Jegybank (BoJ) szigorít –, a vagyonkezelők várhatóan a 156–158-as sávban jelennek majd meg az eladói oldalon.

Kapcsolódó cikkünk

Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk
Elkezdett gyengülni a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility