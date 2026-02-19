Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő

A szerdán nyilvánosságra hozott FOMC jegyzőkönyvében több résztvevő is jelezte:
szívesen látnának olyan megfogalmazást a Fed jövőbeli kamatszándékairól, amely mindkét irányt nyitva hagyja.
Ez azt jelenti, hogy a kamatemelést sem zárnának ki, amennyiben az infláció tartósan a cél felett ragadna. A dokumentum fő üzenete azonban az volt, hogy a munkaerőpiaci lefelé mutató kockázatok mérséklődtek, a gazdasági aktivitás erős maradt, az infláció várható lassulása pedig megalapozhatja az év későbbi részében esedékes további kamatcsökkentéseket.
A pénzpiac jelenleg két kamatvágást áraz az idei évre, amire az elemzők szerint reális esély mutatkozik, feltéve, hogy a beérkező inflációs adatok igazolják a várakozásokat.
Az amerikai jegybank január 23-án „ráijesztett” a devizapiacra: az amerikai pénzügyminisztérium megbízásából közvetlen árjegyzést kért a bankoktól a 157-es szinten mozgó dollár/jen árfolyamra, ami a pénzügyi világban egy burkolt, de egyértelmű fenyegetés a spekulánsoknak. Ez a lépés azért rendkívüli, mert igazolja, hogy az USA aktívan együttműködik Japánnal a jen zuhanásának megállításában, és az árfolyam-ellenőrzéssel (rate check) jelezte: kész bármelyik pillanatban tényleges piaci beavatkozással (dolláreladással) letörni az árfolyamot.
Ez rendkívül ritka lépés a devizapiacon, amely a Fehér Ház aktívabb devizapolitikai fellépését jelzi.
Az üzenet egyértelmű: sem Washington, sem Tokió nem kívánja, hogy a dollár/jen árfolyam tartósan a 160-as szint fölé emelkedjen. Mivel a monetáris politika is ebbe az irányba mutat – a Fed lazít, míg a Japán Jegybank (BoJ) szigorít –, a vagyonkezelők várhatóan a 156–158-as sávban jelennek majd meg az eladói oldalon.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Riasztó előrejelzés érkezett: hamarosan luxuscikk lehet a reggeli kávé, mutatjuk az okokat
Gyorsan kell változtatni.
Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre
A KSH közzétette 2025 első kilenc havi adatát.
132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank
Pedig 100 milliárd forintnyi különadót fizettek be az államkasszába.
Komoly segítséget kaphatnak a magyar cégek az ESG-jelentés elkészítéséhez
Molnár Csaba Gáborral, a SZTFH ESG vezetőjével beszélgettünk a Checklistben.
Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia
Itt vannak az okok.
Közel ezer járművet cserél le idén a Waberer's
Folytatódik a flottamegújítás.
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Van, aki növeli az exportot.
Hírszerzési vezetők árulták el, mi járhat Putyin fejében: színjáték az egész tárgyalósdi? – Erre mehet ki a játék
Azt is elmondták, hogy idén lezárható-e a háború.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?