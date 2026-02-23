380 felett kezdi a hetet a forint, de az igazi izgalmak kedden jöhetnek

A hét elején 380,28-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Egyelőre nem mozdul komolyabban a magyar deviza, a múlt hét második felében láttunk fél százalék körüli forintgyengülést, de még így is 1 százalékos javulásban van a hazai fizetőeszköz az év eleje óta.
A következő napokban az MNB keddi kamatdöntő ülése lesz a legérdekesebb esemény, ugyanis az elemzők szinte egyöntetű várakozása az, hogy
25 bázisponttal csökken majd a jelenleg még 6,5%-os alapkamat.
Ezzel közel másfél év után először lazíthat a jegybank, ami akár az árfolyamra is hatással lehet. Az elmúlt hetekben a piac nagyrészt már beárazhatta a közelgő kamatcsökkentést, így arra számítunk, hogy nem viseli majd meg nagyon a forintot a kamat csökkenése, inkább csak átmeneti kilengéseket okozhat. Ma a nap második felében Orbán Viktor miniszterelnök parlamenti felszólalására lesz érdemes figyelni, a kormányfő a tavaszi ülésszak nyitó ülésén napirend előtt beszél majd.
A dollár komolyabb gyengüléssel kezdte a napot a hétvégén kiújult globális vámháborús feszültségek miatt. Pénteken az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek minősítette Donald Trump vámjait, amire válaszul az amerikai elnök egységes, 10%-os tarifát jelentett be minden kereskedelmi partner esetében, majd ez 15%-ra emelte. Egyelőre nem látszik, hova fog kifutni a dolog, de az biztos, hogy ismét nőtt a bizonytalanság. Az euró-dollár jegyzés 0,4%-kal ismét 1,18 fölé emelkedett hétfő reggelre.
