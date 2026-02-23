  • Megjelenítés
Kell félteni a forintot a keddi kamatdöntéstől?
Deviza

Kell félteni a forintot a keddi kamatdöntéstől?

Portfolio
A Magyar Nemzeti Bank várható kamatcsökkentése aligha töri meg a forint kétéves csúcsra jutó erősödését. A carry trade ügyletek vonzereje, a választási várakozások és az óvatos jegybanki hozzáállás együttesen tartják a magyar fizetőeszközt a befektetők kegyeiben - tudósított a Bloomberg.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők túlnyomó többsége – 19-ből 16 – 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít, ami az irányadó rátát 6,25 százalékra mérsékelné. Ez még mindig az Európai Unió második legmagasabb alapkamata lenne Románia után. A forint tavaly 7 százalékot erősödött az euróval, 21 százalékot a dollárral szemben, a felértékelődés pedig 2026-ban is folytatódik: a deviza sorozatban a második hónapja erősödik.

A forint a carry trade befektetők kedvence, ennek során az alacsonyabb kamatozású devizákban felvett hitelből vásárolnak magasabb hozamú eszközöket, például magyar fizetőeszközt. A magyar állampapírok szintén kiemelkedően teljesítettek. Az ötéves államkötvények hozama nemrég egyéves mélypontra, 6,2 százalék alá süllyedt, a forintkötvények pedig

dollárban számolva 29 százalékos hozamot értek el tavaly a feltörekvő piaci mezőnyben.

Luis Costa, a Citigroup londoni stratégája szerint az MNB "óvatos, de viszonylag hosszú lazítási ciklusba" kezd, miközben az erős forint segít fenntartani a szigorú monetáris kondíciókat. A hozamgörbe a következő 12 hónapra már mintegy 100 bázispontnyi kamatcsökkentést áraz, a forint azonban ennek ellenére is erős maradt.

A kamatkörnyezet mellett a magyar eszközöknek kedvez a választási helyzet is. A közvélemény-kutatások szerint Orbán Viktor 16 éve tartó kormányzása után kormányváltás jöhet. Az EU-párti ellenzék győzelme helyreállíthatná a viszonyt Brüsszellel, és felszabadíthatna több milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrást.

František Táborský, az ING stratégája szerint a kamatcsökkentés ugyan fékezheti a forint erősödését – hiszen ez a carry trade szempontjából negatív jelzés –, az esetleges gyengülés azonban

lehetőséget kínálhat új long pozíciók nyitására.

A KBC elemzői úgy vélik, hogy bár a kamatvágás előtt "tárva-nyitva áll az ajtó", a döntéshozók a külső sokkokkal szembeni védelem érdekében akár várhatnak is. Marek Drímal, a Société Générale stratégája szerint viszont a lazítás már beárazódott, így a piac várhatóan gond nélkül fogadja a döntést, a figyelem pedig a választások utáni uniós forráslehívás lehetőségére terelődik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

