Kigyulladt az Avasi kilátó Miskolcon

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve megállapították, hogy az építmény egyik alsó helyiségében összehordott szemét kapott lángra. A tüzet egy vízsugárral sikeresen eloltották, ezt követően pedig átszellőztették a területet.
A létesítmény további átvizsgálása során azonban kiderült, hogy a föld alatti kábelcsatornákból továbbra is füst szivárog. A veszély elhárítása érdekében a rajok megbontották a burkolatot, és átmosták a mélyben húzódó vezetékjáratokat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János
