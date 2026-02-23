  • Megjelenítés
Kigyulladt az Avasi kilátó Miskolcon
Kigyulladt az Avasi kilátó Miskolcon

Füst és égett műanyag szaga miatt riasztották a tűzoltókat Miskolcon, a Hofer Miklós téren álló Avasi kilátóhoz. Az egységek eloltották az égő hulladékot, majd a füstölő kábelcsatornák miatt a padozat megbontására is sor került.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve megállapították, hogy az építmény egyik alsó helyiségében összehordott szemét kapott lángra. A tüzet egy vízsugárral sikeresen eloltották, ezt követően pedig átszellőztették a területet.

A létesítmény további átvizsgálása során azonban kiderült, hogy a föld alatti kábelcsatornákból továbbra is füst szivárog. A veszély elhárítása érdekében a rajok megbontották a burkolatot, és átmosták a mélyben húzódó vezetékjáratokat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

