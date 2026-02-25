Asztalra csapott a nyugati vezető: vége a türelemnek, tisztességes játékot követel Kínától
Friedrich Merz német kancellár szerdán Pekingben tárgyalt Li Csiang kínai miniszterelnökkel. Első hivatalos kínai útjának célja, hogy kezelje az Európai Unió és Kína között egyre élesedő kereskedelmi feszültségeket – közölte a Financial Times.
Olyat produkál a forint, aminek sokan örülhetnek
A nemzetközi devizapiacon egyelőre vegyes mozgások látszanak szerda reggel. Az EUR/USD viszonylag szűk sávban mozgott az elmúlt napokban, most azonban egy komolyabb erősödéssel nyitott. A befektetők nem igazán a makroadatokra figyelnek, ezek közül csak a német negyedik negyedéves GDP második becslése lehet érdekesebb.
Az euró a dollárral szemben 1,18 felé erősödött, ami bő 0,25 százalékos elmozdulást jelent. Ennek oka, hogy Donald Trump amerikai elnök évértékelő – state of the union – beszéde után egyelőre gyengítőleg hat az amerikai devizára.
A dollár gyengeségét jelenleg az amerikai vámokkal kapcsolatos jogi fejlemények, valamint a közelgő politikai események – például a félidős választások – tartják bizonytalanságban a piacot.
Szerdán reggelre a forint tovább erősödött, az euró jegyzése 377,4 körül jár, ami 0,27%-os napi csökkenést jelent, három nap alatt pedig közel 0,7%-ot erősödött a hazai deviza.
Az év eleje óta már 1,8%-os pluszban van az EUR/HUF, miközben az árfolyam a 377–378-as sáv alján mozog, nem messze az elmúlt 52 hét legerősebb szintjétől.
A dollárral szemben még látványosabb a kép: a USD/HUF 319,8 közelében áll, napi alapon fél százalékos eséssel, az év eleje óta több mint 2%-os forinterősödéssel. A 320-as szint alatti stabilizálódás technikailag is fontos, hiszen innen már a 315 körüli zóna kerülhet fókuszba.
Az USD/JPY árfolyam eközben a jen tartós gyengeségét tükrözi: a japán fizetőeszköz kétéves mélypontja közelében ragadt, miután a japán kormány két, a reflációs politikát támogató akadémikust jelölt a jegybank igazgatótanácsába. A dollár jegyzése 155–156 körül ingadozik a jennel szemben, és a piac egyelőre nem látja jelét annak, hogy a Bank of Japan gyors szigorításba kezdene. A magasabb infláció tolerálása és a további kamatemelések iránti politikai ellenállás a jen gyengülése irányába mutat.
A dollár–jüan relációban érdemi elmozdulás történt: a kínai deviza 6,87 körüli szintre erősödött a dollárral szemben, ami közel hároméves csúcs.
A jüan tíz hónap alatt mintegy 7%-ot értékelődött fel, részben annak köszönhetően, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán mérséklődhetnek a kínai termékeket terhelő vámok.
A piac egyelőre nem számít újabb agresszív amerikai vámintézkedésekre, különösen a március végére tervezett amerikai–kínai politikai találkozó előtt. A jüan stabilitása és erősödése a feltörekvő piaci devizák számára is kedvező külső környezetet jelent.
Ebben a nemzetközi közegben különösen figyelemre méltó, hogy a forint a kamatcsökkentés után is erős maradt. Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot.
Ez 2024 szeptembere óta az első lépés volt, vagyis nagyjából másfél év után indult újra a lazítás. A döntés nem érte váratlanul a piacot.
A decemberi kommunikáció már előkészítette a terepet, a januári 2,1%-os inflációs adat – és különösen a visszafogott, 0,3%-os havi átárazás – pedig megerősítette, hogy az infláció a célsávon belül maradhat.
A kamatvágás egyik kulcskérdése az volt, hogy mennyire sérül a forint kamatelőnye, ami a carry trade miatt erősíti a magyar devizát. Az elmúlt évben a 6,5%-os alapkamat fontos támaszt jelentett a devizának, és szerepe volt a 2025-ös erősödésben is. Ugyanakkor a régióban a lengyel és a cseh jegybank már korábban lazított, így a forint relatív kamatpozíciója még a mostani 25 bázispontos vágás után is kedvező.
A piac ráadásul már beárazott további nagyjából 100 bázispontnyi csökkentést az év végéig, tehát a mostani lépés nem okozott sokkot.
A forint szempontjából a következő hetekben több tényező is meghatározó lehet. Egyrészt az inflációs pálya: ha februárban valóban 2% alá csúszik az éves mutató, az teret adhat újabb kamatcsökkentésnek. Másrészt a külső környezet: az eurózóna növekedési kilátásai, az amerikai vám- és költségvetési politika, valamint a kínai gazdaság stabilitása mind hatással lehetnek a feltörekvő piaci eszközökre.
Legalább ilyen fontos a hazai politikai és fiskális kockázat: az április közepi parlamenti választások közeledtével nőhet a volatilitás, miközben a piac figyeli egy esetleges őszi költségvetési kiigazítás részleteit. A hosszú hozamok alakulása, az államadósság megítélése és a hitelminősítők döntései közvetve szintén befolyásolhatják a forint árfolyamát.
Az elemzői várakozások összességében óvatos optimizmust tükröznek a forinttal kapcsolatban. A többségi álláspont szerint a jelenlegi kamatelőny még egy fokozatos lazítás mellett is elegendő támaszt jelent, így tartós, trendfordító gyengülés nem valószínű. Ugyanakkor több szakértő is arra figyelmeztet, hogy a jegybank kommunikációja nem ígér automatikus kamatvágási ciklust: kedvező inflációs adatok mellett is elképzelhető kivárás, különösen, ha a geopolitikai kockázatok vagy a választási időszak miatti piaci feszültségek erősödnek.
A konszenzus jelenleg az, hogy rövid távon 375–385 közötti sáv maradhat az irányadó az euróval szemben.
Fontos makroadat szerdán nem érkezik.
