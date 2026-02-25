Sorra dönti a csúcsokat a forint

A 375,5-ös forintcsúcsnál megtorpant az árfolyam
Miután a forint több mint két éves csúcsra erősödött az euróval szemben és 375,5-ig ment a kurzus, egyelőre megtorpant az eddigi menetelés, és a magyar deviza 376-ig korrigált vissza.
Már két és fél éve nem látott szinten a forint
Megint leszúrt a forint, az euróárfolyam mélypontját így már 375,52-es szint jelenti, vagyis alacsonyabb, mint a 2023 novemberi, ez azt jelenti, hogy utoljára 2023 júliusában volt ennél erősebb a magyar deviza kurzusa.
Még tovább erősített a forint
Már 2023 november eleje óta nem látott szintig erősödött a forint az euróval szemben: már 375,8-ig jött le az árfolyam. Innen már csak 30 fillérnyire van a 2023 júliusi forintcsúcs.
Felülteljesít a forint
A forint tovább folytatja menetelését a szerda déli órákban is. Az euróval szembeni kurzusa már a 376-os szint áttörésével próbálkozik. Látványos a hazai fizetőeszköz felülteljesítése, miután a lengyel zloty ellenében is veszik.
A PLN/HUF kurzusa a 89-es szint áttörésével kacérkodik.
A zloty ellenében a magyar fizetőeszköz legutóbb 2024 januárjában volt ennyire erős.
Tovább menetel a forint
Folytatja erősödését a forint, az euró árfolyama 376,2 forintig csökkent az elmúlt percekben.
Itt a több mint kétéves csúcs
A forint tovább erősödött, így 2023 novembere óta nem látott szintre, 376,4-ig erősödött az euróval szemben. A 375,9-es szint lehet a következő támasz az árfolyamban az 50 napos mozgóátlag alapján.
Mivel a legfontosabb régiós rivális deviza, a lengyel zloty árfolyama gyakorlatilag stagnál, sőt minimális gyengülésben van az euróhoz képest, egyértelmű, hogy magyar hatás okozza a forint mai menetelését. A hazai deviza így kétéves csúcsra ugrott a zlotyval szemben.
Mint arról már tudósításunk elején írtunk, az elemzők épp a 375-376 közötti sávba várták az EUR/HUF-árfolyamot. A keddi kamatdöntés megerősíthetette a piacokat, hogy a magyar gazdasági folyamatok megfelelően alakulnak – vagyis az infláció csökken, a pénzügyi stabilitás adott –, emellett nem kizárható, hogy az általunk is többször megírt Tisza-bet szereplőinek a ma reggeli Medián által kiadott közvélemény-kutatási eredmények miatt megjöhetett az étvágyuk.
Újabb erősödésben a forint
Több mint kétéves csúcsához közelít a forint, 376,6-nál jár az árfolyam.
Kitart a forint lendülete
Bár a reggeli nagy leszúrás után lassult, de folytatódott a forint erősödése az euróval szemben, már 377,1-nél jár az árfolyam.
A dollárhoz képest egyelőre a 319,7-es szint állította meg a magyar devizát.
Olyat produkál a forint, aminek sokan örülhetnek
A nemzetközi devizapiacon egyelőre vegyes mozgások látszanak szerda reggel. Az EUR/USD viszonylag szűk sávban mozgott az elmúlt napokban, most azonban egy komolyabb erősödéssel nyitott. A befektetők nem igazán a makroadatokra figyelnek, ezek közül csak a német negyedik negyedéves GDP második becslése lehet érdekesebb.
Az euró a dollárral szemben 1,18 felé erősödött, ami bő 0,25 százalékos elmozdulást jelent. Ennek oka, hogy Donald Trump amerikai elnök évértékelő – state of the union – beszéde után egyelőre gyengítőleg hat az amerikai devizára.
A dollár gyengeségét jelenleg az amerikai vámokkal kapcsolatos jogi fejlemények, valamint a közelgő politikai események – például a félidős választások – tartják bizonytalanságban a piacot.
Szerdán reggelre a forint tovább erősödött, az euró jegyzése 377,4 körül jár, ami 0,27%-os napi csökkenést jelent, három nap alatt pedig közel 0,7%-ot erősödött a hazai deviza.
Az év eleje óta már 1,8%-os pluszban van az EUR/HUF, miközben az árfolyam a 377–378-as sáv alján mozog, nem messze az elmúlt 52 hét legerősebb szintjétől.
A dollárral szemben még látványosabb a kép: a USD/HUF 319,8 közelében áll, napi alapon fél százalékos eséssel, az év eleje óta több mint 2%-os forinterősödéssel. A 320-as szint alatti stabilizálódás technikailag is fontos, hiszen innen már a 315 körüli zóna kerülhet fókuszba.
Az USD/JPY árfolyam eközben a jen tartós gyengeségét tükrözi: a japán fizetőeszköz kétéves mélypontja közelében ragadt, miután a japán kormány két, a reflációs politikát támogató akadémikust jelölt a jegybank igazgatótanácsába. A dollár jegyzése 155–156 körül ingadozik a jennel szemben, és a piac egyelőre nem látja jelét annak, hogy a Bank of Japan gyors szigorításba kezdene. A magasabb infláció tolerálása és a további kamatemelések iránti politikai ellenállás a jen gyengülése irányába mutat.
A dollár–jüan relációban érdemi elmozdulás történt: a kínai deviza 6,87 körüli szintre erősödött a dollárral szemben, ami közel hároméves csúcs.
A jüan tíz hónap alatt mintegy 7%-ot értékelődött fel, részben annak köszönhetően, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán mérséklődhetnek a kínai termékeket terhelő vámok.
A piac egyelőre nem számít újabb agresszív amerikai vámintézkedésekre, különösen a március végére tervezett amerikai–kínai politikai találkozó előtt. A jüan stabilitása és erősödése a feltörekvő piaci devizák számára is kedvező külső környezetet jelent.
Ebben a nemzetközi közegben különösen figyelemre méltó, hogy a forint a kamatcsökkentés után is erős maradt. Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot.
Ez 2024 szeptembere óta az első lépés volt, vagyis nagyjából másfél év után indult újra a lazítás. A döntés nem érte váratlanul a piacot.
A decemberi kommunikáció már előkészítette a terepet, a januári 2,1%-os inflációs adat – és különösen a visszafogott, 0,3%-os havi átárazás – pedig megerősítette, hogy az infláció a célsávon belül maradhat.
A kamatvágás egyik kulcskérdése az volt, hogy mennyire sérül a forint kamatelőnye, ami a carry trade miatt erősíti a magyar devizát. Az elmúlt évben a 6,5%-os alapkamat fontos támaszt jelentett a devizának, és szerepe volt a 2025-ös erősödésben is. Ugyanakkor a régióban a lengyel és a cseh jegybank már korábban lazított, így a forint relatív kamatpozíciója még a mostani 25 bázispontos vágás után is kedvező.
A piac ráadásul már beárazott további nagyjából 100 bázispontnyi csökkentést az év végéig, tehát a mostani lépés nem okozott sokkot.
A forint szempontjából a következő hetekben több tényező is meghatározó lehet. Egyrészt az inflációs pálya: ha februárban valóban 2% alá csúszik az éves mutató, az teret adhat újabb kamatcsökkentésnek. Másrészt a külső környezet: az eurózóna növekedési kilátásai, az amerikai vám- és költségvetési politika, valamint a kínai gazdaság stabilitása mind hatással lehetnek a feltörekvő piaci eszközökre.
Legalább ilyen fontos a hazai politikai és fiskális kockázat: az április közepi parlamenti választások közeledtével nőhet a volatilitás, miközben a piac figyeli egy esetleges őszi költségvetési kiigazítás részleteit. A hosszú hozamok alakulása, az államadósság megítélése és a hitelminősítők döntései közvetve szintén befolyásolhatják a forint árfolyamát.
Az elemzői várakozások összességében óvatos optimizmust tükröznek a forinttal kapcsolatban. A többségi álláspont szerint a jelenlegi kamatelőny még egy fokozatos lazítás mellett is elegendő támaszt jelent, így tartós, trendfordító gyengülés nem valószínű. Ugyanakkor több szakértő is arra figyelmeztet, hogy a jegybank kommunikációja nem ígér automatikus kamatvágási ciklust: kedvező inflációs adatok mellett is elképzelhető kivárás, különösen, ha a geopolitikai kockázatok vagy a választási időszak miatti piaci feszültségek erősödnek.
A konszenzus jelenleg az, hogy rövid távon 375–385 közötti sáv maradhat az irányadó az euróval szemben.
Fontos makroadat szerdán nem érkezik.
