Csúcstámadás után indult gyengülésnek a forint

Az Egyesült Államokban a múlt héten a vártnál kisebb mértékben emelkedett az új munkanélküli-segély kérelmek száma, ami arra utal, hogy az elbocsátások továbbra is viszonylag alacsony szinten maradtak. A február 21-ével zárult héten az első alkalommal benyújtott kérelmek száma 4 ezerrel, 212 ezerre nőtt, miközben a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok medián várakozása 216 ezer volt. Bár az adatfelvételi időszak magában foglalta a Presidents’ Day ünnepnapot, amely torzíthatja a statisztikákat, a jelenlegi szint továbbra is mérsékeltnek tekinthető. A négyhetes mozgóátlag – amely kisimítja a rövid távú ingadozásokat – lényegében változatlan maradt, 220 250-en áll.

A tartós (continuing) kérelmek száma, amely azt mutatja, hányan részesülnek folyamatosan ellátásban, 1,83 millióra csökkent az előző héten, ami a munkaerőpiac bizonyos fokú stabilizálódását jelzi.

Szezonális kiigazítás nélkül az új kérelmek száma a legalacsonyabb szintre esett szeptember óta, különösen Michigan, New York és Ohio államokban volt jelentős a csökkenés. A március 6-án megjelenő februári foglalkoztatási jelentés kulcsfontosságú lesz annak megítélésében, hogy a januári erős bérnövekedés és a munkanélküliségi ráta csökkenése átmeneti jelenség volt-e, vagy tartós javulás körvonalazódik az amerikai munkaerőpiacon.