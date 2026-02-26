Megártott a hegyi levegő a forintnak?

Betett a forintnak a dollár éledezése
Estére 376,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ez már 0,4%-os forintgyengülést jelent keddhez képest, vagyis érezhetően elgyengült a magyar deviza a nagy menetelés után.
A forint megbotlása a dollár éledezésével volt párhuzamosa, az amerikai deviza délután kapcsolt erősödésbe az euróval szemben, az 1,1789 körüli árfolyam 0,2 százalékos dollárerősödést jelent tegnaphoz képest.
Nap végére elesett a forint
A hazai fizetőeszköz hirtelen gyengülésnek indult, 376 felett az euró, 319 forint körül jár a dollár jegyzése.
Enyhén gyengül a forint
A mai nap egyelőre a kisebb korrekcióról szól a tegnapi csúcsdöntögetés után, mindkét főbb devizával szemben enyhén gyengül a forint.
Megérkeztek az amerikai adatok
Az Egyesült Államokban a múlt héten a vártnál kisebb mértékben emelkedett az új munkanélküli-segély kérelmek száma, ami arra utal, hogy az elbocsátások továbbra is viszonylag alacsony szinten maradtak. A február 21-ével zárult héten az első alkalommal benyújtott kérelmek száma 4 ezerrel, 212 ezerre nőtt, miközben a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok medián várakozása 216 ezer volt. Bár az adatfelvételi időszak magában foglalta a Presidents’ Day ünnepnapot, amely torzíthatja a statisztikákat, a jelenlegi szint továbbra is mérsékeltnek tekinthető. A négyhetes mozgóátlag – amely kisimítja a rövid távú ingadozásokat – lényegében változatlan maradt, 220 250-en áll.
A tartós (continuing) kérelmek száma, amely azt mutatja, hányan részesülnek folyamatosan ellátásban, 1,83 millióra csökkent az előző héten, ami a munkaerőpiac bizonyos fokú stabilizálódását jelzi.
Szezonális kiigazítás nélkül az új kérelmek száma a legalacsonyabb szintre esett szeptember óta, különösen Michigan, New York és Ohio államokban volt jelentős a csökkenés. A március 6-án megjelenő februári foglalkoztatási jelentés kulcsfontosságú lesz annak megítélésében, hogy a januári erős bérnövekedés és a munkanélküliségi ráta csökkenése átmeneti jelenség volt-e, vagy tartós javulás körvonalazódik az amerikai munkaerőpiacon.
Évtizedes krízis kopogtat Európa kapuján, egyre nagyobb áldozatai vannak a struccpolitikának
Az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Európa hosszú évtizedeken át sikeres gazdaságmodellje komoly válságba került. Költségsokkok és hatékonyságot bénító uniós szabályozások mellett 2025-ben új sokként jelentkezett Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája és a kereskedelmi háború, idén januárban pedig egy évtizedes probléma ütötte fel újra a fejét. A legutóbbi alkalommal az öreg kontinens sikeresen leküzdötte ezt az akadályt, a jelenlegi bizonytalan környezetben azonban Európa vezetői arra kényszerülnek, amit már hosszú évek óta halogatnak. Erőteljesen, egységesen fellépni a gazdasági akadályokkal és versenytársakkal szemben.
Kétéves csúcson a fogyasztói bizalom
Az ország következő egy évben várható gazdasági helyzetének megítélése drasztikusan javult, aminek köszönhetően 2 éves csúcsra emelkedett a fogyasztói bizalmi index – derült ki a GKI felméréséből. Igaz, hosszabb időtávot nézve a mutató nem kiemelkedően magas. Az üzleti bizalom javulása eközben megtorpant.
Nő a kockázatvállalási kedv, menetelnek a feltörekvő devizák
Az ING Bank közgazdászai szerint az Nvidia vártnál erősebb negyedéves gyorsjelentése további lökést adott a piacoknak az egyébként is pozitív tegnapi tőzsdei nap végén. A kockázatosabb, magas bétájú devizák már a tőzsdezárás utáni eredményközlés előtt erősödni kezdtek, maga a beszámoló azonban nem váltott ki érdemi, azonnali reakciót a devizapiacon.
A javuló hangulat az elmúlt 24 órában gyengítette a dollárt: a G10-es devizák közül egyedül a jen teljesített rosszabbul az amerikai fizetőeszköznél. A folyamatban az olajárak mérséklődése is szerepet játszik, mivel a piac egyelőre nem árazza be a geopolitikai konfliktusok kiterjedésének lehetőségét.
A Polymarket előrejelzése szerint az Irán elleni amerikai csapás valószínűsége március végéig 60 százalék körüli szinten stabilizálódott az elmúlt napokban. Ez a mutató bizonyult az utóbbi időben az olajárak alakulását leginkább meghatározó tényezőnek. Jelenleg egy esetleges eszkaláció tűnik a legvalószínűbb katalizátornak a dollár szélesebb körű erősödéséhez. Különösen igaz ez annak fényében, hogy az Nvidia eredményei megnyugtatták a befektetőket, és jelentősebb makrogazdasági adatközlés sem várható a közeljövőben.
A nap legfontosabb amerikai makroadata a heti munkanélküliségi kérelmek száma lesz. Az első alkalommal segélyért folyamodók számában enyhe emelkedés várható 216 ezerre, míg a tartós kérelmek száma némileg csökkenhet, bár egyik sem számít kifejezetten piacmozgató adatnak. A dollár árfolyama ugyan stabilizálódhat a nap folyamán, de az Nvidia gyorsjelentésének pozitív utóhatása még egy ideig a globális menedékdevizák ellen dolgozhat.
2 éves csúcson a forint a zlotyval szemben
Folytatta erősödését a forint a lengyel zlotyval szemben is, az árfolyam a mai 88,83-as szint elérésével 2 éves mélypontra süllyedt. Az elmúlt pár percben piaci korrekció kezdődött, mostanra az árfolyam 88,91-re emelkedett.
Megszólalt az EKB első embere: fontos ellentét nehezíti a döntéshozók dolgát
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke az Európai Parlament előtti meghallgatásán hangsúlyozta: bár az inflációt sikerült megfékezni, a lakosság által érzékelt pénzromlás mértéke továbbra is meghaladja a hivatalos adatokat. Ez a jelenség komoly kockázatot jelent a gazdaság számára - jelentette a Bloomberg.
Megtorpant a forint
Folytatódik a cikk-cakkozás a devizapiacon, az elmúlt percekben 375,2 fölé gyengült az euró-forint árfolyam.
Soha nem látott mértéket ölt a globális adósságszint
A globális adósság, beleértve a kormányok, a háztartások, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok kötelezettségeit, 29 ezer milliárd dollárral 348 ezer milliárd dollárra, új rekordszintre nőtt tavaly a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) honlapjára fölkerült adatok szerint.
Itt a befektetés "aranykora": komoly lehetőségek vannak a japán piacon
A BlackRock szerint a dolláralapú befektetők számára a japán államkötvények akár 6 százalékos hozamot is kínálhatnak, amennyiben fedezik a devizakockázatot. A vagyonkezelő óriás a jelenlegi helyzetet a befektetés "aranykorának" nevezte.
Navin Saigal, a BlackRock ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős kötvénypiaci vezetője a Bloomberg TV-nek adott interjújában elmondta: a hosszú lejáratú japán államkötvényeken (JGB) önmagában mintegy 3-4 százalékos hozam érhető el. Ehhez további 2 százalékos hozamtöbblet társul a devizafedezésből. Ez a stratégia lényegében a dollár kölcsönadásával és a jen kölcsönvételével valósul meg.
A japán jen árfolyama a mai napon viszonylag stabil: a kereskedés az elmúlt 8 órában a 155,8 - 156,2-es árfolyamsávban zajlott.
Ismét erőre kapott a forint
A reggeli korrekció után az elmúlt percekben újra erősödni kezdett a forint. Az euró jegyzése az elmúlt percekben 375 alá csökkent, ami már nagyon közel van a tegnap elért 374,76 forintos két és fél éves csúcshoz.
Kisebb korrekcióval indul a nap
A forint árfolyama mind az euróval, mind a dollárral szemben enyhe gyengülésnek indult ma. Némi kockázatot jelent a forint árfolyamára nézve, hogy a 375 forint körüli EUR/HUF árfolyamot látva esetleg nem indul-e be a profitrealizálás – vetette fel az ING.
Hároméves csúcson a deviza, meglepő lépést tett a jegybank
A kínai jüan közel hároméves csúcsra erősödött a dollárral szemben – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. A Kínai Népbank (PBOC) a napi középárfolyam újabb emelésével jelezte: tolerálja a nemzeti valuta ellenőrzött felértékelődését.
Csúcstámadás után – mit csinál a forint?
Erős maradt a forint a keddi kamatcsökkentés után is,
az euróval és a dollárral szemben is csúcsokat döntött tegnap a magyar deviza.
Ez némileg meglepő, hiszen egy lazítás a fizetőeszköz gyengülésének irányába szokott hatni.
- Az okok közt lehet Varga Mihály jegybankelnök szigorúbb kommunikációja, ami alapján egyáltalán nem biztos, hogy a keddi lazítás egy dinamikus kamatcsökkentési ciklus nyitányát jelenti, marad az óvatos, adatvezérelt megközelítés.
- A devizapiaci szereplők többsége emellett úgy gondolja, hogy a mértéktartó jegybanki kommunikáció mellett a forint erősödését segítette a Medián közvélemény-kutató tegnap közzétett felmérése. Az általunk is többször megírt Tisza-bet szereplőinek ez újabb jelzés lehetett, hogy a kormányváltás általuk várt piaci következményeire spekuláljanak.
Ma a devizapiacokra több fontos adat érkezése lehet hatással:
- délelőtt uniós hangulatindexek adnak majd képet arról, hogy a vállalkozók hogyan látják a gazdaság helyzetét,
- délután az Egyesült Államokból érkezik statisztika a munkanélküliségről.
Emellett az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is beszédet mond ma.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
