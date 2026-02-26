Megártott a hegyi levegő a forintnak?

Az ING Bank közgazdászai szerint az Nvidia vártnál erősebb negyedéves gyorsjelentése további lökést adott a piacoknak az egyébként is pozitív tegnapi tőzsdei nap végén. A kockázatosabb, magas bétájú devizák már a tőzsdezárás utáni eredményközlés előtt erősödni kezdtek, maga a beszámoló azonban nem váltott ki érdemi, azonnali reakciót a devizapiacon.

A javuló hangulat az elmúlt 24 órában gyengítette a dollárt: a G10-es devizák közül egyedül a jen teljesített rosszabbul az amerikai fizetőeszköznél. A folyamatban az olajárak mérséklődése is szerepet játszik, mivel a piac egyelőre nem árazza be a geopolitikai konfliktusok kiterjedésének lehetőségét.

A Polymarket előrejelzése szerint az Irán elleni amerikai csapás valószínűsége március végéig 60 százalék körüli szinten stabilizálódott az elmúlt napokban. Ez a mutató bizonyult az utóbbi időben az olajárak alakulását leginkább meghatározó tényezőnek. Jelenleg egy esetleges eszkaláció tűnik a legvalószínűbb katalizátornak a dollár szélesebb körű erősödéséhez. Különösen igaz ez annak fényében, hogy az Nvidia eredményei megnyugtatták a befektetőket, és jelentősebb makrogazdasági adatközlés sem várható a közeljövőben.

A nap legfontosabb amerikai makroadata a heti munkanélküliségi kérelmek száma lesz. Az első alkalommal segélyért folyamodók számában enyhe emelkedés várható 216 ezerre, míg a tartós kérelmek száma némileg csökkenhet, bár egyik sem számít kifejezetten piacmozgató adatnak. A dollár árfolyama ugyan stabilizálódhat a nap folyamán, de az Nvidia gyorsjelentésének pozitív utóhatása még egy ideig a globális menedékdevizák ellen dolgozhat.