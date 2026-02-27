  • Megjelenítés
Fontos szintnél várja a kritikus makroadatot a forint
Fontos szintnél várja a kritikus makroadatot a forint

Portfolio
A csütörtöki minimális korrekció után péntek reggel ismét erősödésben van a forint. Az euróval szembeni jegyzések a 375,50-es szintnél járnak, közben a lengyel zloty ellenében új kétéves csúcsra menetelt. Délután fontos makrogazdasági adat érkezik az Egyesült Államokból, amely eldöntheti a devizapiacok irányát.
Így állunk a dollárral szemben

A dollár viszonylagos stabilitása nyomán a forint itt is komolyabb erőt mutatott a héten. Az USD/HUF kurzusa ismét megközelítette a 317-es szintet csütörtökre, majd péntek reggel a 318 feletti szinteken folytatja a kereskedést.

Fontos szintnél várja a kritikus makroadatot a forint

Magabiztos erősödésen van túl a forint ezen a héten: az euró ellenében a jegyzések a 380-as szintről egészen a 375-ös szint alá süllyedtek, és péntek reggel is itt tartózkodik az árfolyam.

A forint felértékelődése látványos, régiós viszonylatban is, vagyis

a hazai fizetőeszköz felülteljesítő volt a napokban.

Olyannyira, hogy például a lengyel zlotyval szemben folyamatosan új kétéves csúcsokra ment. Mindezt úgy hozta össze, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden kamatot csökkentett.

A mai délután meghatározó fejleménye lesz, mikor az Egyesült Államokban 14:30-kor közlik a februári inflációs számokat. Ez akár a későbbiekben a devizapiacok főbb irányát is megszabhatja. Ezen a héten a dollár nem mutatott nagy mozgásokat, az euró ellenében gyakorlatilag az 1,18-as szintnél ragadt.

