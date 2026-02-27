Így állunk a dollárral szemben
A dollár viszonylagos stabilitása nyomán a forint itt is komolyabb erőt mutatott a héten. Az USD/HUF kurzusa ismét megközelítette a 317-es szintet csütörtökre, majd péntek reggel a 318 feletti szinteken folytatja a kereskedést.
Fontos szintnél várja a kritikus makroadatot a forint
Magabiztos erősödésen van túl a forint ezen a héten: az euró ellenében a jegyzések a 380-as szintről egészen a 375-ös szint alá süllyedtek, és péntek reggel is itt tartózkodik az árfolyam.
A forint felértékelődése látványos, régiós viszonylatban is, vagyis
a hazai fizetőeszköz felülteljesítő volt a napokban.
Olyannyira, hogy például a lengyel zlotyval szemben folyamatosan új kétéves csúcsokra ment. Mindezt úgy hozta össze, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden kamatot csökkentett.
A mai délután meghatározó fejleménye lesz, mikor az Egyesült Államokban 14:30-kor közlik a februári inflációs számokat. Ez akár a későbbiekben a devizapiacok főbb irányát is megszabhatja. Ezen a héten a dollár nem mutatott nagy mozgásokat, az euró ellenében gyakorlatilag az 1,18-as szintnél ragadt.
