Megjött a fontos amerikai makroadat - Mit csinál a forint?

377 felett
Már a vártnál rosszabb amerikai termelői inflációs adatok megjelenése előtt is gyengült a forint. Az euróval szembeni jegyzések délután 3 óra környékén már a 377-es szint felett jártak.
A dollár ellenében már a 320-as szintet közelíti a kurzus.
Csúnya meglepetés az amerikai termelői inflációban
Nagyot emelkedett a termelői maginfláció, miközben az elemzők nagymértékű csökkenésre számítottak. Az újragyorsuló amerikai gazdaság mellett ez nem jó hír azoknak akik továbbra kamatcsökkentésben reménykednek.
Gyengülget a forint
Mérsékelt elmozdulásokat mutatott ma eddig a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 376-os szintig emelkedett.
Kivárás van a piacon
A hazai fizetőeszköz árfolyama nem mozdul érdemben, de a nemzetközi devizapiacokon sem látunk nagy mozgásokat. A befektetők valószínűleg a délután érkező amerikai inflációs adat miatt is kivárnak.
Stabil az árfolyam
A forint a tőzsdék nyitása óta is stabil. Az euróval szembeni jegyzések továbbra is a 375-ös szint környékén járnak.
Nyilatkoztak a szakértők: van még erő a forintban, de nem lesz folyamatos az erősödés
Az ING Bank elemzői devizapiaci értékelése szerint a forint szerdai erősödése után csütörtökön kisebb korrekció történt. Ebben véleményük szerint az is szerepet játszhat, hogy az euróval szemben fennálló kamatkülönbözet 2024 szeptembere óta nem látott szintre szűkült, ami elméletben nyomást gyakorolhatna a magyar fizetőeszközre.
A 375-ös euró–forint árfolyamszint közelében érthető módon egyes piaci szereplők profitot realizáltak, vagy csökkentették kitettségüket az áprilisi választásokat megelőző erős rali után
- áll a Bank elemzésében. Ezzel párhuzamosan a hozamok is jelentősen mérséklődtek, így a kétéves euróval szembeni kamatkülönbözet a 2024. szeptember eleji szintekre szűkült.
Az ING elemzői szerint a jelenlegi piaci környezetben a kamatkülönbözet szűkülése nem fogja érdemben megváltoztatni az euró–forint árfolyampálya irányát. Ugyanakkor úgy vélik, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentései némileg lassíthatják a forint további erősödését. Emiatt az árfolyam átmeneti ideig oldalazhat a következő, lefelé irányuló elmozdulás előtt.
A pénzintézet várakozásai szerint a két hét múlva megjelenő februári inflációs adat újabb lendületet adhat a forint erősödésének. Az elemzők erre 1,5 százalékos éves értéket várnak.
Így állunk a dollárral szemben
A dollár viszonylagos stabilitása nyomán a forint itt is komolyabb erőt mutatott a héten. Az USD/HUF kurzusa ismét megközelítette a 317-es szintet csütörtökre, majd péntek reggel a 318 feletti szinteken folytatja a kereskedést.
Fontos szintnél várja a kritikus makroadatot a forint
Magabiztos erősödésen van túl a forint ezen a héten: az euró ellenében a jegyzések a 380-as szintről egészen a 375-ös szint alá süllyedtek, és péntek reggel is itt tartózkodik az árfolyam.
A forint felértékelődése látványos, régiós viszonylatban is, vagyis
a hazai fizetőeszköz felülteljesítő volt a napokban.
Olyannyira, hogy például a lengyel zlotyval szemben folyamatosan új kétéves csúcsokra ment. Mindezt úgy hozta össze, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden kamatot csökkentett.
A mai délután meghatározó fejleménye lesz, mikor az Egyesült Államokban 14:30-kor közlik a februári termelői inflációs számokat (cikkünk első verziójában nem írtuk, hogy termelői inflációs adat érkezik, a hibáért elnézést kérünk olvasóinktól). Ez akár a későbbiekben a devizapiacok főbb irányát is megszabhatja. Ezen a héten a dollár nem mutatott nagy mozgásokat, az euró ellenében gyakorlatilag az 1,18-as szintnél ragadt.
