Megjött a fontos amerikai makroadat - Mit csinál a forint?

Az ING Bank elemzői devizapiaci értékelése szerint a forint szerdai erősödése után csütörtökön kisebb korrekció történt. Ebben véleményük szerint az is szerepet játszhat, hogy az euróval szemben fennálló kamatkülönbözet 2024 szeptembere óta nem látott szintre szűkült, ami elméletben nyomást gyakorolhatna a magyar fizetőeszközre.

A 375-ös euró–forint árfolyamszint közelében érthető módon egyes piaci szereplők profitot realizáltak, vagy csökkentették kitettségüket az áprilisi választásokat megelőző erős rali után

- áll a Bank elemzésében. Ezzel párhuzamosan a hozamok is jelentősen mérséklődtek, így a kétéves euróval szembeni kamatkülönbözet a 2024. szeptember eleji szintekre szűkült.

Az ING elemzői szerint a jelenlegi piaci környezetben a kamatkülönbözet szűkülése nem fogja érdemben megváltoztatni az euró–forint árfolyampálya irányát. Ugyanakkor úgy vélik, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentései némileg lassíthatják a forint további erősödését. Emiatt az árfolyam átmeneti ideig oldalazhat a következő, lefelé irányuló elmozdulás előtt.

A pénzintézet várakozásai szerint a két hét múlva megjelenő februári inflációs adat újabb lendületet adhat a forint erősödésének. Az elemzők erre 1,5 százalékos éves értéket várnak.