Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei

A hétvégén Izrael és az USA hadat üzent Iránnak. Az olaj ára hatalmasat ugrott, teljes a felfordulás a világgazdaságban.
A következő napokban komoly sokkon jönek, nem csak a tőzsdéken, de a devizapiacokon is. Ez egyben lehetőséget is jelent azoknak, akik tudják hova kell nyúlni.
Bemutatjuk a keretrendszert, ami elválasztja a veszteseket a nyertesektől és azt is, hogy honnan hova menekül most a tőke.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés