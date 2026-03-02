  • Megjelenítés
FONTOS Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
 
Portfolio signature

Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei

Irán megtámadása óriási károkat okozott az olajárban és a tovagyűrűző hatások is súlyosak lehetnek. A következő napokban nagyon gyorsan fognak történni az események, komoly devizapiaci mozgások várhatóak. A kereskedelmi mérlegek felborulhatnak, az inflációs várakozások emelkedhetnek és azok az országok, ahol a devizatartalék nem elegendő, bajba kerülhetnek. Ugyanakkor vannak országok, akik profitálhatnak a mostani helyzetből. Mutatjuk, kik lehetnek a háború vesztesei és nyertesei.

A hétvégén Izrael és az USA hadat üzent Iránnak. Az olaj ára hatalmasat ugrott, teljes a felfordulás a világgazdaságban.

A következő napokban komoly sokkon jönek, nem csak a tőzsdéken, de a devizapiacokon is. Ez egyben lehetőséget is jelent azoknak, akik tudják hova kell nyúlni.

Bemutatjuk a keretrendszert, ami elválasztja a veszteseket a nyertesektől és azt is, hogy honnan hova menekül most a tőke.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility