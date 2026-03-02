Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei

Irán megtámadása óriási károkat okozott az olajárban és a tovagyűrűző hatások is súlyosak lehetnek. A következő napokban nagyon gyorsan fognak történni az események, komoly devizapiaci mozgások várhatóak. A kereskedelmi mérlegek felborulhatnak, az inflációs várakozások emelkedhetnek és azok az országok, ahol a devizatartalék nem elegendő, bajba kerülhetnek. Ugyanakkor vannak országok, akik profitálhatnak a mostani helyzetből. Mutatjuk, kik lehetnek a háború vesztesei és nyertesei.

A hétvégén Izrael és az USA hadat üzent Iránnak. Az olaj ára hatalmasat ugrott, teljes a felfordulás a világgazdaságban.

A következő napokban komoly sokkon jönek, nem csak a tőzsdéken, de a devizapiacokon is. Ez egyben lehetőséget is jelent azoknak, akik tudják hova kell nyúlni.

Bemutatjuk a keretrendszert, ami elválasztja a veszteseket a nyertesektől és azt is, hogy honnan hova menekül most a tőke.