Iráni háború és a dollár: három ok, amiért erős maradhat az amerikai deviza

Energiaár-sokk: a dollár előnyben

A konfliktus devizapiaci hatásának első és legfontosabb csatornája az energia. Az Egyesült Államok ma lényegében energiafüggetlen, míg Európa és Ázsia jelentős mértékben importra szorul.

Ha a közel-keleti feszültség fennmarad, és az olaj- illetve földgázárak tartósan magasan maradnak, az súlyosan érintheti az energiaimportőr gazdaságok külső egyensúlyát.

Hétfőn a Brent olaj 10–12 százalékos ugrással nyitott, míg az európai TTF földgázár mintegy 25 százalékkal emelkedett. A befektetők emlékében élénken él a 2022 tavaszi időszak, amikor a 100 dollár felett ragadó olajár és a többszöröződő gázárak jelentősen rontották az eurózóna és Japán cserearányait – és tartós dollárerősödést indítottak el. Így amíg nem látszik a konfliktus gyors lezárása, a dollár erősödése folytatódhat. A dollárindex (DXY) már át is törte a 98-as szintet.

Fed-kilátások: kevesebb kamatcsökkentés jöhet?

Az iráni háború dollára való hatásának második kulcstényezője a monetáris politika.

A magasabb energiaárak inflációs nyomást jelentenek, ami megnehezítheti a Federal Reserve számára a kamatcsökkentést.

A határidős kamatpiac már reagált: csökkent annak az esélye, hogy az amerikai jegybank idén kétszer is kamatot vágjon.

A januári Fed-ülés üzenete egyértelmű volt: a jegybank türelme fogy az inflációval szemben. Ha az energiaár-emelkedés miatt az infláció nem mérséklődik kellő ütemben, az a kamatcsökkentési ciklus elhalasztását vagy akár elmaradását is jelentheti. A rövid oldali amerikai hozamok emelkedése – az úgynevezett „bearish flattening” – tipikusan dollárerősítő hatású.

Feltörekvő piacok: megtörhet a pozitív spirál

A harmadik csatorna a tőkepiaci áramlásokon keresztül hat. Az elmúlt időszakban erős beáramlás volt tapasztalható a feltörekvő piacokra: a devizák erősödtek, a jegybankok lazíthattak, a kötvény- és részvénypiacok emelkedtek.

Egy tartós energiaár-sokk és a Fed szigorúbb pályája azonban megfordíthatja ezt a folyamatot. A tőkekiáramlás ismét a dollár javára billentheti a mérleget. Mindez nem jó hír a forint számára.

Euró: újraértékelés alatt a kilábalási sztori

Az euró számára kedvezőtlen a jelenlegi helyzet. Az idei évben a befektetők felülsúlyozták az európai eszközöket, a gazdasági élénkülésre és az ipari reneszánszra építve. A megugró energiaárak azonban ezt a narratívát kérdőjelezik meg.

Az EUR/USD árfolyam már nyomás alá került, és amennyiben a feszültség fennmarad, könnyen visszatérhet az 1,16 körüli sávba. Bár az elmúlt hónapokban sokan megkérdőjelezték a dollár klasszikus menedékdeviza-szerepét, egy energiavezérelt sokk esetén éppen az amerikai fizetőeszköz profitálhat az egyik leginkább.

Közben az EUR/CHF árfolyam a 0,90-es szint közelébe süllyedt, ami ismét reflektorfénybe helyezheti a svájci jegybankot. A piac már negatív kamatokat áraz egyéves távon Svájcban, ami jelzi a frank iránti erős keresletet.

A következő hetek devizapiaci mozgásait várhatóan a geopolitika fogja diktálni, a héten érkező makroadatok háttérbe szorulnak a közel-keleti hírek mögött. Amíg a bizonytalanság fennmarad és az energiaárak magasan maradnak, a dollár erős pozíciója valószínűsíthető, míg az euró és több feltörekvő piaci deviza sérülékeny maradhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

