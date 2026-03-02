Kitört a háború, a forint is megérzi

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Már az európai pénzpiacok nyitása előtt érdemi mozgások figyelhetők meg a devizaárfolyamokban. A várható reflexmozgások logikája alapján a dollár erősödik, a forint gyengül.

A hétvégén az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a konfliktus pedig egyelőre inkább az eszkaláció jeleit mutatja.

A kockázatkerülés erősödése már reggeli órákban érezhető a devizapiacokon. A minket leginkább érintő forint-euró kurzus réssel nyitott: pénteken még a 375-ös támasszal harcolt a fizetőeszközünk, most 378 és 379 között mozog az árfolyam. Ugyanakkor egyelőre nem beszélhetünk drasztikus gyengülésről, hiszen a múlt hét szerdai látványos erősödésből volt mit visszaadni. Mindenesetre ma kiderül, hogy

a globális turbulenciák mellett mi marad a befektetők fejében a Tisza-betből és a jegybank igen óvatos kommunikáció mellett végrehajtott kamatvágásából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár az euróval szemben fél százalékos erősödésben van, pénteken a világ legaktívabban kereskedett devizapárja 1,182 körül zárt, jelenleg érdemi hullámzás mellett 1,175-nél jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A két fenti árfolyamból következik, hogy a forint a dollárral szemben nagyobbat gyengült, immár közel 1%-ot. A pénteki 319-es zárás után ma 322-nél nyitottunk. Itt is elmondhatjuk, hogy egyelőre a múlt heti erősödés visszaadása történt, nem beszélhetünk gyenge szintekről.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ