2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, eddig a háború egyik legnagyobb áldozata

A közel-keleti háború risk off üzemmódba kapcsolta hétfőn a befektetőket, ennek megfelelően a forint több hullámban gyengült a nap folyamán. Az euróval szembeni forintárfolyam egy hónapos mélyponton is járt, de végül "záráskor" 380 alá tudott korrigálni. Ma viszont szintén gyengüléssel indult a nap, ezért újra a 380-as szint felett látjuk a kurzust.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kitart a dollár erősödése is, kora reggel 1,167-nél jár az euróval szembeni árfolyam, ami másfél havi mélypontot jelent az európai deviza oldaláról nézve.

A fentieknek megfelelően a dollárral szemben a forint még többet veszített az értékéből: pénteken még 318 alatt is láttuk az árfolyamot, ma reggel viszont a tegnap beállított bő egy hónapos mélypontja, 326,5 körül indul a nap.

A nap folyamán továbbra is elsősorban az iráni háború kilátásai határozhatják meg a hangulatot.

Amennyiben de-eszkalációs jelek érkeznek, a hangulat fordulhat, de egyelőre nagyobb esély látszik a kockázatkerülő üzemmód folytatására. Az európai piacot különösen befolyásolhatják az olaj- és gázellátásról érkező hírek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images