  • Megjelenítés
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, eddig a háború egyik legnagyobb áldozata
Deviza

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, eddig a háború egyik legnagyobb áldozata

Portfolio
A forint kedden több mint 8 egységgel gyengült az euróval szemben, az árfolyam a 388-as szint felett jár, miközben a dollár is 333-334 forint környékére erősödött. A hazai devizára részben az nehezedik, hogy a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrás után tovább drágult a földgáz a világpiacon. A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okozhat, ami az energiaárakon keresztül a régiót is érzékenyen érinti. Közben az euró 0,9 százalékkal gyengült a dollárral szemben. A háborús helyzet egyre inkább rontja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, ilyen környezetben pedig a dollár menedékeszközként erősödik. Európa energiafüggősége tovább növeli a nyomást az eurón, így a két tényező együtt rövid idő alatt is jelentős kilengéseket okozhat az EUR/USD árfolyamban. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményben jelezte: szorosan figyeli a közel-keleti eseményeket, amelyek már most is érezhető hatást gyakorolnak a világgazdaságra.
Megosztás

Küszöbön a 390.-es euró

Közben a 389-es szint sem okozott gondot az eurónak, egészen 389,9-ig ugrott az árfolyam, vagyis perceken belül a 390-et is megnézhetjük.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyon csúnyán néz ki a dollár-forint

A dollár-forint jegyzés 336,4-ig emelkedett, ez már 12 egységgel, 3,5%-kal magasabb a tegnapi árfolyamnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

idén még nem volt ilyen gyenge a forint

Az elmúlt percekben a 388-as szinten is úgy ment át az árfolyam, mint kés a vajon, most 388,45-nél jár az euró-forint jegyzés, ami 2,3%-os forintgyengülés hétfőhöz képest. Egyben ez

új idei mélypont a forint szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

388 közelében az euró

388 forint közelében az euró, ez 2,2 százalékos forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megugrott az infláció az eurózónában, de az igazi krízist a közel-keleti háború hozhatja

Az euróövezet inflációja februárban váratlanul gyorsult, miközben az iráni konfliktus felhajtja az energiaárakat, ami átírhatja az Európai Központi Bank kamatemelési kilátásait - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megugrott az infláció az eurózónában, de az igazi krízist a közel-keleti háború hozhatja
Megosztás

387 forintnál az euró

A forint már majdnem 8 egységet, vagyis 2 százalékot gyengült az euróval szemben, az árfolyama 387 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Lassan 2 százalékkal gyengült a forint az euróval szemben

Lassan 2 százalékot gyengül a forint az euróval szemben, a 387 közeli árfolyam 1,5 hónapos mélypont.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

333 forint felett a dollár

Tavaly november óta nem volt olyan gyenge a forint a dollárral szemben, mint most.

Az árfolyama 333 felett jár.

A gázárak emelkedése és a piaci pánik miatti dollárerősödés folyamatosan gyengíti a forintot az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

386 forint egy euró

A forint január közepén volt ilyen gyenge utoljára.

Az euróval szemben már 1,7 százalékot (6,5 egység) gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra

A közel-keleti konfliktus nyomán beszűkülő nyersolajkínálat érzékenyen érinti Kínát. Az ország egyik legnagyobb finomítója karbantartásra hivatkozva csökkenti kapacitását, miközben Peking diplomáciai rendezést sürget – tudósított az Al Jazeera.

Tovább a cikkhez
Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra
Megosztás

Esik az euró a dollárral szemben

Az euró 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

A háborús helyzet egyre inkább rontja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát. Ilyen környezetben a dollár jellemzően menedékeszközként erősödik. Közben Európát az energiafüggőség is különösen érzékenyen érinti, ami az euró gyengülése felé hat. A két tényező együtt rövid idő alatt is jelentős kilengéseket okozhat az EUR/USD árfolyamban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Lassan 332 forint egy dollár

A forint 2,2 százalékot gyengült a dollárral szemben,

ez több mint 7 egység.

Január 19 óta nem volt ilyen gyenge a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményben jelezte: szorosan nyomon követi a közel-keleti eseményeket, amelyek máris érezhető hatást gyakorolnak a világgazdaságra - jelentette az IMF.

Tovább a cikkhez
Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak
Megosztás

385 felett az euró

Tovább gyengült a forint az euróval szemben, az árfolyam átvitte a 385-ös szintet is, amely 1,5 százalékos elmozdulás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

385 forintnál az euró

A forint 5,4 egységet, vagyis 1,4 százalékot gyengült az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

330 felett a dollár

A dollár 1,8 százalékot erősödött a forinttal szemben lassan nem csak a 330-as, de a 331-es szint is meglehet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

384 felett az euró

A forint már közel 5 egységet gyengült az euróval szemben, ez 1,25 százalékos mínusz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A 384-es árfolyamot vette célba a forint

A forint az euróval szemben már 1,1 százalékot gyengült, árfolyama közelíti a 384-es szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

383,6 közelében is járt a forint

Már 4 egységgel (1,05 százalék) gyengült a forint az euróval szemben, ez 383,6-os árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint

A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint:

  • a lengyel zloty 4,25 forint körül mozog, amely 0,5 százalékos foriuntgyengülés
  • a cseh korona árfolyama 15,8-nál jár, amely 0,9 százalékos elmozdulás.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A forint már 1,5 százalékot gyengült a dollárral szemben

A dollár már 1,5 százalékot (4,8 egység) erősödött a forinttal szemben, amely január 22 óta nem látott mélypont a haza fizetőeszköz szempontjából.

A piacot most leginkább a szárnyaló gázár mozgatja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Zuhan a forint

Már 1 százalékot gyengült a forint az euróval szemben, ez közel 4 egység. Utoljára január 22-én volt ilyen gyenge a magyar fizetőeszköz.

az árfolyama: 384,6 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

383 forintnál járt az euró

Zuhan a forint árfolyama, már 383 közelében is járt az euró jegyzése.

Ennek többek között az az oka, hogy a hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. 

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A török infláció több mint 31 százalék volt februárban

Az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult a török infláció, amely éves bázison 30 százalék feletti.

Tovább a cikkhez
A török infláció több mint 31 százalék volt februárban
Megosztás

Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt

A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.

Tovább a cikkhez
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
Megosztás

Az euró árfolyama 382 felett jár, ilyen gyenge utoljára január végén volt a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Így (nem) nőtt a magyar gazdaság

A tavalyi negyedik negyedévben sem tudott lábra állni a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest számolt 0,2%-os növekedés alig jobb a stagnálásnál. A ma megjelent második becslés megegyezik a korábbival, ám a részletes adatokból már jobban kirajzolódik, hogy miért nem tudott dinamizálódni a GDP 2025 végén sem. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.

Tovább a cikkhez
Így (nem) nőtt a magyar gazdaság
Megosztás

Ilyen csatornákon keresztül tud gyengülni a forint

Az elmúlt napokban az iráni háború kitörése miatt komoly nyomás alá került a magyar fizetőeszköz, három csatorna együttes hatása miatt.

  • A dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piacokra.
  • A kockázat erősödésével a befektetők leépítik a carry trade kitettségeit.
  • Magyarország magas bétájú ország, ami azt jelenti, hogy egy kockázati prémium sokkra érzékenyen reagál.
  • Az ország energiaimport igénye számottevő, ami folyó fizetési mérleg vélt romlásán keresztül erodálja a forint erejét.

Ugyan a kamatkülönbözetünk továbbra is magas, de most a világ pénzpiacain mindent újra áraznak. A pánik alatt nem a kamatok által diktált matek számít.

Megosztás

Lendületesen gyengül a forint

A forint már közel két egységet gyengült az euróval szemben kedden reggel, árfolyama 381,4 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ma is gyengüléssel kezd a forint

A közel-keleti háború risk off üzemmódba kapcsolta hétfőn a befektetőket, ennek megfelelően a forint több hullámban gyengült a nap folyamán. Az euróval szembeni forintárfolyam egy hónapos mélyponton is járt, de végül "záráskor" 380 alá tudott korrigálni. Ma viszont szintén gyengüléssel indult a nap, ezért újra a 380-as szint felett látjuk a kurzust.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kitart a dollár erősödése is, kora reggel 1,167-nél jár az euróval szembeni árfolyam, ami másfél havi mélypontot jelent az európai deviza oldaláról nézve.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A fentieknek megfelelően a dollárral szemben a forint még többet veszített az értékéből: pénteken még 318 alatt is láttuk az árfolyamot, ma reggel viszont a tegnap beállított bő egy hónapos mélypontja, 326,5 körül indul a nap.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap folyamán továbbra is elsősorban az iráni háború kilátásai határozhatják meg a hangulatot.

Amennyiben de-eszkalációs jelek érkeznek, a hangulat fordulhat, de egyelőre nagyobb esély látszik a kockázatkerülő üzemmód folytatására. Az európai piacot különösen befolyásolhatják az olaj- és gázellátásról érkező hírek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Egyhónapos mélypontra küldte a forintot a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility