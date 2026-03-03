2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, eddig a háború egyik legnagyobb áldozata

Küszöbön a 390.-es euró
Közben a 389-es szint sem okozott gondot az eurónak, egészen 389,9-ig ugrott az árfolyam, vagyis perceken belül a 390-et is megnézhetjük.
Nagyon csúnyán néz ki a dollár-forint
A dollár-forint jegyzés 336,4-ig emelkedett, ez már 12 egységgel, 3,5%-kal magasabb a tegnapi árfolyamnál.
idén még nem volt ilyen gyenge a forint
Az elmúlt percekben a 388-as szinten is úgy ment át az árfolyam, mint kés a vajon, most 388,45-nél jár az euró-forint jegyzés, ami 2,3%-os forintgyengülés hétfőhöz képest. Egyben ez
új idei mélypont a forint szempontjából.
388 közelében az euró
388 forint közelében az euró, ez 2,2 százalékos forintgyengülést jelent.
Megugrott az infláció az eurózónában, de az igazi krízist a közel-keleti háború hozhatja
Az euróövezet inflációja februárban váratlanul gyorsult, miközben az iráni konfliktus felhajtja az energiaárakat, ami átírhatja az Európai Központi Bank kamatemelési kilátásait - írta a Bloomberg.
387 forintnál az euró
A forint már majdnem 8 egységet, vagyis 2 százalékot gyengült az euróval szemben, az árfolyama 387 felett jár.
Lassan 2 százalékkal gyengült a forint az euróval szemben
Lassan 2 százalékot gyengül a forint az euróval szemben, a 387 közeli árfolyam 1,5 hónapos mélypont.
333 forint felett a dollár
Tavaly november óta nem volt olyan gyenge a forint a dollárral szemben, mint most.
Az árfolyama 333 felett jár.
A gázárak emelkedése és a piaci pánik miatti dollárerősödés folyamatosan gyengíti a forintot az amerikai fizetőeszközzel szemben.
386 forint egy euró
A forint január közepén volt ilyen gyenge utoljára.
Az euróval szemben már 1,7 százalékot (6,5 egység) gyengült.
Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus nyomán beszűkülő nyersolajkínálat érzékenyen érinti Kínát. Az ország egyik legnagyobb finomítója karbantartásra hivatkozva csökkenti kapacitását, miközben Peking diplomáciai rendezést sürget – tudósított az Al Jazeera.
Esik az euró a dollárral szemben
Az euró 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben.
A háborús helyzet egyre inkább rontja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát. Ilyen környezetben a dollár jellemzően menedékeszközként erősödik. Közben Európát az energiafüggőség is különösen érzékenyen érinti, ami az euró gyengülése felé hat. A két tényező együtt rövid idő alatt is jelentős kilengéseket okozhat az EUR/USD árfolyamban.
Lassan 332 forint egy dollár
A forint 2,2 százalékot gyengült a dollárral szemben,
ez több mint 7 egység.
Január 19 óta nem volt ilyen gyenge a forint.
Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményben jelezte: szorosan nyomon követi a közel-keleti eseményeket, amelyek máris érezhető hatást gyakorolnak a világgazdaságra - jelentette az IMF.
385 felett az euró
Tovább gyengült a forint az euróval szemben, az árfolyam átvitte a 385-ös szintet is, amely 1,5 százalékos elmozdulás.
385 forintnál az euró
A forint 5,4 egységet, vagyis 1,4 százalékot gyengült az euróval szemben.
330 felett a dollár
A dollár 1,8 százalékot erősödött a forinttal szemben lassan nem csak a 330-as, de a 331-es szint is meglehet.
384 felett az euró
A forint már közel 5 egységet gyengült az euróval szemben, ez 1,25 százalékos mínusz.
A 384-es árfolyamot vette célba a forint
A forint az euróval szemben már 1,1 százalékot gyengült, árfolyama közelíti a 384-es szintet.
383,6 közelében is járt a forint
Már 4 egységgel (1,05 százalék) gyengült a forint az euróval szemben, ez 383,6-os árfolyamot jelent.
A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint
A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint:
- a lengyel zloty 4,25 forint körül mozog, amely 0,5 százalékos foriuntgyengülés
- a cseh korona árfolyama 15,8-nál jár, amely 0,9 százalékos elmozdulás.
A forint már 1,5 százalékot gyengült a dollárral szemben
A dollár már 1,5 százalékot (4,8 egység) erősödött a forinttal szemben, amely január 22 óta nem látott mélypont a haza fizetőeszköz szempontjából.
A piacot most leginkább a szárnyaló gázár mozgatja.
Zuhan a forint
Már 1 százalékot gyengült a forint az euróval szemben, ez közel 4 egység. Utoljára január 22-én volt ilyen gyenge a magyar fizetőeszköz.
az árfolyama: 384,6 körül jár.
383 forintnál járt az euró
Zuhan a forint árfolyama, már 383 közelében is járt az euró jegyzése.
Ennek többek között az az oka, hogy a hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került.
A török infláció több mint 31 százalék volt februárban
Az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult a török infláció, amely éves bázison 30 százalék feletti.
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.
Az euró árfolyama 382 felett jár, ilyen gyenge utoljára január végén volt a forint.
Így (nem) nőtt a magyar gazdaság
A tavalyi negyedik negyedévben sem tudott lábra állni a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest számolt 0,2%-os növekedés alig jobb a stagnálásnál. A ma megjelent második becslés megegyezik a korábbival, ám a részletes adatokból már jobban kirajzolódik, hogy miért nem tudott dinamizálódni a GDP 2025 végén sem. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.
Ilyen csatornákon keresztül tud gyengülni a forint
Az elmúlt napokban az iráni háború kitörése miatt komoly nyomás alá került a magyar fizetőeszköz, három csatorna együttes hatása miatt.
- A dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piacokra.
- A kockázat erősödésével a befektetők leépítik a carry trade kitettségeit.
- Magyarország magas bétájú ország, ami azt jelenti, hogy egy kockázati prémium sokkra érzékenyen reagál.
- Az ország energiaimport igénye számottevő, ami folyó fizetési mérleg vélt romlásán keresztül erodálja a forint erejét.
Ugyan a kamatkülönbözetünk továbbra is magas, de most a világ pénzpiacain mindent újra áraznak. A pánik alatt nem a kamatok által diktált matek számít.
Lendületesen gyengül a forint
A forint már közel két egységet gyengült az euróval szemben kedden reggel, árfolyama 381,4 körül jár.
Ma is gyengüléssel kezd a forint
A közel-keleti háború risk off üzemmódba kapcsolta hétfőn a befektetőket, ennek megfelelően a forint több hullámban gyengült a nap folyamán. Az euróval szembeni forintárfolyam egy hónapos mélyponton is járt, de végül "záráskor" 380 alá tudott korrigálni. Ma viszont szintén gyengüléssel indult a nap, ezért újra a 380-as szint felett látjuk a kurzust.
Kitart a dollár erősödése is, kora reggel 1,167-nél jár az euróval szembeni árfolyam, ami másfél havi mélypontot jelent az európai deviza oldaláról nézve.
A fentieknek megfelelően a dollárral szemben a forint még többet veszített az értékéből: pénteken még 318 alatt is láttuk az árfolyamot, ma reggel viszont a tegnap beállított bő egy hónapos mélypontja, 326,5 körül indul a nap.
A nap folyamán továbbra is elsősorban az iráni háború kilátásai határozhatják meg a hangulatot.
Amennyiben de-eszkalációs jelek érkeznek, a hangulat fordulhat, de egyelőre nagyobb esély látszik a kockázatkerülő üzemmód folytatására. Az európai piacot különösen befolyásolhatják az olaj- és gázellátásról érkező hírek.
