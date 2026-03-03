Január vége óta nem volt ilyen gyenge a forint

A török infláció több mint 31 százalék volt februárban
Az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult a török infláció, amely éves bázison 30 százalék feletti.
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.
Az euró árfolyama 382 felett jár, ilyen gyenge utoljára január végén volt a forint.
Így (nem) nőtt a magyar gazdaság
A tavalyi negyedik negyedévben sem tudott lábra állni a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest számolt 0,2%-os növekedés alig jobb a stagnálásnál. A ma megjelent második becslés megegyezik a korábbival, ám a részletes adatokból már jobban kirajzolódik, hogy miért nem tudott dinamizálódni a GDP 2025 végén sem. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.
Ilyen csatornákon keresztül tud gyengülni a forint
Az elmúlt napokban az iráni háború kitörése miatt komoly nyomás alá került a magyar fizetőeszköz, három csatorna együttes hatása miatt.
- A dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piacokra.
- A kockázat erősödésével a befektetők leépítik a carry trade kitettségeit.
- Magyarország magas bétájú ország, ami azt jelenti, hogy egy kockázati prémium sokkra érzékenyen reagál.
- Az ország energiaimport igénye számottevő, ami folyó fizetési mérleg vélt romlásán keresztül erodálja a forint erejét.
Ugyan a kamatkülönbözetünk továbbra is magas, de most a világ pénzpiacain mindent újra áraznak. A pánik alatt nem a kamatok által diktált matek számít.
Lendületesen gyengül a forint
A forint már közel két egységet gyengült az euróval szemben kedden reggel, árfolyama 381,4 körül jár.
Ma is gyengüléssel kezd a forint
A közel-keleti háború risk off üzemmódba kapcsolta hétfőn a befektetőket, ennek megfelelően a forint több hullámban gyengült a nap folyamán. Az euróval szembeni forintárfolyam egy hónapos mélyponton is járt, de végül "záráskor" 380 alá tudott korrigálni. Ma viszont szintén gyengüléssel indult a nap, ezért újra a 380-as szint felett látjuk a kurzust.
Kitart a dollár erősödése is, kora reggel 1,167-nél jár az euróval szembeni árfolyam, ami másfél havi mélypontot jelent az európai deviza oldaláról nézve.
A fentieknek megfelelően a dollárral szemben a forint még többet veszített az értékéből: pénteken még 318 alatt is láttuk az árfolyamot, ma reggel viszont a tegnap beállított bő egy hónapos mélypontja, 326,5 körül indul a nap.
A nap folyamán továbbra is elsősorban az iráni háború kilátásai határozhatják meg a hangulatot.
Amennyiben de-eszkalációs jelek érkeznek, a hangulat fordulhat, de egyelőre nagyobb esély látszik a kockázatkerülő üzemmód folytatására. Az európai piacot különösen befolyásolhatják az olaj- és gázellátásról érkező hírek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Folytatódik az emelkedés.
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Egyre több ország érintett.
Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása
Az ajatollah utódját hamar megválaszthatják.
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Több járat is indul európai célállomások felé.
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
NAgy fejfájást okozhat a katari LNG-export leállása.
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Már ma is nagy emelkedéseket lehetett látni.
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
Ez az egész világot megrengetné.
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza kiszámolta, mennyire nagy a kockázat.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.