Január vége óta nem volt ilyen gyenge a forint
Január vége óta nem volt ilyen gyenge a forint

Ma reggel is a tegnapi háborús reflexekkel indult a nap: a forint gyengült az euróval szemben, az euró gyengült a dollárral szemben, így január végén látott 315 forintos dollártól már 10 egységgel feljebb vagyunk. A KSH közzétette a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adat második becslését, amely megegyezik a korábban közölttel: nem tudott lábra állni a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest számolt 0,2%-os növekedés alig jobb a stagnálásnál.
A török infláció több mint 31 százalék volt februárban

Az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult a török infláció, amely éves bázison 30 százalék feletti.

Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt

A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.

Az euró árfolyama 382 felett jár, ilyen gyenge utoljára január végén volt a forint.

Az euró árfolyama 382 felett jár, ilyen gyenge utoljára január végén volt a forint.
Így (nem) nőtt a magyar gazdaság

A tavalyi negyedik negyedévben sem tudott lábra állni a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest számolt 0,2%-os növekedés alig jobb a stagnálásnál. A ma megjelent második becslés megegyezik a korábbival, ám a részletes adatokból már jobban kirajzolódik, hogy miért nem tudott dinamizálódni a GDP 2025 végén sem. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.

Ilyen csatornákon keresztül tud gyengülni a forint

Az elmúlt napokban az iráni háború kitörése miatt komoly nyomás alá került a magyar fizetőeszköz, három csatorna együttes hatása miatt.

  • A dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piacokra.
  • A kockázat erősödésével a befektetők leépítik a carry trade kitettségeit.
  • Magyarország magas bétájú ország, ami azt jelenti, hogy egy kockázati prémium sokkra érzékenyen reagál.
  • Az ország energiaimport igénye számottevő, ami folyó fizetési mérleg vélt romlásán keresztül erodálja a forint erejét.

Ugyan a kamatkülönbözetünk továbbra is magas, de most a világ pénzpiacain mindent újra áraznak. A pánik alatt nem a kamatok által diktált matek számít.

Lendületesen gyengül a forint

A forint már közel két egységet gyengült az euróval szemben kedden reggel, árfolyama 381,4 körül jár.

A forint már közel két egységet gyengült az euróval szemben kedden reggel, árfolyama 381,4 körül jár.
Ma is gyengüléssel kezd a forint

A közel-keleti háború risk off üzemmódba kapcsolta hétfőn a befektetőket, ennek megfelelően a forint több hullámban gyengült a nap folyamán. Az euróval szembeni forintárfolyam egy hónapos mélyponton is járt, de végül "záráskor" 380 alá tudott korrigálni. Ma viszont szintén gyengüléssel indult a nap, ezért újra a 380-as szint felett látjuk a kurzust.

Kitart a dollár erősödése is, kora reggel 1,167-nél jár az euróval szembeni árfolyam, ami másfél havi mélypontot jelent az európai deviza oldaláról nézve.

Kitart a dollár erősödése is, kora reggel 1,167-nél jár az euróval szembeni árfolyam, ami másfél havi mélypontot jelent az európai deviza oldaláról nézve.

A fentieknek megfelelően a dollárral szemben a forint még többet veszített az értékéből: pénteken még 318 alatt is láttuk az árfolyamot, ma reggel viszont a tegnap beállított bő egy hónapos mélypontja, 326,5 körül indul a nap.

A fentieknek megfelelően a dollárral szemben a forint még többet veszített az értékéből: pénteken még 318 alatt is láttuk az árfolyamot, ma reggel viszont a tegnap beállított bő egy hónapos mélypontja, 326,5 körül indul a nap.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap folyamán továbbra is elsősorban az iráni háború kilátásai határozhatják meg a hangulatot.

Amennyiben de-eszkalációs jelek érkeznek, a hangulat fordulhat, de egyelőre nagyobb esély látszik a kockázatkerülő üzemmód folytatására. Az európai piacot különösen befolyásolhatják az olaj- és gázellátásról érkező hírek.

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

