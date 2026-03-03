Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

Sorra kapja az ütéseket a forint
Hónapok óta néztük a forint töretlen erősödését, a várt kockázatok 2026 elején sem jöttek el, így tovább menetelt a magyar deviza, ami 380 alatt már két és féléves csúcsot döntött az euróval szemben. Hétfőn aztán hirtelen jött a fordulat, szinte megállíthatatlan gyengülésbe kezdett a forint, kedden
már hajszálra járt 390-től a jegyzés, így másfél nap alatt 3%-ot emelkedett.
A dollárral szemben ennél is látványosabb volt az esés: a múlt hét végén még 318 körüli árfolyam egészen 330 fölé ugrott, vagyis több mint 4%-os zuhanást produkált a forint.
Az ok egyértelműen a Közel-Keleten kirobbant háború: az USA és Izrael a hétvégén kezdte bombázni Iránt, amire válaszul a perzsa ország a környező amerikai támaszpontokra mért csapást. Ennek hatásai pedig szerteágazók, hiszen az olajár jelentős emelkedése mellett a földgáz világpiaci ára is kilőtt, vagyis a piac egy elhúzódó konfliktus esetén egyértelműen az energiaszállításokban lát kockázatokat.
Emellett a háború rögtön elindította a kockázatkerülést a piacon, ami a dollár erősödését hozta magával. Az amerikai deviza az euróval szemben több mint másfél százalékkal erősödött a hétvége óta. Szombati cikkünkben egyébként fejtegettük a dollár kilátásait azok után, hogy februárban a tavalyi gyengülő trend után életjeleket mutatott az amerikai deviza, akkor épp azt írtuk, hogy bizonytalan az árfolyam várható alakulása, mivel jöhet egy olyan globális sokkhelyzet, ami újra a biztos menedék felé tereli a befektetőket.
Nem néz most ki jól a forint
Ha régiós összevetésben vizsgáljuk a forintot, akkor sem néz ki jól a magyar deviza. Az euróval szembeni 2,5% feletti zuhanás jóval nagyobb, mint a lengyel zloty 1,3%-os esése, a cseh korona 0,3%-os gyengülése vagy a román lej mindössze 0,1%-os botlása.
Ezzel pedig a forint nagyrészt le is dolgozta a két hónap alatt összeszedett erősödését, az év eleje óta 0,7%-os esésben van az euró ellenében, ami Közép-Kelet-Európában a zloty 1,4%-os esése mellett a legnagyobb gyengülés.
A fentiekből egyértelműen látszik, hogy
a forint reagált a legérzékenyebben az elmúlt napok geopolitikai fejleményeire a régióban.
De miért éppen a forint?
Látva a piaci helyzetet érdemes megvizsgálni, miért a forint eddig a háború egyik nagy vesztese, miért reagált érzékenyebben a globális fejleményekre a magyar deviza. Ennek több magyarázata van, melyeket most igyekszünk sorra venni.
A tartósan magasabb energiaárak begyűrűzhetnek az inflációba, ez a hatás a régióban Románia után nálunk a legerősebb az ING Bank elemzőinek becslése szerint. A szakértők hétfői elemzésükben azt becsülték, hogy az olajár 10%-os emelkedése önmagában 0,45%-kal emeli a magyar inflációt. Erre jön még a földgáz árának hatása, hiszen az utóbbi másfél nap alatt kishíján megduplázódott a holland gáztőzsdén a jegyzés. Ez az infláció mellett a folyó fizetési mérleg egyenlegét is rontja, a legfontosabb kérdés az lesz, mennyire húzódik el a konfliktus. Ha csak átmeneti lesz, akkor a hatás minimális lehet, de tartósan magas energiaárak esetén Magyarország a helyzet egyik nagy vesztesévé válhat a jelentős energiaimport miatt.
A forint hagyományosan úgynevezett magas bétájú deviza, ami azt jelenti, hogy a pozitív és a negatív kockázatokra is érzékenyen reagál. Ez a legjobban abban mérhető le, hogy szorosan együtt mozog a biztos menedéknek tekintett dollárral az ellentétes irányban, vagyis amikor az amerikai deviza erősödik, akkor gyengül. Ez szinte az összes feltörekvő piaci eszközzel így van, de nem azonos mértékben,
a régióban a forintra jellemző leginkább ez a viselkedés, ezért látunk most is érzékenyebb reakciót a dollárerősödésre.
A harmadik fontos ok pedig a forint pozícionáltsága: az elmúlt bő egy évben olyan komoly volt a befektetői érdeklődés a magyar deviza mellett, hogy ebben a helyzetben elég volt egyetlen apró szikra, amit az Irán elleni támadás hozott el. Tavaly a forint a carry trade-befektetők egyik közkedvelt célpontja volt a magas kamatszint miatt, a jegybank és a kormány becslései szerint mintegy 5-6 milliárd eurónyi tőke mozdulhatott meg a piacon. Ennek egy része pedig most úgy tűnik, hogy menekülőre fogta a háború híreire, vagyis a befektetők zsebre tették az eddigi profitot és zárták a pozíciókat. Az ING már a hétfői elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a török líra mellett a forint lehet a helyzet legnagyobb vesztese a felépült jelentős long pozíciók miatt. Ez meglepő, de tavaly már figyelmeztettünk rá, hogy a klasszikus carry tradek vége általában ez szokott lenni, vagy ahogy a piaci mondás tartja:
az adott deviza lépcsőn megy fel és liften jön le.
Ez kicsit öngerjesztő folyamat is, hiszen a forint gyengülése nagyot harap a carry traderek tavaly és idén év eleji profitjába, vagyis ők most igyekeznek szabadulni a magyar devizától. Amikor azonban ennyien akarnak egyszerre kimenni a szűk ajtón, akkor az óhatatlanul csak fokozza a gyengülést.
Mit lehet tenni ebben a helyzetben?
Egy ilyen nemzetközi háborús helyzetben nehéz megmondani, meddig gyengülhet a forint, hiszen egyelőre minden azon múlik, hogy alakul a konfliktus, meddig húzódik el. Az amerikai és izraeli nyilatkozatok alapján a felek néhány hetes háborúra készülnek, ez azonban ilyen ütemű mozgást feltételezve bőven elég lehet, hogy a forint további jelentős gyengülés előtt álljon.
Az MNB Monetáris tanácsa a múlt héten majdnem másfél év után csökkentette 25 bázisponttal a kamatot, a döntést követően az elemzők további lazításra számítottak. A jelenlegi helyzetben azonban szinte kizárt, hogy március 24-én újabb kamatcsökkentésről döntsenek. Ugyan a jegybank nem kötelezte el magát kamatcsökkentési ciklus mellett, de nem lenne meglepő, ha a következő napokban a piac számára is egyértelművé tennék, hogy a háborús helyzetben nincs tér a vágásra. Ezzel talán egy kicsit meg lehetne nyugtatni a befektetőket.
Ha a szóbeli megnyugtatás nem elég, akkor a jegybanknak van tere beavatkozni a piacon, hiszen januárban új történelmi csúcsra, 56 milliárd euró fölé emelkedett a devizatartalék, ami így bőven meghaladja a minimálisan kívánatosnak tekintett összeget. Vagyis szükség esetén az MNB be tud lépni a piacra, hogy forintot vásároljon, az elmúlt napokban vélhetően így védte saját devizáját a török és a román jegybank is. Az MNB azonban évek óta azt hangoztatja, hogy nincs árfolyamcélja, így sokkal óvatosabban kell a piachoz nyúlnia, hogy fenntartsa a hitelességét, ne csak „égesse a devizatartalékot”.
Vélhetően a döntéshozók most a fenti lehetőségeket mérlegelik, illetve abban reménykednek, hogy minél előbb lezárul a háború és megnyugszik a piac.
