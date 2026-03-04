Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak

A jen a múlt péntek óta mintegy 1 százalékot veszített értékéből, és nagyjából 157,2 jenes dollárárfolyamon állt.

Korábban geopolitikai feszültségek idején a befektetők rendszerint a jenbe menekültek, és gyorsan lezárták az úgynevezett carry trade ügyleteket, vagyis azokat a pozíciókat, amelyekben az alacsony kamatozású jenben vettek fel hitelt, majd magasabb hozamú eszközökbe fektették.

EZ A JELLEGZETES PIACI REAKCIÓ MOST ELMARADT, NEIL NEWMAN, AZ ASTRIS ADVISORY JAPÁN RÉSZVÉNYPIACI STRATÉGÁJA SZERINT PEDIG A JEN MÁR NEM TEKINTHETŐ KLASSZIKUS MENEDÉKVALUTÁNAK.

Korábban az volt a piaci várakozás, hogy válságok idején a japán vállalatok gyorsan hazautalják külföldi nyereségüket, ami erősíti a jent.

A vállalatok nagyjából négy éve nem így viselkednek. Éppen ellenkezőleg: erős a nyomás rajtuk, hogy külföldön fektessenek be, és ezt továbbra is nagy intenzitással teszik

– mondta Newman.

A jen gyengülésének mélyebb okai is vannak. Az elmúlt tizenkét hónap során a valuta közel 5 százalékot veszített értékéből, amiben szerepet játszanak Takaicsi Szanae miniszterelnök expanzív költségvetési tervei és a japán jegybank kamatemelésekkel szembeni ellenállása. Tai Hui, a JPMorgan Asset Management ázsiai–csendes-óceáni vezető stratégája szerint a megnövekedett árfolyam-ingadozás jelentősen csökkentette a jen vonzerejét mint fedezeti eszközét.

Japánban most túl sok a politikai bizonytalanság ahhoz, hogy a jen a geopolitikai kockázatok elleni fedezetként egyértelmű választás legyen

– fogalmazott.

Ráaádsul amint arra már korábban figyelmeztettünk is, az iráni konfliktus közvetlenül is sújtja Japánt. Az ország energiaellátása nagymértékben függ az importált kőolajtól és földgáztól, így az emelkedő energiaárak erős inflációs nyomást jelentenek. Kiucsi Takahide, a Nomura Kutatóintézet közgazdásza szerint az emelkedő nyersanyagárak miatt a jegybank "még óvatosabb lesz a kamatemelésekkel", ami további nyomást gyakorol a jenre. Ehhez járul az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás részeként vállalt, 550 milliárd dollár értékű amerikai befektetési csomag, amely szintén a jen gyengülésének irányába hat.

A jen keddi zuhanását követően Katajama Szacuki pénzügyminiszter közölte, hogy a kormány "rendkívül magas fokú éberséggel" figyeli a piaci mozgásokat, és szükség esetén közvetlen devizapiaci intervencióra is kész. Elemzők szerint a határozott kommunikáció egyelőre megfogta a jen további gyengülését, bár a lefelé irányuló nyomás nem szűnt meg.

A Morgan Stanley MUFG Securities stratégája, Szugiszaki Koicsi úgy véli,

ha a jen a 160-as szint felé mozdul el a dollárral szemben, az komoly intervenciós várakozásokat fog kiváltani.

Az Amova Asset Management globális stratégája, Naomi Fink arra hívta fel a figyelmet, hogy a carry trade pozíciók tömeges zárásának elmaradása arra utal: a kockázatkerülés egyelőre nem érte el a szélsőséges szintet. Szerinte a pénzpiacok még nem tükrözik a helyzet komolyságát olyan mértékben, mint a fizikai piacok – például a balti tengeri szállítási díjak vagy a háborús kockázati biztosítások árazása.

