Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra

A Reuters legfrissebb elemzői felmérése szerint az elmúlt napokban látott dollárerősödés csak átmeneti lehet: a megkérdezett devizastratégák többsége továbbra is az amerikai fizetőeszköz gyengülésére számít, miközben az amerikai–iráni konfliktus nyomán megugró olajárak a feltörekvő piaci devizákat különösen erősen sújtják.

A dollár az év eleje óta mintegy 12 százalékot veszített értékéből a főbb devizákkal szemben, a kereskedők pedig már december óta jellemzően short pozíciókat tartanak az amerikai fizetőeszközben.

A hétfő óta mért,

nagyjából 1,5 százalékos erősödés nagyrészt a short pozíciók zárásának köszönhető,

amelyet az emelkedő olajárak váltottak ki, és nem a klasszikus menekülés a biztonságot nyújtó eszközökbe - mondták a szakértők.

A dollár index alakulása Trump megválasztása óta.

A kamatláb-határidős piac már nem áraz júniusi Fed-kamatcsökkentést, ami rövid távon támaszt ad a dollárnak, az év végéig azonban továbbra is nagyjából két vágást áraznak a szerződések. A Reuters felmérésében megkérdezett 60 elemző előrejelzéseinek mediánja szerint az euró március végére 1,18 dollárra erősödik, három hónapon belül 1,19-re, féléves távon pedig 1,20-ra.

Ezek az értékek lényegében megegyeznek az előző havi prognózisokkal.

A dollár még mindig menedékdeviza? Valószínűleg nem annyira, mint korábban, mert ha az lenne, ez a vita fel sem merült volna az elmúlt egy évben

– fogalmazott Jane Foley, a Rabobank devizastratégiai vezetője.

A JPMorgan elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy ha a short pozíciókat szélesebb körben zárnák,

az akár további 1,5–2 százalékos dollárerősödést is eredményezhetne,

de ez nagymértékben függ a konfliktus alakulásától.

A Brent típusú nyersolaj ára péntek óta közel 15 százalékot ugrott a kínálati zavaroktól való félelmek nyomán, és az év eleje óta összességében mintegy 37 százalékos pluszban áll. Ez különösen a feltörekvő piaci, köztük a latin-amerikai devizákat sújtja, amelyek a magasabb olajár és az emelkedő kötvényhozamok kettős nyomása alatt állnak. Alejandro Cuadrado, a BBVA globális devizastratégiai vezetője szerint egyelőre a defenzív hozzáállás marad jellemző, mielőtt a befektetők megpróbálnák kihasználni az árfolyamesést vásárlásra.

