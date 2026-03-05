  • Megjelenítés
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
Deviza

Portfolio
François Villeroy de Galhau, a Francia Nemzeti Bank elnöke és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint a közel-keleti konfliktus ellenére sincs ok az irányadó kamatok emelésére, és a pénzügyi stabilitás nincs veszélyben.

François Villeroy de Galhau, a Francia Nemzeti Bank elnöke és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja csütörtökön kijelentette, hogy

jelenleg semmilyen indokot nem lát az irányadó kamatok emelésére, még a közel-keleti konfliktus hatásai ellenére sem.

Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi stabilitás nincs veszélyben.

A France Inter rádiónak adott interjújában Villeroy de Galhau kiemelte, hogy

az EKB ülésről ülésre értékeli a gazdasági környezetet, de a mostani feltételek alapján nem tartja indokoltnak a kamatemelést.

A közel-keleti konfliktussal kapcsolatban elismerte, hogy az felfelé hajthatja az inflációt, miközben lassíthatja a gazdasági növekedést, ugyanakkor ezek mértéke nagymértékben attól függ, milyen hosszan húzódik el a válsághelyzet.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

