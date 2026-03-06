Kétesélyes a japán kamatemelés: az iráni konfliktus ellenére is asztalon maradt az áprilisi szigorítás

Eiji Maeda, a japán jegybank monetáris politikáért felelős korábbi igazgatója szerint 50-50 százalék az esélye annak, hogy a Bank of Japan már áprilisban megemeli az alapkamatot. Bár az iráni konfliktus új bizonytalansági faktorokat hozott a rendszerbe, a szakértő figyelmeztet: a halogatás a jen drasztikus gyengüléséhez és az infláció elszállásához vezethet, amit a Japán számára kritikus közel-keleti olajfüggőség tovább súlyosbíthat.

Annak ellenére, hogy az iráni konfliktus bizonytalanságot szült, továbbra is 50 százalékos esély mutatkozik arra, hogy a japán jegybank a következő hónapban kamatot emel. Ezt Eiji Maeda, a BOJ monetáris politikáját korábban felügyelő ügyvezető igazgatója nyilatkozta.

„A következő kamatemelés várhatóan áprilisban vagy júniusban érkezik” – mondta Maeda egy pénteki interjúban.

„A jelenlegi bizonytalanság mellett az esélyek nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg a két időpont között. Ez rendkívül nehéz helyzet a jegybank számára.”

Maeda véleménye egybevág a piaci várakozásokkal: a határidős swap ügyletek árazása alapján a kereskedők jelenleg nagyjából 60 százalékos esélyt látnak egy áprilisi szigorításra.

A gyenge jen szorításában

Maeda, aki korábban a BOJ piaci részlegét is vezette, úgy véli, szerencsésebb lenne az áprilisi lépés. Érvelése szerint ugyanis egyre nő a kockázata annak, hogy a jegybank „lemarad a görbe mögött” az infláció elleni harcban.

Árfolyamnyomás: Ha a BOJ áprilisban nem lép, a jen tovább gyengülhet.

Kritikus szint: Amennyiben a dollár-jen árfolyam átlépi a 160-as szintet, az jelentősen növeli a gazdasági kockázatokat.

Kontextus: Péntek délután a jen 157,70 környékén mozgott a dollárral szemben, ami már most is kifejezetten gyenge szintnek számít. Összehasonlításképpen: a japán valuta tízéves átlaga 123,75 dolláronként.

A szakértő rámutatott: bár a japán és az amerikai kamatszint közötti olló az elmúlt időszakban zárult, a jen mégsem tudott érdemben erősödni a dollárral szemben. „Nincs garancia arra, hogy egy kamatemelés megfordítja a jen gyengülését, de ha a jegybank nem cselekszik, a valuta tovább zuhanhat, ami begyorsítja az inflációt” – tette hozzá Maeda.

Olaj és energiafüggőség

Ueda Kazuo, a jegybank elnöke a héten a parlamentben hangsúlyozta: szorosan figyelemmel kísérik a közel-keleti helyzetet. A konfliktus ugyanis az olajárakon keresztül súlyos csapást mérhet a japán gazdaságra.

Japán energetikai kiszolgáltatottsága riasztó:

Olajimport: Az ország kőolajszükségletének nagyjából 90-95 százaléka a Közel-Keletről származik.

Szállítás: Ennek az importnak a döntő többsége a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik, amely a jelenlegi konfliktus egyik legérzékenyebb pontja.

Maeda szerint, ha az olaj ára 100 dollár fölé emelkedik hordónként, az jelentősen megugraszthatja az inflációs várakozásokat.

„Túlságosan leegyszerűsítő lenne azt feltételezni, hogy a háború és a bizonytalan kilátások miatt egy ideig nem lesz kamatemelés. Az inflációs várakozások kérdését nem lehet figyelmen kívül hagyni” – zárta gondolatait a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

