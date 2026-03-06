  • Megjelenítés
Kétesélyes a japán kamatemelés: az iráni konfliktus ellenére is asztalon maradt az áprilisi szigorítás
Deviza

Kétesélyes a japán kamatemelés: az iráni konfliktus ellenére is asztalon maradt az áprilisi szigorítás

Portfolio
Eiji Maeda, a japán jegybank monetáris politikáért felelős korábbi igazgatója szerint 50-50 százalék az esélye annak, hogy a Bank of Japan már áprilisban megemeli az alapkamatot. Bár az iráni konfliktus új bizonytalansági faktorokat hozott a rendszerbe, a szakértő figyelmeztet: a halogatás a jen drasztikus gyengüléséhez és az infláció elszállásához vezethet, amit a Japán számára kritikus közel-keleti olajfüggőség tovább súlyosbíthat.

Annak ellenére, hogy az iráni konfliktus bizonytalanságot szült, továbbra is 50 százalékos esély mutatkozik arra, hogy a japán jegybank a következő hónapban kamatot emel. Ezt Eiji Maeda, a BOJ monetáris politikáját korábban felügyelő ügyvezető igazgatója nyilatkozta.  

„A következő kamatemelés várhatóan áprilisban vagy júniusban érkezik” – mondta Maeda egy pénteki interjúban.

„A jelenlegi bizonytalanság mellett az esélyek nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg a két időpont között. Ez rendkívül nehéz helyzet a jegybank számára.”

Maeda véleménye egybevág a piaci várakozásokkal: a határidős swap ügyletek árazása alapján a kereskedők jelenleg nagyjából 60 százalékos esélyt látnak egy áprilisi szigorításra.

Még több Deviza

A háború árnyékában próbál talpra állni a forint

A közel-keleti háború a forintot is hullámvasútra ültette

Európa eredendő gyengeségét mutatja az euró éves mélypontja

A gyenge jen szorításában

Maeda, aki korábban a BOJ piaci részlegét is vezette, úgy véli, szerencsésebb lenne az áprilisi lépés. Érvelése szerint ugyanis egyre nő a kockázata annak, hogy a jegybank „lemarad a görbe mögött” az infláció elleni harcban.

  • Árfolyamnyomás: Ha a BOJ áprilisban nem lép, a jen tovább gyengülhet.

  • Kritikus szint: Amennyiben a dollár-jen árfolyam átlépi a 160-as szintet, az jelentősen növeli a gazdasági kockázatokat.

  • Kontextus: Péntek délután a jen 157,70 környékén mozgott a dollárral szemben, ami már most is kifejezetten gyenge szintnek számít. Összehasonlításképpen: a japán valuta tízéves átlaga 123,75 dolláronként.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A szakértő rámutatott: bár a japán és az amerikai kamatszint közötti olló az elmúlt időszakban zárult, a jen mégsem tudott érdemben erősödni a dollárral szemben. „Nincs garancia arra, hogy egy kamatemelés megfordítja a jen gyengülését, de ha a jegybank nem cselekszik, a valuta tovább zuhanhat, ami begyorsítja az inflációt” – tette hozzá Maeda.

Olaj és energiafüggőség

Ueda Kazuo, a jegybank elnöke a héten a parlamentben hangsúlyozta: szorosan figyelemmel kísérik a közel-keleti helyzetet. A konfliktus ugyanis az olajárakon keresztül súlyos csapást mérhet a japán gazdaságra.

Japán energetikai kiszolgáltatottsága riasztó:

  • Olajimport: Az ország kőolajszükségletének nagyjából 90-95 százaléka a Közel-Keletről származik.

  • Szállítás: Ennek az importnak a döntő többsége a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik, amely a jelenlegi konfliktus egyik legérzékenyebb pontja.

Maeda szerint, ha az olaj ára 100 dollár fölé emelkedik hordónként, az jelentősen megugraszthatja az inflációs várakozásokat.

„Túlságosan leegyszerűsítő lenne azt feltételezni, hogy a háború és a bizonytalan kilátások miatt egy ideig nem lesz kamatemelés. Az inflációs várakozások kérdését nem lehet figyelmen kívül hagyni” – zárta gondolatait a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
A közel-keleti háború a forintot is hullámvasútra ültette
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility