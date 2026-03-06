Robban az olajár - kerek szintet tört át a forint

390 felett a forint
Az euróval szemben. Fél óra alatt több, mint 1%-ot emelkedett az olaj ára, miután Katar kijelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.
Az energiaárak emelkedése pedig a forintot is húzza maga után.
336 felett a forint
A dollárral szemben.
389 felett az euró
A forinttal szemben.
Emelkedik az olaj, gyengül a forint
Most nagyon szoros a kapcsolat. Amint elkezdett az olaj ára emelkedni, rögtön megy vele a forint is. Már a 389-et közelíti az árfolyam az euróval szemben.
Már ütik is a forintot
Az európai piacnyitás után rögtön ütik a forintot, 0,4%-ot gyengült az euróval szemben.
A háború árnyékában próbál talpra állni a forint
Nagyon nehéz héten van túl a forint. Az iráni háború kitörése óta 4,6%-ot gyengült a dollárral és 2,7%-ot az euróval szemben, ami elsősorban az olaj és földgáz árának emelkedésének, valamint a carry trade gyors leépítésének köszönhető.
Jelenleg még nagyon sok a nyitott kérdés, akár a háborúval, akár a forint további sorsát illetően. A magas kamatkülönbözet miatt, ha gyorsan lezárul a háború (vagy legalább a nyersanyagok akadálymentesen szállíthatóak lesznek), akkor a forint is gyorsan stabilizálódhat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont a forinton maradhat a leértékelődési nyomás.
A mai nap elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelünk.
Adat fronton pedig délután az USA-ból érkeznek havi munkaerőpiaci adatok.
Normál esetben ez lenne a hét legfontosabb eseménye, ma kérdés, mennyire lesz piacmozgató.
Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet.
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború
Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.
