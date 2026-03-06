Robban az olajár - Öt hónapja nem volt ilyen gyenge a forint

Miért pont a forint?
A hét első felében a közel-keleti háború kitörése után már írtunk arról, miért a forint most a legsérülékenyebb devizák egyike:
Ezen felül a napokban kiéleződött magyar-ukrán feszültség sem tesz jót a hazai devizának.
Már 394 felett
Megint ugrott egyet az euró-forint, már 394,4-nél jár a jegyzés, ami csak ma 1,6%-os zuhanást jelent a forint szempontjából.
Gyomrost kapott a forint: 394 közelébe lökték
Ma már 1,5%-ot gyengült a forint az euróval szemben.
Október közepe óta nem volt ilyen gyenge a forint - Mik a következő kulcsszintek?
A pénteki gyengüléssel október közepe óta nem látott mélypontra esett a forint az euróval szemben, akkor 393,78-nál volt a csúcs az árfolyamban. Ha most átvinné azt, akkor a következő rekord 394 felett lenne, ami már féléves mélypontot jelentene a magyar deviza szempontjából.
A dollár-forintban a mostani 339,2-es szint szintén október közepe óta a legmagasabb. Akkor 340,6-nál volt a csúcs, ha az elesne, akkor augusztus végén volt a korábbi rekord.
Nincs megállás: 392,4 felett az euró
A forinttal szemben.
5 hónapos csúcson az euró a forinttal szemben
391,7 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ez nagyjából 5 hónapos csúcsot jelent. Az iráni háború kitörése óta már 17 forintot gyengült a magyar fizetőeszköz.
Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett
A nagy bizonytalanságot és számot sokkot hozó 2025-ös évben is kifejezetten ellenálló maradt Európa gazdasága, amelyet a GDP-növekedés év végén felgyorsuló üteme is jelez. A kontinens legnagyobb gazdaságai egyaránt növekvő tempóban bővülnek, de Lengyelország, Horvátország, Csehország, valamint a két földközi-tengeri szigetország, Málta és Ciprus is kifejezetten jó évet tudhat maga mögött. A 2025-ös növekedési rangsor dobogósai Írország, Málta és Ciprus, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.
Nagyon erős irányváltás a forintban
Percek leforgása alatt 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben, miközben az olaj is 1%-ot jött vissza.
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.
Az olaj ára után robban a forint árfolyama is
391 felett az euróval szemben a forint.
390 felett a forint
Az euróval szemben. Fél óra alatt több, mint 1%-ot emelkedett az olaj ára, miután Katar kijelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.
Az energiaárak emelkedése pedig a forintot is húzza maga után.
336 felett a forint
A dollárral szemben.
389 felett az euró
A forinttal szemben.
Emelkedik az olaj, gyengül a forint
Most nagyon szoros a kapcsolat. Amint elkezdett az olaj ára emelkedni, rögtön megy vele a forint is. Már a 389-et közelíti az árfolyam az euróval szemben.
Már ütik is a forintot
Az európai piacnyitás után rögtön ütik a forintot, 0,4%-ot gyengült az euróval szemben.
A háború árnyékában próbál talpra állni a forint
Nagyon nehéz héten van túl a forint. Az iráni háború kitörése óta 4,6%-ot gyengült a dollárral és 2,7%-ot az euróval szemben, ami elsősorban az olaj és földgáz árának emelkedésének, valamint a carry trade gyors leépítésének köszönhető.
Jelenleg még nagyon sok a nyitott kérdés, akár a háborúval, akár a forint további sorsát illetően. A magas kamatkülönbözet miatt, ha gyorsan lezárul a háború (vagy legalább a nyersanyagok akadálymentesen szállíthatóak lesznek), akkor a forint is gyorsan stabilizálódhat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont a forinton maradhat a leértékelődési nyomás.
A mai nap elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelünk.
Adat fronton pedig délután az USA-ból érkeznek havi munkaerőpiaci adatok.
Normál esetben ez lenne a hét legfontosabb eseménye, ma kérdés, mennyire lesz piacmozgató.
Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet.
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború
Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.
