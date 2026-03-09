Komoly ütéseket kapott a forint, most próbál talpra állni

A hétvégén tovább eszkalálódott a közel-keleti háború miután Irán megválasztotta az új vezetőjét, azonban Donald Trump amerikai elnök rögtön jelezte, hogy számára elfogadhatatlan a személye. Emellett folyamatosan érkeznek a hírek az olajpiaci fennakadásokról a bombázások miatt. A hírekre a nyersanyag ára az egekbe lőtt ki, illetve a dollár erősödésnek indult,

ezek pedig hagyományosan rossz előjelek a forint számára.

Nem véletlen, hogy hétfőn kora reggel 395,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,7%-os forintgyengülést jelentett péntek estéhez képest. Vagyis a jelek szerint nem csillapodnak a piaci feszültségek, folytatódik a magyar deviza múlt héten kezdődött lejtmenete. A háború kitörése óta egy hét alatt majdnem 20 forintot ugrott már az euró árfolyama, és könnyen lehet, hogy a következő napokban ismét meg kell majd barátkoznunk a 400-as euró gondolatával, ha ilyen ütemben folytatódik az esés.

Említettük, hogy a dollár erősödésnek indult, az amerikai deviza kora reggel fél százalékos menetelésben van az euróval szemben, így 1,1546 körül jár a jegyzés. Ennek oka az általános piaci kockázatkerülés, ami a feltörekvő devizák felől a biztos menedéknek tekintett dollár felé hajtja a befektetőket. Ennek hatására a dollár-forint jegyzés 341,8-ig ugrott, ami egy százalékkal magasabb a péntek estinél.

A forint a régióban továbbra is alulteljesítő, csak a lengyel zloty gyengülése tartja vele a lépést ma reggel, a cseh korona mindössze 0,2%-kal, a román lej pedig 0,1 százalékkal értékelődött le.

A befektetők napközben is elsősorban a közel-keleti háború híreit figyelhetik, érdekes lehet például az új megválasztott iráni vezető első megszólalása. Ezek dönthetik majd el az irányt, de amennyiben nem enyhül a feszültség a devizapiacon, akkor a forint hamar a lélektanilag fontos 400-as szintnél találhatja magát.

