FONTOS Tépik a forintot, szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Tépik a forintot Donald Trump bejelentésére
Deviza

Tépik a forintot Donald Trump bejelentésére

Portfolio
Hétfő hajnalban intenzív gyengüléssel kezdte a napot a forint az euróval szemben miután a közel-keleti háború tovább eszkalálódik. Az olajárak kilőttek és a dollár is komolyabb erősödéssel kezdett, ami mind keresztbe tesz a magyar devizának. Délelőtt hajszálnyira volt a 400-as lélektani határtól az euró árfolyama, majd onnan próbált szépíteni a forint. Ez estére némileg sikerült is, Donald Trump háború végére utaló kijelentése után 390 alá csökkent az euró árfolyama, míg a dollár jegyzése 335 közelébe süllyedt.
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait

Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.

Trump szerint gyakorlatilag vége a háborúnak, folytatódik a forint erősödése

Hirtelen esni kezdett a dollár Donald Trump azon kijelentésére, hogy az iráni háború "gyakorlatilag véget ért".

Az USA első emberének megszólalása hozhatta el azt a hírt a piacok számára, amely jelentősen mérsékli a bizonytalanságot és megfordíthatja az elmúlt héten látott kényszereladási, valamint pozíció-leépítési hullámot. A hírre a forint is szárnyalni kezdett: az elmúlt percekben egészen 389,4-ig emelkedett az euró jegyzése, míg a dolláré 335-ig.

Hirtelen leszúrt a forint árfolyama

Az elmúlt percekben különösebb előjel nélkül 393,0-ig (azaz közel 2 egységgel) csökkent az euró jegyzése. A dollárban is hasonló mintát láthatunk, ott 341 forint környékéről 338,3-ig csökkent az árfolyam percek alatt.

Oldalazásba kapcsolt a forint

Nem változott érdemben a forint árfolyama az elmúlt órában: az euró jegyzése továbbra is 394,8, a dolláré 340,9 forint.

395 felé közelít a forint

Lassan, de emelkedik a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is: előbbi már a 395-ös, utóbbi a 341-es szintet közelíti.

A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

A befektetők arra számítanak, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán az energiaárak megugrása alapjaiban írhatja át a jegybankok kamatpolitikáját: a korábban várt kamatcsökkentések helyett több nagy jegybanknál is kamatemelés kerülhet napirendre - számolt be a Financial Times.

Ismét kapaszkodik a forint árfolyama

Az elmúlt percekben újra emelkedésnek indult az euró és a dollár jegyzése is: előbbi most 394,4, utóbbi 340,2 forintba kerül.

Szinte egész napos esését ledolgozta a forint

Délutánra 394 alá erősödött vissza a forint, ezzel szinte az egész napos gyengülését ledolgozta, most ott jár, ahol hajnalban nyitott. Fellélegezni azért korai lenne, amíg a közel-keleti háborúval kapcsolatban nem érkeznek megnyugtató hírek, addig nyomás alatt maradhat a forint.

395 körül ingadozik

Megállt a forint kibontakozóban lévő erősödése, visszakanyarodott 395 fölé az euró jegyzése.

Nincs fék a forint vonatán

Már a 395-ös szintet is elhagyta az euró jegyzése, most 394,4 körül jár, ami már alig fél százalékkal magasabb a péntek estinél. Most úgy tűnik, hogy az amerikai piacok nyitásával délután inkább megnyugvás jön a piacon.

Drága mulatság megvédeni a devizát: a törököknek is fáj a háború

Bankárok becslései szerint a török jegybank tartalékai mintegy 12,5 milliárd dollárral csökkentek a múlt héten az iráni háborús feszültségek miatt. Ezzel egy időben a bank mérlegében 13 milliárd dolláros devizaeladás jelent meg.

Lassan a 395-öt kóstolgatja a forint

Kora délutánra tovább kapaszkodott a forint az euróval szemben, a 395,38-as árfolyam már 0,7%-kal magasabb a péntekinél. A dollár-forint eközben 341,8-ig esett vissza.

Folytatódik a forintárfolyam hullámvasútja, ezúttal lefelé vette az irányt

Az elmúlt percekben 396 forint alá csökkent az euró jegyzése (395,8), de ez vélhetően nem fordulatot, csak minimális korrekciót jelezhet. Az árfolyam az elmúlt 3 órában lényegében a 397 - 398-as sáv szélei között pattogott.

A dollár kurzusa ehhez hasonló utat járt be: a déli órákban látott 343,5 és 344,5 közti árfolyamok után most 342,4-ig csökkent a jegyzés.

Vissza 397-hez

Tovább hullámzik a forint árfolyama, most épp megint 397-ig korrigált vissza az euró jegyzése. A nap második felében a rendkívüli kormányülésről érkező hírek, illetve az amerikai piacok nyitása mozgathatják majd meg az árfolyamot.

Megint 398 felett

Egyelőre folytatódik a reggel óta látott sorminta, így az utóbbi percekben megint gyengülni kezdett a forint. A 398,4 körüli euróárfolyam 1,4%-kal magasabb a péntek estinél. A nemzetközi piaci feszültségek mellett a februári államháztartási egyenleg publikálása is rossz hír a forint szempontjából, hiszen jelentős, 2000 milliárd forint feletti hiány jött össze egyetlen hónap alatt.

Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben

Februárban soha nem látott, 2042 milliárd forintos deficit alakult ki az államháztartás központi alrendszerében. Gyűjtésünk szerint ez az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiánya. Két hónap alatt lényegében "elfogyott" az egész éves hiányterv közel fele. A forint árfolyamának kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.

397-ig kapaszkodott vissza a forint

Az utóbbi percekben megint enyhült a nyomás a forinton, most 397,4-nél jár az euró jegyzése, de még ez is 1,2%-os forintesést jelent péntek estéhez képest. Reggel óta egyelőre változatlan a forgatókönyv: rövidebb megnyugvások után újabb és újabb mélypontokra ütik a forintot, kérdés, hogy most tartósan megfordul-e a hangulat.

Újabb fájdalmas hozamugrás jöhet

Pénteken 26 bázisponttal 7,02%-ig emelkedett a magyar tízéves kötvények referenciahozama, ma az európai piacokon további zuhanás látszik, így a magyar állampapírhozamok is tovább emelkedhetnek. A Reuters adatai szerint

jelenleg 7,28-7,37% közötti jegyzések vannak a piacon, vagyis újabb 25-30 bázispontos ugrás is elképzelhető.

A hivatalos adatokat kora délután teszi majd közzé az ÁKK honlapján.

Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is

Hétfőn meredeken esett az eurózóna államkötvényeinek árfolyama, a hozamok pedig egyéves csúcsra ugrottak. Mindezt az okozta, hogy a közel-keleti háború eszkalálódása felhajtotta az olajárakat, és felerősítette az inflációs félelmeket.

Megint enyhül a nyomás

Egy hajszálra volt a 400-as szinttől az euró-forint jegyzés, 399,96-nál volt az árfolyam csúcsa. Az utóbbi percekben megint kicsit enyhült a nyomás a magyar devizán, így 398 környékére kapaszkodott vissza. A dollár árfolyama 347 felett is járt, most 345 körül áll.

Küszöbön a 400-as euró

Az elmúlt percekben 400 közelébe gyengült a forint, 399,9-nél volt a csúcs.

Miért a forint a legsérülékenyebb?

A közép-kelet-európai régió továbbra is az egyik legsérülékenyebb globálisan a közel-keleti háború miatt – olvasható az ING Bank hétfő reggeli devizapiaci elemzésében. Kiemelik, hogy pénteken komoly eladási hullám söpört végig a régió kötvénypiacán, az olajárak emelkedését látva ez a nyomás ma sem enyhül.

A kötvénypiac mellett a régiós devizák is nyomás alá kerültek, ebben élen járt a forint. Az ING elemzői szerint jelenleg a magyar deviza a legsérülékenyebb az energiaárak és az inflációs hatások miatt, illetve a forint pozícionáltsága volt a legerősebb az elmúlt hónapokban, ennek is köszönhető a folyamatos piaci nyomás.

Már 398

Tovább esik a forint, már 398-nál az euró jegyzése, ami 1,3%-os emelkedés péntekhez képest, ezzel

gyakorlatilag karnyújtásnyira vagyunk a lélektani 400-as szinttől.

Ez tavaly augusztus eleje óta nem látott csúcs az árfolyamban, vagyis hét hónapja nem volt ilyen gyenge a magyar fizetőeszköz.

Képtelen magára találni a forint

Átmeneti kis megnyugvások után újra és újra eladói nyomás alá kerül a forint, most megint 396 felett jár az euró jegyzése. Sőt, az elmúlt percekben 396,7-ig ugrott az árfolyam, ami

új féléves mélypontot jelentett a magyar deviza szempontjából.

Árazódnak ki a kamatcsökkentések

A múlt héten még arról írtunk, hogy "csak" a márciusi kamatcsökkentés árazódott ki a bankközi határidős kamatmegállapodásokból, de a három kamatcsökkentést - kissé eltolódva - továbbra is várja a piac a Magyar Nemzeti Banktól.

Kapcsolódó cikkünk

Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást

Pénteken aztán újabb jelentős hozamemelkedési hullám alakult ki az állampapírpiacon, ez pedig azt jelenti, hogy a kamatvágásokat illetően is óvatosabb lett a piac.

Kapcsolódó cikkünk

Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok

A ma reggeli FRA-adatokból úgy tűnik, hogy mostanra a korábban várt három kamatvágás kettőre csökkent. Áprilisra továbbra is él a kamatcsökkentés forgatókönyve, de ezen kívül már csak novemberre látszik még egy lazítás. Tekintve, hogy a piacok igen ideges hangulatban indították a hetet, nem lenne meglepő, ha a monetáris politika könnyítő lépéseivel szemben még óvatosabbá válnának ma a befektetők.

Olajárrobbanás: hamarosan bejelentést tesz Orbán Viktor

Orbán Viktor összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot az elmúlt napok fejleményei után, az ülésekről hamarosan bejelentést tesz – írja facebook-oldalán a miniszterelnök.

Sarokba szorította az olajársokk az EKB-t, már két szigorítást áraz a piac

A piaci szereplők jelentősen megemelték az Európai Központi Bank (EKB) kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat. Ennek hátterében az energiaárak megugrása áll, amely felerősítette az infláció újbóli fellángolásával kapcsolatos félelmeket - számolt be a Bloomberg. Ha az európai jegybank tényleg kamatemelésbe kezd, azzal az MNB-re is nyomást gyakorol.

Megvadult a földgázár is a hétvégi fejlemények után

Jelentős emelkedéssel kezdett hétfő reggel az európai földgázár a holland tőzsdén. A TTF típusú földgáz áprilisi határidős jegyzése több mint 20 százalékkal ugrott meg péntekhez képest.

Nincs megállás a lejtőn

Átmeneti megnyugvás után már 396 felett jár az euró jegyzése, ami 0,9%-os forintgyengülésnek felel meg péntekhez képest.

A dollár jegyzése 343-ig ugrott a piaci feszültségek következtében.

Durvul a háború, 400 felé pofozzák a forintot

A hétvégén tovább eszkalálódott a közel-keleti háború miután Irán megválasztotta az új vezetőjét, azonban Donald Trump amerikai elnök rögtön jelezte, hogy számára elfogadhatatlan a személye. Emellett folyamatosan érkeznek a hírek az olajpiaci fennakadásokról a bombázások miatt. A hírekre a nyersanyag ára az egekbe lőtt ki, illetve a dollár erősödésnek indult,

ezek pedig hagyományosan rossz előjelek a forint számára.

Kapcsolódó cikkünk

Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu

Rég nem látott ilyet az olajpiac: meredeken emelkednek az árak, de ez még csak a kezdet lehet

Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát

Nem véletlen, hogy hétfőn kora reggel 395,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,7%-os forintgyengülést jelentett péntek estéhez képest. Vagyis a jelek szerint nem csillapodnak a piaci feszültségek, folytatódik a magyar deviza múlt héten kezdődött lejtmenete. A háború kitörése óta egy hét alatt majdnem 20 forintot ugrott már az euró árfolyama, és könnyen lehet, hogy a következő napokban ismét meg kell majd barátkoznunk a 400-as euró gondolatával, ha ilyen ütemben folytatódik az esés.

Említettük, hogy a dollár erősödésnek indult, az amerikai deviza kora reggel fél százalékos menetelésben van az euróval szemben, így 1,1546 körül jár a jegyzés. Ennek oka az általános piaci kockázatkerülés, ami a feltörekvő devizák felől a biztos menedéknek tekintett dollár felé hajtja a befektetőket. Ennek hatására a dollár-forint jegyzés 341,8-ig ugrott, ami egy százalékkal magasabb a péntek estinél.

A forint a régióban továbbra is alulteljesítő, csak a lengyel zloty gyengülése tartja vele a lépést ma reggel, a cseh korona mindössze 0,2%-kal, a román lej pedig 0,1 százalékkal értékelődött le.

A befektetők napközben is elsősorban a közel-keleti háború híreit figyelhetik, érdekes lehet például az új megválasztott iráni vezető első megszólalása. Ezek dönthetik majd el az irányt, de amennyiben nem enyhül a feszültség a devizapiacon, akkor a forint hamar a lélektanilag fontos 400-as szintnél találhatja magát.

