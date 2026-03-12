Tovább püfölik este a forintot

Felszúrt az árfolyam, az euróárfolyamban 2,5, a dollárárfolyamban 3,5 forintnyi emelkedést láthattunk pillanatok alatt.

A mozgás mögött az állhat, hogy az új iráni legfelsőbb vezető, Modzstaba hámenei szerint az Hormuzi-szorosnak zárva kell maradnia.

A dollárban hasonló erősödést láthattunk az euróval szemben is, és az olaj ára is némileg megugrott.

