392 közelében a forint
Tovább püfölik este a forintot, az euróval szemben a 392-es szint közelében mozog, jelenleg a 391,9-es szinten áll.
Ismét gyengül a forint
Gyengül a forint az esti órákban, a 391-es szint felett jár az euróval szemben.
A 390-es szint közelében ragadt a forint
A 390-es szint közelében ragadt a forint az euróval szemben az esti órákra, jelenleg 389,9 forintot kell adni egy euróért.
Tovább gyengül a forint
Nem tud magára találni a magyar fizetőeszköz az iráni legfelsőbb vezető bejelentése óta a Hormuzi-szoros blokkolásáról, továbbra is 390 forint felett áll az euróárfolyam.
Már 390 felett
Az iráni vezető kijelentésére gyors gyengülésbe kezdett a forint és az olajárak is tovább emelkedtek.
Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot
Irán lezárva tartja a Hormuzi-szorost, mint „nyomásgyakorlási eszköz” – jelentette be Modzstaba Hámenei, Irán frissen kinevezett legfőbb vezére. A hírre a Brent olaj árfolyama ismét felgurtott 99 dollár / hordó fölé.
Nagyon gyors gyengülés a forintnál
Felszúrt az árfolyam, az euróárfolyamban 2,5, a dollárárfolyamban 3,5 forintnyi emelkedést láthattunk pillanatok alatt.
A mozgás mögött az állhat, hogy az új iráni legfelsőbb vezető, Modzstaba hámenei szerint az Hormuzi-szorosnak zárva kell maradnia.
A dollárban hasonló erősödést láthattunk az euróval szemben is, és az olaj ára is némileg megugrott.
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Miközben a napokban arról beszélt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, hogy megkezdődött az olajtankerek átkísérése a Hormuzi-szoroson: ma bejelentette, hogy Amerikának egyelőre nincs és nem is lesz meg a képessége, hogy kíséretet biztosítson a térség olajkereskedelmének.
Csillapodott a forint
Az árfolyam a 387,5-ös szint körül mozog az euróval szemben, a dollárnál 335 felé tart a jegyzés. Éjszaka és a kora reggeli órákban nagy kilengéseket tapasztalhattunk, a volatilitás azonban az utóbbi órákban némileg csökkenni látszik.
Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is
A szerdai kormányülés eredményeit ismertette 10 órától Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón. A tájékoztatón az energetikai kérdéseken volt a fókusz, szóba került a Barátság kőolajvezeték és a benzinárstopról is.
Kapaszkodik a forint
Az elmúlt percekben 387,5 alatt is járt az euró árfolyama, majd 387,6-ra emelkedett vissza. Ezzel a forint kurzusa továbbra is a 387,5-388,5-ös sávban ingadozik.
Gyengül a dollár
Noha az iráni konfliktus a nettó energiaexportőr USA-nak, és így a dollárnak kedvez, ma reggel kisebb gyengülésben van az amerikai deviza az euróval szemben:
Ez magyarázhatja, hogy a forint miért tudott rövid ideig fordítani a kereskedés irányán, és már enyhe erősödést is felmutatni:
Korrigált a forint
Már le is dolgozta a gyengülését a forint, 388 forintnál jár az euró jegyzése. A volatilitás tehát továbbra is nagy, az energiahordozók drágulása azonban nem teljes mértékben látszódik az árfolyamban. Az MNB ugyanis kedden bejelentette, hogy az energiaimport miatti vásárlásokra a jegybanki tartalékból biztosít devizát.
A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában
A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) legfrissebb előrejelzése szerint az iráni háború elhúzódása akár a felére is csökkentheti a német gazdaság idei növekedését. Az energiaárak tartós emelkedése mintegy 22 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozhat, miközben az infláció is jelentősen megugrana - írta a Handelsblatt.
Ugrik az olajár – mit csinál a forint?
Gyengüléssel kezdi a napot a hazai valuta,
a tankerhajók megtámadása és az elmúlt napok fejleményei nyomán egyre inkább attól tartanak a befektetők, hogy tartós olajellátási sokk fog előállni.
Ebben a helyzetben az energiaintenzív, döntően energiaimportra épülő magyar gazdaság valutája nem teljesít jól, az euróval szemben 388,4-en, a dollárral szemben 336,2-en áll a jegyzés.
A mai napon emellett a munkanélkülisegély-kérelmekről és a külkereskedelmi mérlegről érkeznek adatok az Egyesült Államokból, 10-kor pedig Kormányinfó lesz.
Nagy kilengések a forintárfolyamban, erősödés után jöttek a pofonok
Továbbra is az iráni–amerikai háborús helyzet és a közel-keleti biztonsági helyzet határozza meg leginkább a piacok mozgását. Főként az olajár ingadozására reagálnak a befektetők, de szerdán több fontos makroadat is befolyásolhatja majd a hangulatot. A forint erősödéssel kezdett szerdán, miután a kedd esti, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bejelentések után oldódni látszottak a globális olajellátással kapcsolatos félelmek. Ahogy azonban újabb és újabb hírek érkeztek arról, hogy a tankerek számára fontos útvonal átjárhatósága bizonytalan, a forint is elkezdett visszagyengülni, amint az euró több hónapos mélypontra gyengült a dollárral szemben.
Egy ország meglépte: csökkentik az üzemanyagok adóját, hogy megfékezzék a fenyegető válságot
Az inflációt igyekeznek megelőzni.
Figyelmeztettek az Egyesült Államokban: az iszlamista rezsim dróntámadásra készült
Bejelentést kaptak erről.
Évek óta nem látott csúcsra lőtt ki az alumínium ára, a háború teljesen felborítja a piacot
Az ellátás szűkössége miatt aggódnak a piacok.
Elszabadultak a benzinárak, évszázados törvényt függesztene fel Trump
Legutóbb pusztító hurrikánok idején volt erre példa.
Leleplezte a csúcsdiplomata: egyáltalán nem az atomprogram miatt indított háborút az Egyesült Államok
Szerinte a tárgyalóasztalnál már sikert arattak.
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
