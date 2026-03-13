Már péntek reggel is püfölik a forintot

Az EUR/USD árfolyama az 1,1490-es szint alatt jár már péntek kora reggel, ami 2025 novembere óta a legerősebb szintje a dollárnak.

A nemzetközi befektetői hangulat továbbra sem kedvező, a befektetők elhúzódó háborúra számítanak, az olaj árfolyama nem csillapodik:

Mindezek fényében nem is meglepő fejlemény, hogy a forint gyengült az elmúlt órákban. Hajnali 3-kor még a 391-es szint felé próbálkozott erősödni, mostanra viszont

az euróval szembeni jegyzések a 392-es szint fölé emelkedtek ismét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images