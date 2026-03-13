  • Megjelenítés
Megjött a fontos amerikai adat! - Így reagál rá a dollár és a forint
Deviza

Megjött a fontos amerikai adat! - Így reagál rá a dollár és a forint

Portfolio
Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg.

A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.
Segítséget kapott a forint

Az amerikai makroadatok nyomán gyengülő dollár tovább segített a forintnak is. Az euróval szembeni forintárfolyam a 390-es szintet vette célba. Legerősebb mai szintjén tartózokdik, teljes egészében ledolgozta a délelőtti jelentős gyengülését.

Gyengül a dollár tovább

A reggel óta tartó dollárfordulat, vagyis az euróval szemben történő leértékelődése tovább folytatódott az inflációs adatok megjelenését követően. Az EUR/USD árfolyama már az 1480-as szintig emelkedett vissza.

Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból

A januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták. A bejövő adatok főleg az infláció alakulása szempontjából nevezhető problémásnak, mivel ha még erre egy olajársokk is rájön, akkor nehéz helyzetbe kerülhet a jegybank.

Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból
Visszajött a forint ereje

Lényegében ledolgozta a forint a reggeli és délelőtti gyengülését, az euróval szembeni árfolyama visszatért a 391-es szint közelébe.

Nem érdemes azonban nagyon messzire menni, mert 13:30-kor érkeznek a tengerentúlról a piacbefolyásoló erővel bíró makrogazdasági adatok.

Erősödik a forint

A 394-es napon belüli leggyengébb szintjétől komolyabb mértékben eltávolodott délelőtt a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 392-es szint alatt is járt.

A dollárral szemben a forint árfolyama a 342-es szintet vette célba.

Mindehhez az kellett, hogy a dollár erősödése megálljon a 9 órás piacnyitást követően nem sokkal.

Fordulni próbál a forint árfolyama

A reggeli intenzív gyengülési hullámban korrekcióhoz érkezett a forint euróval szembeni árfolyama. Ennek nyomán az EUR/HUF jegyzések a 392,50-es szintig süllyedtek.

Nekiment a jegybankelnöknek Trump: drasztikus beavatkozást sürget

Donald Trump amerikai elnök megint kirohanást intézett Jerome Powell Fed-elnökkel szemben.

Tovább a cikkhez
Nekiment a jegybankelnöknek Trump: drasztikus beavatkozást sürget
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja. Erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat látni. Az európai tőzsdéken eséssel indul a nap, miután az olajár ismét emelkedik, a brent továbbra is 100 dollár felett áll. Délután pedig érkezik a Fed leginkább figyelt inflációs mutatója, ami szintén megbolygathatja a tőzsdéket.

Tovább a cikkhez
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár
A forintot most is jobban bántják

Ahogyan azt megszokhattuk, negatív befektetői környezetben a forint élesebben reagál, így van ez pénteken is. A dollár erősödése ugyanis általánosságban nem kedvez a feltörekvő devizáknak, azonban például a forint a lengyel zlotyval szemben is gyengül.

Brutális erőben a dollár

A befektetők péntek reggel óta a biztonságos menedéket keresik az iráni háborús fejlemények és az olajpiaci para miatt. Ennek fényében nem meglepő, hogy az amerikai dollár szárnyal.

A dollár így új lokális csúcsra ment, tavaly nyár óta nem volt ennyire erős az euró ellenében.

A dollár ereje a japán jennel szemben is látványos. Az USD/JPY árfolyama már a 160-as szintnél jár, 2024 júliusa óta nem látott szinteken.

Rövid ideig tartott a fordulat, megint gyengül a forint

Az elmúlt percekben már a 394-es szint fölé tolták az euróval szembeni forintjegyzéseket.

Mindez egyértelműen a nemzetközi befektetői hangulat romlásával magyarázható.

Itt a fordulat

Az elmúlt fél órában inkább erősödött a forint, így elvátolodott a 394-hez közeli szintektől.

Esik a rubel is

Az orosz rubel január 9. óta először gyengült 80 fölé az amerikai dollárral szemben a magasabb globális olajár és az Oroszországgal szembeni amerikai energiaszankciók enyhítése ellenére.

393 felett is járt az árfolyam

Az euróval szembeni forintárfolyam a 393-as szint fölé is benézett, egészen a 393,80-as szintig húzták. Bő 2 egységet gyengült a forint reggel óta.

393 felé vette az irányt a forint

Nem enhyül a forintra nehezedő nyomás és tovább emelkedik az euróval szembeni árfolyam a kora reggeli órákban, már a 392,60-as szintnél járnak a jegyzések.

Délután jönnek az izgalmak

A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután 13:30-kor érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű.

Ennyire erős megint a dollár

A dollár erősödése természetesen lecsapódik a forinttal szemben is. Az USD/HUF kurzusa már a 341-es szint felett jár, az elmút napokban látványosan kezdi visszaadni a forint a hétfői fordulatban összeszedett erejét.

Rákapcsolt a dollár és ez nagyon nem jó hír a forintnak

Az EUR/USD árfolyama az 1,1490-es szint alatt jár már péntek kora reggel, ami 2025 novembere óta a legerősebb szintje a dollárnak.

A nemzetközi befektetői hangulat továbbra sem kedvező, a befektetők elhúzódó háborúra számítanak, az olaj árfolyama nem csillapodik:

Kapcsolódó cikkünk

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Mindezek fényében nem is meglepő fejlemény, hogy a forint gyengült az elmúlt órákban. Hajnali 3-kor még a 391-es szint felé próbálkozott erősödni, mostanra viszont

az euróval szembeni jegyzések a 392-es szint fölé emelkedtek ismét.

Kapcsolódó cikkünk

Tovább püfölik este a forintot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

