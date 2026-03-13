Nekiment a jegybankelnöknek Trump: drasztikus beavatkozást sürget

Donald Trump amerikai elnök megint kirohanást intézett Jerome Powell Fed-elnökkel szemben.

Magyar idő szerint csütörtök késő este azt írta a Truth Social felületére, hogy

hol van ilyenkor "túl késő Powell"?

Ezzel arra utalt az amerikai elnök, hogy a Fed első embere el van késve a kamatcsökkentésekkel, régóta így nevezi a jegybankelnököt.

Trump szerint azonnal csökkenteni kellene a kamatokat, nem kellene várni a következő kamatdöntő ülésig.

Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltõ Szövetségi Tartalékbankrendszer, a Federal Reserve System (Fed) elnöke sajtóértekezletet tart a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) kétnapos ülése után Washingtonban 2025. október 29-én. A Fed 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot. Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Az amerikai elnök azt a tényt gálánsan figyelmen kívül hagyta, hogy a befektetők éppen most árazzák újra az olaj árfolyampályáját, tartós energiaáremelkedésre készülnek, ami az inflációs és növekedési számokat is újraírja a világ gazdaságaiban, és ezzel párhuzamosan a piaci szereplők kamatvárakozásaikat is újrarajzolták.

Friss cikkünkben épp arról számoltunk be legutóbb, hogy az iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak és az újból erősödő inflációs félelmek alapjaiban írták át a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó piaci várakozásokat: a kereskedők mára szinte teljesen elvetették a nyár eleji lazítás lehetőségét.

Korábban pedig arra mutattunk rá, hogy a munkaerőpiac meggyengülése és az olajár-robbanás által fűtött inflációs aggodalmak egyre kényelmetlenebb helyzetbe szorítják az amerikai jegybankot. A Fed tisztségviselőinek egyidejűleg kellene kezelniük a gyengülő foglalkoztatást és a makacsul magas pénzromlást. Ez a két cél azonban egymásnak feszül.

A konfliktus, a biztonságos menedéket kereső befektetők, valamint a kamatcsökkentések kiárazódása mind az erősödés irányába hajtja a dollárt. Ez történik péntek reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Scott Eisen/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ