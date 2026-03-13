  • Megjelenítés
Rákapcsolt a dollár és ez nagyon nem jó hír a forintnak
Deviza

Rákapcsolt a dollár és ez nagyon nem jó hír a forintnak

Portfolio
Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg.

A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.
Megosztás

393 felé vette az irányt a forint

Nem enhyül a forintra nehezedő nyomás és tovább emelkedik az euróval szembeni árfolyam a kora reggeli órákban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Délután jönnek az izgalmak

A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután 13:30-kor érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű.

Megosztás

Ennyire erős megint a dollár

A dollár erősödése természetesen lecsapódik a forinttal szemben is. Az USD/HUF kurzusa már a 341-es szint felett jár, az elmút napokban látványosan kezdi visszaadni a forint a hétfői fordulatban összeszedett erejét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Rákapcsolt a dollár és ez nagyon nem jó hír a forintnak

Az EUR/USD árfolyama az 1,1490-es szint alatt jár már péntek kora reggel, ami 2025 novembere óta a legerősebb szintje a dollárnak.

A nemzetközi befektetői hangulat továbbra sem kedvező, a befektetők elhúzódó háborúra számítanak, az olaj árfolyama nem csillapodik:

Kapcsolódó cikkünk

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindezek fényében nem is meglepő fejlemény, hogy a forint gyengült az elmúlt órákban. Hajnali 3-kor még a 391-es szint felé próbálkozott erősödni, mostanra viszont

az euróval szembeni jegyzések a 392-es szint fölé emelkedtek ismét.

Kapcsolódó cikkünk

Tovább püfölik este a forintot

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Tovább püfölik este a forintot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility