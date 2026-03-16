390 alá húzták a forintot a javuló hangulatban

A dollárindex hétfőn enyhén mérséklődött, és 100,27-es szintre csúszott vissza a pénteki tízhónapos csúcsról.

A zöldhasú a február végi amerikai, izraeli és iráni katonai műveletek óta folyamatosan erősödött a menedékeszközök iránti keresletnek köszönhetően. Ezzel párhuzamosan az olajimporttól függő gazdaságok devizái, mindenekelőtt az euró, nyomás alá kerültek.

Az amerikai tőzsdefelügyelet heti adatai szerint a piaci szereplők a konfliktus kezdete óta szinte teljesen felszámolták a dollár elleni short pozícióikat.

Az euró mindazonáltal felkapaszkodott a korábbi, hét és fél hónapos mélypontjáról, így 0,25 százalékos erősödést követően 1,1442 dolláron állt. A brit font eközben 0,23 százalékkal 1,3252 dollárra emelkedett.

Francesco Pesole, az ING devizastratégája szerint

a jegybanki ülések közelsége óvatosságra inti a piacot.

A dollár visszahúzódásához az is hozzájárulhatott, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén szövetségeseket keresett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom biztosítására. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington már ezen a héten bejelentheti, hogy több ország is csatlakozik a kereskedelmi hajók kíséréséhez.